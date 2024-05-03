https://sputnikarabic.ae/20240503/تشانغ-إيه-6-الصيني-يصل-إلى-مداره-بين-الأرض-والقمر-في-أول-مهمة-بتاريخ-البشرية-1088502740.html
"تشانغ إيه-6" الصيني يصل إلى مداره بين الأرض والقمر في أول مهمة بتاريخ البشرية
"تشانغ إيه-6" الصيني يصل إلى مداره بين الأرض والقمر في أول مهمة بتاريخ البشرية
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، نجاح الصاروخ الناقل "تشانغ تشينغ-5 واي 8" بتنفيذ عملية إيصال المسبار القمري الصيني "تشانغ إيه-6" إلى مدار... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T12:25+0000
2024-05-03T12:25+0000
2024-05-03T12:25+0000
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وقالت إدارة الفضاء الصينية في بيانها: "نفذ الصاروخ الحامل "تشانغ تشينغ-5 واي 8" بنجاح عملية إطلاق المسبار القمري "تشانغ إيه-6" من مطار ونتشانغ الفضائي".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن الصاروخ "تشانغ تشينغ-5 واي 8" (""لونغ مارش-5 واي 8") انطلق في وقت سابق من اليوم، من قاعدة ونتشانغ الفضائية الواقعة على جزيرة هاينان، وفقًا للجدول الزمني، في الساعة 17:27 بالتوقيت المحلي (12:27 بتوقيت موسكو).وستستغرق المهمة 53 يوما ومن المقرر أن يتم خلالها نقل نحو 2 كيلوغرام من عينات التربة القمرية إلى الأرض.وتتكون "تشانغ إيه-6" من وحدة مدارية ووحدة عودة ووحدة هبوط ووحدة إقلاع، والمسبار مزود بحمولة تشمل كاميرا هبوط وكاميرا بانورامية وجهاز تحليل طيفي معدني وأداة لتحليل هيكل التربة القمرية.بالإضافة إلى ذلك، زودت المركبة "تشانغ إيه-6" بأنظمة دولية، منها، كاشف "دي. أو.آ ر. إن" الفرنسي لقياس تركيزات غاز الرادون ومنتجات اضمحلاله على سطح القمر ومحلل الأيونات السالبة "إن. إي. إل إس" من وكالة الفضاء الأوروبية، وعاكس زاوية ليزر إيطالي الصنع، فضلاً عن القمر الاصطناعي الباكستاني "آي. سي. يو. بي. إي. – كيو".
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علوم, الصين, الفضاء, القمر
علوم, الصين, الفضاء, القمر
"تشانغ إيه-6" الصيني يصل إلى مداره بين الأرض والقمر في أول مهمة بتاريخ البشرية
أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، نجاح الصاروخ الناقل "تشانغ تشينغ-5 واي 8" بتنفيذ عملية إيصال المسبار القمري الصيني "تشانغ إيه-6" إلى مدار انتقالي بين الأرض والقمر.
وقالت إدارة الفضاء الصينية في بيانها: "نفذ الصاروخ الحامل "تشانغ تشينغ-5 واي 8" بنجاح عملية إطلاق المسبار القمري "تشانغ إيه-6" من مطار ونتشانغ الفضائي".
وتابع البيان: "وصل المسبار بدقة إلى مدار الأرض - القمر الانتقالي. وتم إعلان نجاح عملية الإطلاق".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن الصاروخ "تشانغ تشينغ-5 واي 8" (""لونغ مارش-5 واي 8") انطلق في وقت سابق من اليوم، من قاعدة ونتشانغ الفضائية الواقعة على جزيرة هاينان، وفقًا للجدول الزمني، في الساعة 17:27 بالتوقيت المحلي (12:27 بتوقيت موسكو).
وستستغرق المهمة 53 يوما ومن المقرر أن يتم خلالها نقل نحو 2 كيلوغرام من عينات التربة القمرية إلى الأرض.
وستنقل مركبة "تشانغ إيه-6" عينات التربة من الجانب البعيد الغامض للقمر إلى الأرض لأول مرة في تاريخ البشرية.
وتتكون "تشانغ إيه-6" من وحدة مدارية ووحدة عودة ووحدة هبوط ووحدة إقلاع، والمسبار مزود بحمولة تشمل كاميرا هبوط وكاميرا بانورامية وجهاز تحليل طيفي معدني وأداة لتحليل هيكل التربة القمرية.
بالإضافة إلى ذلك، زودت المركبة "تشانغ إيه-6" بأنظمة دولية، منها، كاشف "دي. أو.آ ر. إن" الفرنسي لقياس تركيزات غاز الرادون ومنتجات اضمحلاله على سطح القمر ومحلل الأيونات السالبة "إن. إي. إل إس" من وكالة الفضاء الأوروبية، وعاكس زاوية ليزر إيطالي الصنع، فضلاً عن القمر الاصطناعي الباكستاني "آي. سي. يو. بي. إي. – كيو".