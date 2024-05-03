تصفية عميل للاستخبارات الأوكرانية قام بالتخطيط لسلسلة من الهجمات الإرهابية في روسيا
09:39 GMT 03.05.2024 (تم التحديث: 10:08 GMT 03.05.2024)
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation/
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أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، بقيام الجهات الأمنية المختصة بتصفية عميل للمخابرات العسكرية الأوكرانية، كان يعد لسلسلة من الهجمات الإرهابية في روسيا، بما في ذلك وضد منشآت لوزارة الدفاع.
وجاء في بيان مركز العمليات المركزية التابع للجهاز: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بإحباط أنشطة إجرامية لعميل مديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، عضو في منظمة إرهابية أوكرانية محظورة في روسيا - مواطن روسيا الاتحادية، من مواليد عام 1976، مطلوب في إطار قضية جنائية بموجب الجزء 1 من المادة 30، الجزء 1 من المادة 281 (التحضير لتخريب)، الجزء 1 من المادة 222.1 (الاتجار غير المشروع بالمتفجرات أو الأجهزة المتفجرة) من القانون الجنائي الروسي".
وبحسب المسؤولين الأمنيين، كان المخرّب يخطط لسلسلة من الهجمات الإرهابية في روسيا، "بما في ذلك وضد منشآت لوزارة الدفاع الروسية في إقليم موسكو، وأيضاً ضد مشاركين في إحدى كتائب المتطوعين ومركزها التطوعي في سان بطرسبورغ".
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ينشر لقطات للعميل الأوكراني الذي تمت تصفيته، والذي كان يخطط لشن هجمات إرهابية في روسيا.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 3, 2024
وتكشف اللقطات أيضًا عن مواد متفجرة وأسلحة عُثر عليها في سيارته. https://t.co/er4q589n2k pic.twitter.com/l6NRBUcYzk
كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن عثوره على أسلحة وعبوة ناسفة ووسائل اتصال مع مديرية الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في حوزة مخرّب، بعدما تم تحييده، مشيرةً إلى أن الطرف الأوكراني كان يخطط لتهريبه إلى خارج روسيا.
وجاء في البيان: "في مكان الحادث، تم ضبط والعثور على أسلحة وأجهزة تفجير ووسائل اتصال مع مديرية الاستخبارات العسكرية الأوكرانية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، التي خططت لإجلائه من أراضي روسيا بعد تنفيذه الجريمة".