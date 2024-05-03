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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240503/تصفية-عميل-للاستخبارات-الأوكرانية-قام-بالتخطيط-لسلسلة-من-الهجمات-الإرهابية-في-روسيا-1088491238.html
تصفية عميل للاستخبارات الأوكرانية قام بالتخطيط لسلسلة من الهجمات الإرهابية في روسيا
تصفية عميل للاستخبارات الأوكرانية قام بالتخطيط لسلسلة من الهجمات الإرهابية في روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، بقيام الجهات الأمنية المختصة بتصفية عميل للمخابرات العسكرية الأوكرانية، كان يعد لسلسلة من الهجمات الإرهابية في... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T09:39+0000
2024-05-03T10:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان مركز العمليات المركزية التابع للجهاز: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بإحباط أنشطة إجرامية لعميل مديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، عضو في منظمة إرهابية أوكرانية محظورة في روسيا - مواطن روسيا الاتحادية، من مواليد عام 1976، مطلوب في إطار قضية جنائية بموجب الجزء 1 من المادة 30، الجزء 1 من المادة 281 (التحضير لتخريب)، الجزء 1 من المادة 222.1 (الاتجار غير المشروع بالمتفجرات أو الأجهزة المتفجرة) من القانون الجنائي الروسي".وبحسب المسؤولين الأمنيين، كان المخرّب يخطط لسلسلة من الهجمات الإرهابية في روسيا، "بما في ذلك وضد منشآت لوزارة الدفاع الروسية في إقليم موسكو، وأيضاً ضد مشاركين في إحدى كتائب المتطوعين ومركزها التطوعي في سان بطرسبورغ".وجاء في البيان: "في مكان الحادث، تم ضبط والعثور على أسلحة وأجهزة تفجير ووسائل اتصال مع مديرية الاستخبارات العسكرية الأوكرانية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، التي خططت لإجلائه من أراضي روسيا بعد تنفيذه الجريمة".
https://sputnikarabic.ae/20240503/لحظة-تدمير-مستودع-ذخيرة-أوكراني-ضخم-فيديو-1088490424.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

تصفية عميل للاستخبارات الأوكرانية قام بالتخطيط لسلسلة من الهجمات الإرهابية في روسيا

09:39 GMT 03.05.2024 (تم التحديث: 10:08 GMT 03.05.2024)
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation  / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
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أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، بقيام الجهات الأمنية المختصة بتصفية عميل للمخابرات العسكرية الأوكرانية، كان يعد لسلسلة من الهجمات الإرهابية في روسيا، بما في ذلك وضد منشآت لوزارة الدفاع.
وجاء في بيان مركز العمليات المركزية التابع للجهاز: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بإحباط أنشطة إجرامية لعميل مديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، عضو في منظمة إرهابية أوكرانية محظورة في روسيا - مواطن روسيا الاتحادية، من مواليد عام 1976، مطلوب في إطار قضية جنائية بموجب الجزء 1 من المادة 30، الجزء 1 من المادة 281 (التحضير لتخريب)، الجزء 1 من المادة 222.1 (الاتجار غير المشروع بالمتفجرات أو الأجهزة المتفجرة) من القانون الجنائي الروسي".
القوات الروسية تدمر مستودع أوكراني للذخيرة في اتجاه كراسنوارميسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لحظة تدمير مستودع ذخيرة أوكراني ضخم... فيديو
08:47 GMT
وبحسب المسؤولين الأمنيين، كان المخرّب يخطط لسلسلة من الهجمات الإرهابية في روسيا، "بما في ذلك وضد منشآت لوزارة الدفاع الروسية في إقليم موسكو، وأيضاً ضد مشاركين في إحدى كتائب المتطوعين ومركزها التطوعي في سان بطرسبورغ".

كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن عثوره على أسلحة وعبوة ناسفة ووسائل اتصال مع مديرية الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في حوزة مخرّب، بعدما تم تحييده، مشيرةً إلى أن الطرف الأوكراني كان يخطط لتهريبه إلى خارج روسيا.

وجاء في البيان: "في مكان الحادث، تم ضبط والعثور على أسلحة وأجهزة تفجير ووسائل اتصال مع مديرية الاستخبارات العسكرية الأوكرانية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، التي خططت لإجلائه من أراضي روسيا بعد تنفيذه الجريمة".
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