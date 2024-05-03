https://sputnikarabic.ae/20240503/حاملات-صواريخ-تو-95-إم-إس-روسية-تحلق-قرب-ألاسكا-1088490860.html
حاملات صواريخ "تو-95 إم إس" روسية تحلق قرب ألاسكا
حاملات صواريخ "تو-95 إم إس" روسية تحلق قرب ألاسكا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن حاملتي صواريخ روسيتين استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" نفذتا تحليقاً فوق المياه المحايدة بالقرب من ألاسكا، مضيفة... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T08:56+0000
2024-05-03T08:56+0000
2024-05-03T08:56+0000
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حلقت حاملتا صواريخ روسيتان استراتيجيتان بعيدتا المدى من طراز "تو-95 إم إس" تابعتان للقوات الجوية الفضائية الروسية، في إطار رحلة مجدولة، فوق المياه المحايدة لبحر بيرنغ بالقرب من الساحل الغربي لألاسكا، وتجاوزت مدة الرحلة 11 ساعة".وأضاف البيان أنه "في مراحل معينة من الرحلة، تمت مرافقة حاملات الصواريخ الاستراتيجية بمقاتلات من دول أجنبية"، مؤكدة أن الرحلة تمت بما يتوافق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي للقطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.وتعد القاذفات الاستراتيجية من طراز "توبوليف 95 إم إس" جزءًا من الطيران بعيد المدى للقوات الجوية الروسية، وعادة ما تحمل صواريخ كروز طويلة المدى من طراز " Kh-55".
https://sputnikarabic.ae/20230817/القاذفة-الروسية-الأسطورية-توبوليف-95-تعزز-بقوة-مضاعفة-1080162193.html
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روسيا, رصد عسكري
حاملات صواريخ "تو-95 إم إس" روسية تحلق قرب ألاسكا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن حاملتي صواريخ روسيتين استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" نفذتا تحليقاً فوق المياه المحايدة بالقرب من ألاسكا، مضيفة أن مقاتلات أجنبية رافقتهما في مراحل معينة من مسارهما.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حلقت حاملتا صواريخ روسيتان استراتيجيتان بعيدتا المدى من طراز "تو-95 إم إس" تابعتان للقوات الجوية الفضائية الروسية، في إطار رحلة مجدولة، فوق المياه المحايدة لبحر بيرنغ بالقرب من الساحل الغربي لألاسكا، وتجاوزت مدة الرحلة 11 ساعة".
وأضاف البيان أنه "في مراحل معينة من الرحلة، تمت مرافقة حاملات الصواريخ الاستراتيجية بمقاتلات من دول أجنبية"، مؤكدة أن الرحلة تمت بما يتوافق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي للقطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.
وتعد القاذفات الاستراتيجية من طراز "توبوليف 95 إم إس" جزءًا من الطيران بعيد المدى للقوات الجوية الروسية، وعادة ما تحمل صواريخ كروز طويلة المدى من طراز " Kh-55".