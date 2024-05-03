https://sputnikarabic.ae/20240503/خبيربريطاني-المسؤولون-الأوكرانيون-يعترفون-سرا-بالخسارة-الوشيكة-لدونباس-1088512115.html

خبير بريطاني: المسؤولون الأوكرانيون يعترفون سرا بالخسارة الوشيكة لدونباس

خبير بريطاني: المسؤولون الأوكرانيون يعترفون سرا بالخسارة الوشيكة لدونباس

سبوتنيك عربي

وقال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، اليوم الجمعة، إن المسؤولين الأوكرانيين يعترفون سرا بالخسارة الوشيكة لدونباس. 03.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-03T17:58+0000

2024-05-03T17:58+0000

2024-05-03T18:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضاف ميركوريس على قناة "دوران" على يوتيوب، أن "المهمة الرئيسية (بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية) الآن ليست محاولة السيطرة على دونباس، بل الحفاظ على الجيش، وحتى المسؤولون الأوكرانيون يقولون في محادثات خاصة داخل الجيش الأوكراني توضح أن دونباس ستخسرها كييف".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240503/خبير-بريطاني-معدل-بقاء-لواء-واحد-من-الناتو-في-حالة-نشوب-صراع--مع-روسيا-سيكون-حوالي-ثلاثة-أيام-1088510998.html

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روسيا, رصد عسكري