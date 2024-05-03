https://sputnikarabic.ae/20240503/خبيربريطاني-المسؤولون-الأوكرانيون-يعترفون-سرا-بالخسارة-الوشيكة-لدونباس-1088512115.html
خبير بريطاني: المسؤولون الأوكرانيون يعترفون سرا بالخسارة الوشيكة لدونباس
خبير بريطاني: المسؤولون الأوكرانيون يعترفون سرا بالخسارة الوشيكة لدونباس
سبوتنيك عربي
وقال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، اليوم الجمعة، إن المسؤولين الأوكرانيين يعترفون سرا بالخسارة الوشيكة لدونباس. 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T17:58+0000
2024-05-03T17:58+0000
2024-05-03T18:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف ميركوريس على قناة "دوران" على يوتيوب، أن "المهمة الرئيسية (بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية) الآن ليست محاولة السيطرة على دونباس، بل الحفاظ على الجيش، وحتى المسؤولون الأوكرانيون يقولون في محادثات خاصة داخل الجيش الأوكراني توضح أن دونباس ستخسرها كييف".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240503/خبير-بريطاني-معدل-بقاء-لواء-واحد-من-الناتو-في-حالة-نشوب-صراع--مع-روسيا-سيكون-حوالي-ثلاثة-أيام-1088510998.html
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روسيا, رصد عسكري
خبير بريطاني: المسؤولون الأوكرانيون يعترفون سرا بالخسارة الوشيكة لدونباس
17:58 GMT 03.05.2024 (تم التحديث: 18:01 GMT 03.05.2024)
وقال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، اليوم الجمعة، إن المسؤولين الأوكرانيين يعترفون سرا بالخسارة الوشيكة لدونباس.
وأضاف ميركوريس على قناة "دوران" على يوتيوب، أن "المهمة الرئيسية (بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية) الآن ليست محاولة السيطرة على دونباس، بل الحفاظ على الجيش، وحتى المسؤولون الأوكرانيون يقولون في محادثات خاصة داخل الجيش الأوكراني توضح أن دونباس ستخسرها كييف".
وكما أشار ميركوريس، فإن وضع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة يزداد سوءًا في العديد من قطاعات الجبهة، بما في ذلك بالقرب من أوشيريتينو وتشاسوف يار، حيث بدأ الدفاع الأوكراني في الانهيار تدريجيًا.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.