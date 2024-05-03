https://sputnikarabic.ae/20240503/خبير-أمريكي-واشنطن-من-خلال-تدخلها-في-الصراع-الأوكراني-تنتهك-القانون-الدولي-1088504943.html
خبير أمريكي: واشنطن من خلال تدخلها في الصراع الأوكراني "تنتهك القانون الدولي"
خبير أمريكي: واشنطن من خلال تدخلها في الصراع الأوكراني "تنتهك القانون الدولي"
سبوتنيك عربي
صرح عميل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، بأن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت النظام العالمي القائم على القوانين والقواعد من خلال رد... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T13:34+0000
2024-05-03T13:34+0000
2024-05-03T13:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084288474_0:151:2886:1774_1920x0_80_0_0_bbb3cf5f4b03646140c18170c955a1dd.jpg
وأضاف على قناة "ديالوغ ووركس" على موقع يوتيوب، أنه "كان ردنا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت عام 2022، بمثابة بداية تدمير النظام الدولي الذي أسسته الولايات المتحدة الأمريكية، وتبين أن واشنطن لم تعد تسيطر عليه".وأشار الخبير إلى أن الوضع الحالي وروسيا والصين يستعدان ليصبحا قادة، نحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على مواقفنا لكننا لا ننجح، ولا يمكننا حتى إيقاف الحوثيين.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240503/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-أمريكية-أخرى-من-طراز-أبرامز--1088504045.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084288474_161:0:2726:1924_1920x0_80_0_0_df843b7de165ba21337264539555abdd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
خبير أمريكي: واشنطن من خلال تدخلها في الصراع الأوكراني "تنتهك القانون الدولي"
صرح عميل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، بأن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت النظام العالمي القائم على القوانين والقواعد من خلال رد الفعل العدواني على العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
وأضاف على قناة "ديالوغ ووركس" على موقع يوتيوب، أنه "كان ردنا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت عام 2022، بمثابة بداية تدمير النظام الدولي الذي أسسته الولايات المتحدة الأمريكية، وتبين أن واشنطن لم تعد تسيطر عليه".
وأشار الخبير إلى أن الوضع الحالي وروسيا والصين يستعدان ليصبحا قادة، نحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على مواقفنا لكننا لا ننجح، ولا يمكننا حتى إيقاف الحوثيين.
ووفقا لجونسون، تحتاج واشنطن إلى التراجع وإعادة النظر في استراتيجيتها على الساحة الجيوسياسية العالمية.
ويقول المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: "في الوقت الحالي، نحن نحرج أنفسنا فقط".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.