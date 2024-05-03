https://sputnikarabic.ae/20240503/خبير-بريطاني-معدل-بقاء-لواء-واحد-من-الناتو-في-حالة-نشوب-صراع--مع-روسيا-سيكون-حوالي-ثلاثة-أيام-1088510998.html

خبير بريطاني: معدل بقاء لواء واحد من الناتو في حالة نشوب صراع مع روسيا سيكون حوالي "ثلاثة أيام"

خبير بريطاني: معدل بقاء لواء واحد من الناتو في حالة نشوب صراع مع روسيا سيكون حوالي "ثلاثة أيام"

سبوتنيك عربي

ذكر ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر، أن معدل بقاء لواء واحد من الناتو في حالة نشوب صراع شديد الحدة مع روسيا سيكون حوالي ثلاثة أيام. 03.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-03T17:16+0000

2024-05-03T17:16+0000

2024-05-03T17:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650568_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_5132c4bbe96730ecd163ac24e56e9ce9.jpg

وأضاف على قناة "ديالوغ ووركس" على يوتيوب، أنه "كما تعلمون، فإن متوسط ​​العمر المتوقع للواء واحد من الناتو في حالة نشوب صراع شديد الحدة مع روسيا سيكون حوالي ثلاثة أيام".ووفقا له، فإن حقيقة قيام دول الناتو بنشر وحداتها بالقرب من حدود روسيا، بما في ذلك في دول البلطيق، لا يعني أنها مستعدة للأعمال العدائية.وأشار المحلل إلى أنه لن تتمكن أي دولة قوية ومؤسسة عسكريا من تجميع لواء منفصل في غضون ثلاث سنوات.ورفض وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، مقترح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا.وأضاف ماكرون أن العديد من الدول الأوروبية تفهمت ووافقت على نهج فرنسا، بشأن إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا.في المقابل، أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، ردا على تصريحات ماكرون، خلال مقابلة مع وسائل إعلامية بريطانية: "لم أكن سأرسل جنودا من حلف شمال الأطلسي إلى البلاد (أوكرانيا)، لأنني أعتقد أن هذا قد يكون تصعيدا خطيرا".وأضاف كاميرون أنه لا يعتقد أنه من الصواب أن يقوم "جنود الناتو بقتل جنود روس"، وفق قوله.

https://sputnikarabic.ae/20240503/بريطانيا-إرسال-قوات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-كما-يقترح-ماكرون-تصعيد-خطير-1088507904.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا