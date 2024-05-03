https://sputnikarabic.ae/20240503/خبير-بريطاني-معدل-بقاء-لواء-واحد-من-الناتو-في-حالة-نشوب-صراع--مع-روسيا-سيكون-حوالي-ثلاثة-أيام-1088510998.html
خبير بريطاني: معدل بقاء لواء واحد من الناتو في حالة نشوب صراع مع روسيا سيكون حوالي "ثلاثة أيام"
خبير بريطاني: معدل بقاء لواء واحد من الناتو في حالة نشوب صراع مع روسيا سيكون حوالي "ثلاثة أيام"
سبوتنيك عربي
ذكر ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر، أن معدل بقاء لواء واحد من الناتو في حالة نشوب صراع شديد الحدة مع روسيا سيكون حوالي ثلاثة أيام. 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T17:16+0000
2024-05-03T17:16+0000
2024-05-03T17:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف على قناة "ديالوغ ووركس" على يوتيوب، أنه "كما تعلمون، فإن متوسط العمر المتوقع للواء واحد من الناتو في حالة نشوب صراع شديد الحدة مع روسيا سيكون حوالي ثلاثة أيام".ووفقا له، فإن حقيقة قيام دول الناتو بنشر وحداتها بالقرب من حدود روسيا، بما في ذلك في دول البلطيق، لا يعني أنها مستعدة للأعمال العدائية.وأشار المحلل إلى أنه لن تتمكن أي دولة قوية ومؤسسة عسكريا من تجميع لواء منفصل في غضون ثلاث سنوات.ورفض وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، مقترح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا.وأضاف ماكرون أن العديد من الدول الأوروبية تفهمت ووافقت على نهج فرنسا، بشأن إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا.في المقابل، أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، ردا على تصريحات ماكرون، خلال مقابلة مع وسائل إعلامية بريطانية: "لم أكن سأرسل جنودا من حلف شمال الأطلسي إلى البلاد (أوكرانيا)، لأنني أعتقد أن هذا قد يكون تصعيدا خطيرا".وأضاف كاميرون أنه لا يعتقد أنه من الصواب أن يقوم "جنود الناتو بقتل جنود روس"، وفق قوله.
https://sputnikarabic.ae/20240503/بريطانيا-إرسال-قوات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-كما-يقترح-ماكرون-تصعيد-خطير-1088507904.html
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روسيا
خبير بريطاني: معدل بقاء لواء واحد من الناتو في حالة نشوب صراع مع روسيا سيكون حوالي "ثلاثة أيام"
ذكر ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر، أن معدل بقاء لواء واحد من الناتو في حالة نشوب صراع شديد الحدة مع روسيا سيكون حوالي ثلاثة أيام.
وأضاف على قناة "ديالوغ ووركس" على يوتيوب، أنه "كما تعلمون، فإن متوسط العمر المتوقع للواء واحد من الناتو في حالة نشوب صراع شديد الحدة مع روسيا سيكون حوالي ثلاثة أيام".
ووفقا له، فإن حقيقة قيام دول الناتو بنشر وحداتها بالقرب من حدود روسيا، بما في ذلك في دول البلطيق، لا يعني أنها مستعدة للأعمال العدائية.
ووفقا له، لن تتمكن ألمانيا من تشكيل مجموعة كاملة في ليتوانيا، والتي من المتوقع تشكيلها بحلول عام 2027.
وأشار المحلل إلى أنه لن تتمكن أي دولة قوية ومؤسسة عسكريا من تجميع لواء منفصل في غضون ثلاث سنوات.
ورفض وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، مقترح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال ماكرون في مقابلة مع وسائل إعلام بريطانية، إنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا طلبت كييف ذلك.
وأضاف ماكرون أن العديد من الدول الأوروبية تفهمت ووافقت على نهج فرنسا، بشأن إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا.
في المقابل، أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، ردا على تصريحات ماكرون، خلال مقابلة مع وسائل إعلامية بريطانية: "لم أكن سأرسل جنودا من حلف شمال الأطلسي إلى البلاد (أوكرانيا)، لأنني أعتقد أن هذا قد يكون تصعيدا خطيرا".
وأضاف كاميرون أنه لا يعتقد أنه من الصواب أن يقوم "جنود الناتو بقتل جنود روس"، وفق قوله.