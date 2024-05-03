https://sputnikarabic.ae/20240503/رصد-مشهد-غريب-على-سطح-الشمس-فيديو-1088506366.html
رصد مشهد غريب على سطح الشمس... فيديو
رصد مشهد غريب على سطح الشمس... فيديو
سبوتنيك عربي
أظهرت مشاهد تم التقاطها بواسطة "سولار أوربيتر" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية تفاصيل مثيرة لريشة تشبه الشعر مصنوعة من البلازما تتبع خطوط المجال المغناطيسي في... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T14:20+0000
2024-05-03T14:20+0000
2024-05-03T14:20+0000
مجتمع
علوم
نادي الفيديو
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ومن الممكن رؤية هياكل ريشية تشبه الشعر مصنوعة من البلازما تتبع خطوط المجال المغناطيسي في الغلاف الجوي السفلي للشمس أثناء انتقالها إلى الهالة الخارجية الأكثر سخونة، تم التقاط الفيديو من نحو ثلث المسافة بين الأرض والشمس.وعادة ما يمكن العثور عليها حول مركز مجموعات البقع الشمسية، حيث تكون الظروف المغناطيسية قوية وتتشكل حلقات إكليلية كبيرة. الطحلب ساخن جدًا، ولا تستطيع معظم الأدوات اكتشافه. يمتد الطحلب على طبقتين من الغلاف الجوي، الكروموسفير والإكليل.تمنحنا بعثات مثل "سولار أوربيتر" ومرصد "سولار دايناميك" مناظر غير مسبوقة للشمس، ما يساعد علماء الفلك على معرفة المزيد عن كرة الغاز الديناميكية التي تزود نظامنا الشمسي بأكمله بالطاقة.
https://sputnikarabic.ae/20240503/إنسان-الغاب-يعالج-نفسه-بمستحضر-طبي-اكتشاف-يحير-العلماءفيديو-1088504746.html
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علوم, نادي الفيديو
رصد مشهد غريب على سطح الشمس... فيديو
أظهرت مشاهد تم التقاطها بواسطة "سولار أوربيتر" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية تفاصيل مثيرة لريشة تشبه الشعر مصنوعة من البلازما تتبع خطوط المجال المغناطيسي في الغلاف الجوي السفلي للشمس.
ومن الممكن رؤية هياكل ريشية تشبه الشعر مصنوعة من البلازما تتبع خطوط المجال المغناطيسي في الغلاف الجوي السفلي للشمس أثناء انتقالها إلى الهالة الخارجية الأكثر سخونة، تم التقاط الفيديو من نحو ثلث المسافة بين الأرض والشمس.
وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن المناطق الأكثر سطوعًا تبلغ درجة حرارتها نحو مليون درجة مئوية، بينما تبدو المواد الباردة أكثر قتامة لأنها تمتص الإشعاع.
وعادة ما يمكن العثور عليها حول مركز مجموعات البقع الشمسية، حيث تكون الظروف المغناطيسية قوية وتتشكل حلقات إكليلية كبيرة. الطحلب ساخن جدًا، ولا تستطيع معظم الأدوات اكتشافه. يمتد الطحلب على طبقتين من الغلاف الجوي، الكروموسفير والإكليل.
الشويكات، كما يوحي اسمها، عبارة عن أبراج طويلة من الغاز تُرى في الأفق الشمسي والتي تصل إلى أعلى من الغلاف اللوني للشمس. يمكن أن يصل ارتفاعها إلى 10000 كيلومتر (6000 ميل).
تمنحنا بعثات مثل "سولار أوربيتر" ومرصد "سولار دايناميك" مناظر غير مسبوقة للشمس، ما يساعد علماء الفلك على معرفة المزيد عن كرة الغاز الديناميكية التي تزود نظامنا الشمسي بأكمله بالطاقة.