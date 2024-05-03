https://sputnikarabic.ae/20240503/سفير-الاتحاد-الأوروبي-في-أوكرانيا-يحذر-من-صعوبات-في-الحصول-على-مساعدات-جديدة-1088515637.html
سفير الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا يحذر من صعوبات في الحصول على مساعدات جديدة
سفير الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا يحذر من صعوبات في الحصول على مساعدات جديدة
سبوتنيك عربي
حذرت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا كاترينا ماتيرنوفا، السلطات الأوكرانية من أنه قد يكون من الصعب عليها الحصول على مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبي إذا... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T20:33+0000
2024-05-03T20:33+0000
2024-05-03T20:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقالت في مقابلة مع قناة "1+1" التلفزيونية الأوكرانية: "إذا كانت أوكرانيا تريد أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي، فمن الصحيح أن الاتحاد الأوروبي هو الذي يحدد قواعد اللعبة".وشددت السفيرة على أن كييف "تتلقى، بالإضافة إلى الدعم العسكري، إيرادات كبيرة للغاية في الميزانية"، ودعت الأوكرانيين إلى إدراك أن ذلك يستلزم "متطلبات معينة".وأعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أنه بدون إمدادات الأسلحة الغربية، ستستسلم أوكرانيا خلال أسبوعين.وقال بوريل أثناء إلقاء محاضرة في بريطانيا : "أعرف كيف نوقف الحرب، ويجب أن نتوقف عن توريد الأسلحة لأوكرانيا، بعد وقف توريد الأسلحة، سوف تضطر أوكرانيا إلى الاستسلام في غضون أسبوعين، لكنني لا أريد مثل هذه النهاية للحرب".وقال رئيس السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي إنه يعول على التعاون بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في دعم كييف بشكل أكبر.طوال خطابه الذي دام أكثر من نصف ساعة، لم يذكر بوريل أبدًا احتمال انتصار أوكرانيا في الصراع، ولا الحاجة إلى هزيمة روسيا "في ساحة المعركة".في 11 مارس/آذار، ذكرت تقارير أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحول 2-3 مليار يورو إلى أوكرانيا في وقت مبكر من شهر يوليو، وهي عائدات إعادة استثمار الأصول المجمدة الروسية، والتي يديرها الوديع الدولي يوروكلير.في الأول من فبراير، وافق المشاركون في قمة الاتحاد الأوروبي على اقتراح من المفوضية الأوروبية، والذي يتضمن استخدام الإيرادات من الأموال المجمدة لتمويل برنامج مساعدة ميزانية كييف جزئيًا بمبلغ 50 مليار يورو للفترة حتى عام 2027.
https://sputnikarabic.ae/20240503/خبيرأوكراني-الجيش-الروسي-اخترق-دفاعات-القوات-الأوكرانية-في-دونباس--1088514312.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
سفير الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا يحذر من صعوبات في الحصول على مساعدات جديدة
حذرت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا كاترينا ماتيرنوفا، السلطات الأوكرانية من أنه قد يكون من الصعب عليها الحصول على مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبي إذا لم تبلغ عن استخدامها وتضمن الشفافية في العملية.
وقالت في مقابلة مع قناة "1+1" التلفزيونية الأوكرانية: "إذا كانت أوكرانيا تريد أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي، فمن الصحيح أن الاتحاد الأوروبي هو الذي يحدد قواعد اللعبة".
وشددت السفيرة على أن كييف "تتلقى، بالإضافة إلى الدعم العسكري، إيرادات كبيرة للغاية في الميزانية"، ودعت الأوكرانيين إلى إدراك أن ذلك يستلزم "متطلبات معينة".
ووفقا لها، إذا كان لدى مواطني دول الاتحاد الأوروبي انطباع بأن الاتحاد يخصص الأموال "بدون شفافية ومساءلة، فسيكون من الصعب ضمان هذا الدعم على المدى الطويل".
وأعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أنه بدون إمدادات الأسلحة الغربية، ستستسلم أوكرانيا خلال أسبوعين.
وقال بوريل أثناء إلقاء محاضرة في بريطانيا : "أعرف كيف نوقف الحرب، ويجب أن نتوقف عن توريد الأسلحة لأوكرانيا، بعد وقف توريد الأسلحة، سوف تضطر أوكرانيا إلى الاستسلام في غضون أسبوعين، لكنني لا أريد مثل هذه النهاية للحرب".
وقال رئيس السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي إنه يعول على التعاون بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في دعم كييف بشكل أكبر.
كما أعرب عن أسفه للتأخير الذي دام ستة أشهر تقريبا في الإفراج عن المساعدات العسكرية الأميركية لكييف، مؤكدا على أن هذا قد يشكل "الفارق بين النصر والهزيمة" بالنسبة لأوكرانيا.
طوال خطابه الذي دام أكثر من نصف ساعة، لم يذكر بوريل أبدًا احتمال انتصار أوكرانيا في الصراع، ولا الحاجة إلى هزيمة روسيا "في ساحة المعركة".
في 11 مارس/آذار، ذكرت تقارير أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحول 2-3 مليار يورو إلى أوكرانيا في وقت مبكر من شهر يوليو، وهي عائدات إعادة استثمار الأصول المجمدة الروسية، والتي يديرها الوديع الدولي يوروكلير.
في الأول من فبراير، وافق المشاركون في قمة الاتحاد الأوروبي على اقتراح من المفوضية الأوروبية، والذي يتضمن استخدام الإيرادات من الأموال المجمدة لتمويل برنامج مساعدة ميزانية كييف جزئيًا بمبلغ 50 مليار يورو للفترة حتى عام 2027.