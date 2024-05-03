https://sputnikarabic.ae/20240503/شويغو-أوكرانيا-خسرت-111-ألف-عسكري-و21-ألف-قطعة-سلاح-منذ-بداية-العام--1088494379.html
شويغو: أوكرانيا خسرت 111 ألف عسكري و21 ألف قطعة سلاح منذ بداية العام
شويغو: أوكرانيا خسرت 111 ألف عسكري و21 ألف قطعة سلاح منذ بداية العام
سبوتنيك عربي
كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن حجم الخسائر الأوكرانية منذ بداية العام الحالي 2024، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 111 ألف عسكري و21 ألف... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T09:58+0000
2024-05-03T09:58+0000
2024-05-03T10:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاءت تصريحات شويغو خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع قيادات القوات المسلحة الروسية قال فيها: "إجمالا، تجاوزت خسائر العدو في هذا العام 111 ألف فرد، و21 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية".وتابع: "تواصل تجمعات القوات الروسية اختراق منظومة معاقل العدو على طول خط المواجهة القتالي بأكمله وتحاول وحدات القوات الأوكرانية التمسك بخطوط معينة، لكنها تضطر في ظل إصرارنا إلى التخلي عن مواقعها والتراجع".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240503/شويغو-القوات-الروسية-سيطرت-على-547-كيلومترا-مربعا-من-أراضي-المناطق-الجديدة--1088494142.html
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روسيا, رصد عسكري
شويغو: أوكرانيا خسرت 111 ألف عسكري و21 ألف قطعة سلاح منذ بداية العام
09:58 GMT 03.05.2024 (تم التحديث: 10:29 GMT 03.05.2024)
كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن حجم الخسائر الأوكرانية منذ بداية العام الحالي 2024، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 111 ألف عسكري و21 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.
وجاءت تصريحات شويغو خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع قيادات القوات المسلحة الروسية قال فيها: "إجمالا، تجاوزت خسائر العدو في هذا العام 111 ألف فرد، و21 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية".
وتابع: "تواصل تجمعات القوات الروسية اختراق منظومة معاقل العدو على طول خط المواجهة القتالي بأكمله وتحاول وحدات القوات الأوكرانية التمسك بخطوط معينة، لكنها تضطر في ظل إصرارنا إلى التخلي عن مواقعها والتراجع".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.