https://sputnikarabic.ae/20240503/شويغو-أوكرانيا-خسرت-111-ألف-عسكري-و21-ألف-قطعة-سلاح-منذ-بداية-العام--1088494379.html

شويغو: أوكرانيا خسرت 111 ألف عسكري و21 ألف قطعة سلاح منذ بداية العام

شويغو: أوكرانيا خسرت 111 ألف عسكري و21 ألف قطعة سلاح منذ بداية العام

سبوتنيك عربي

كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن حجم الخسائر الأوكرانية منذ بداية العام الحالي 2024، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 111 ألف عسكري و21 ألف... 03.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-03T09:58+0000

2024-05-03T09:58+0000

2024-05-03T10:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاءت تصريحات شويغو خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع قيادات القوات المسلحة الروسية قال فيها: "إجمالا، تجاوزت خسائر العدو في هذا العام 111 ألف فرد، و21 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية".وتابع: "تواصل تجمعات القوات الروسية اختراق منظومة معاقل العدو على طول خط المواجهة القتالي بأكمله وتحاول وحدات القوات الأوكرانية التمسك بخطوط معينة، لكنها تضطر في ظل إصرارنا إلى التخلي عن مواقعها والتراجع".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240503/شويغو-القوات-الروسية-سيطرت-على-547-كيلومترا-مربعا-من-أراضي-المناطق-الجديدة--1088494142.html

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روسيا, رصد عسكري