صانع دمى من فلسطين المحروقة

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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
09:54 GMT
6 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
10:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
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صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
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حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن تستغل شعار حل الدولتين كعملية نصب واحتيال سياسي
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لماذا قررت تل أبيب إخراج نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت من الخدمة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
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من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
09:32 GMT
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صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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https://sputnikarabic.ae/20240503/صانع-دمى-من-فلسطين-المحروقة-1088491468.html
صانع دمى من فلسطين المحروقة
صانع دمى من فلسطين المحروقة
سبوتنيك عربي
صانع دمى من فلسطين المحروقة
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والآن، وبسبب شح مواد التصنيع اللازمة، أصبح كريرة يصنع دمياته من المنتجات المتوفرة حوله - علب المعلبات، ويُقدم عروضه المسرحية في مخيمات النازحين، بعد أن أجبره قصف قوات الجيش الإسرائيلي على النزوج من منزله في مدينة غزة إلى دير البلح وسط القطاع.
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صانع دمى من فلسطين المحروقة
صانع دمى من فلسطين المحروقة

صانع دمى من فلسطين المحروقة

10:54 GMT 03.05.2024
تابعنا عبر
قبل الحرب على قطاع غزة، كان لدى مهدي كريرة، مخزن كامل من الدمى ذات الألوان الزاهية، وكثيرًا ما كان يأخذها في عروضه في المسارح.
والآن، وبسبب شح مواد التصنيع اللازمة، أصبح كريرة يصنع دمياته من المنتجات المتوفرة حوله - علب المعلبات، ويُقدم عروضه المسرحية في مخيمات النازحين، بعد أن أجبره قصف قوات الجيش الإسرائيلي على النزوج من منزله في مدينة غزة إلى دير البلح وسط القطاع.
© AFP 2023

الفلسطيني مهدي كريرة يعرض إحدى دمياته المصنوعة من علب مصفحة في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، 27 أبريل 2024

الفلسطيني مهدي كريرة يعرض إحدى دمياته المصنوعة من علب مصفحة في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، 27 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي
1/10
© AFP 2023

الفلسطيني مهدي كريرة يعرض إحدى دمياته المصنوعة من علب مصفحة في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، 27 أبريل 2024

© AFP 2023الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على صنع دمية في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024
الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على صنع دمية في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي
2/10
© AFP 2023
الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على صنع دمية في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024
© AFP 2023

الفلسطيني مهدي كريرة يعرض إحدى دمياته، المصنوعة من علب الصفيح، في ورشته في دير البلح، وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024

الفلسطيني مهدي كريرة يعرض إحدى دمياته، المصنوعة من علب الصفيح، في ورشته في دير البلح، وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي
3/10
© AFP 2023

الفلسطيني مهدي كريرة يعرض إحدى دمياته، المصنوعة من علب الصفيح، في ورشته في دير البلح، وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024

© AFP 2023الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على دمية مصنوعة من علب المعلبات في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، 27 أبريل 2024
الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على دمية مصنوعة من علب المعلبات في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، 27 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي
4/10
© AFP 2023
الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على دمية مصنوعة من علب المعلبات في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، 27 أبريل 2024
© AFP 2023

الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على إحدى دمياته المصنوعة من علب المعلبات في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، 27 أبريل 2024

الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على إحدى دمياته المصنوعة من علب المعلبات في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، 27 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي
5/10
© AFP 2023

الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على إحدى دمياته المصنوعة من علب المعلبات في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، 27 أبريل 2024

© AFP 2023

الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على إحدى دمياته المصنوعة من علب المعلبات في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، 27 أبريل 2024

الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على إحدى دمياته المصنوعة من علب المعلبات في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، 27 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي
6/10
© AFP 2023

الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على إحدى دمياته المصنوعة من علب المعلبات في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، 27 أبريل 2024

© AFP 2023

الفلسطيني مهدي كريرة يعرض إحدى دمياته، المصنوعة من علب المعلبات القديمة، في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024

الفلسطيني مهدي كريرة يعرض إحدى دمياته، المصنوعة من علب المعلبات القديمة، في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي
7/10
© AFP 2023

الفلسطيني مهدي كريرة يعرض إحدى دمياته، المصنوعة من علب المعلبات القديمة، في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024

© AFP 2023

الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على دمية مصنوعة من علب المعلبات القديمة في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024

الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على دمية مصنوعة من علب المعلبات القديمة في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي
8/10
© AFP 2023

الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على دمية مصنوعة من علب المعلبات القديمة في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024

© AFP 2023الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على دمية مصنوعة من علب المعلبات في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024
الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على دمية مصنوعة من علب المعلبات في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي
9/10
© AFP 2023
الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على دمية مصنوعة من علب المعلبات في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024
© AFP 2023ورشىة عمل الفلسطيني مهدي كريرة، حيث يعمل على دمى مصنوعة من علب المعلبات، في دير البلح وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024
ورشىة عمل الفلسطيني مهدي كريرة، حيث يعمل على دمى مصنوعة من علب المعلبات، في دير البلح وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي
10/10
© AFP 2023
ورشىة عمل الفلسطيني مهدي كريرة، حيث يعمل على دمى مصنوعة من علب المعلبات، في دير البلح وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024
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