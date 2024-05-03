https://sputnikarabic.ae/20240503/صانع-دمى-من-فلسطين-المحروقة-1088491468.html

صانع دمى من فلسطين المحروقة

صانع دمى من فلسطين المحروقة

سبوتنيك عربي

صانع دمى من فلسطين المحروقة

2024-05-03T10:54+0000

2024-05-03T10:54+0000

2024-05-03T10:54+0000

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والآن، وبسبب شح مواد التصنيع اللازمة، أصبح كريرة يصنع دمياته من المنتجات المتوفرة حوله - علب المعلبات، ويُقدم عروضه المسرحية في مخيمات النازحين، بعد أن أجبره قصف قوات الجيش الإسرائيلي على النزوج من منزله في مدينة غزة إلى دير البلح وسط القطاع.

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صانع دمى من فلسطين المحروقة