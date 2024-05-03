https://sputnikarabic.ae/20240503/صانع-دمى-من-فلسطين-المحروقة-1088491468.html
صانع دمى من فلسطين المحروقة
صانع دمى من فلسطين المحروقة
سبوتنيك عربي
صانع دمى من فلسطين المحروقة
2024-05-03T10:54+0000
2024-05-03T10:54+0000
2024-05-03T10:54+0000
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والآن، وبسبب شح مواد التصنيع اللازمة، أصبح كريرة يصنع دمياته من المنتجات المتوفرة حوله - علب المعلبات، ويُقدم عروضه المسرحية في مخيمات النازحين، بعد أن أجبره قصف قوات الجيش الإسرائيلي على النزوج من منزله في مدينة غزة إلى دير البلح وسط القطاع.
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صانع دمى من فلسطين المحروقة
صانع دمى من فلسطين المحروقة
صانع دمى من فلسطين المحروقة
قبل الحرب على قطاع غزة، كان لدى مهدي كريرة، مخزن كامل من الدمى ذات الألوان الزاهية، وكثيرًا ما كان يأخذها في عروضه في المسارح.
والآن، وبسبب شح مواد التصنيع اللازمة، أصبح كريرة يصنع دمياته من المنتجات المتوفرة حوله - علب المعلبات، ويُقدم عروضه المسرحية في مخيمات النازحين، بعد أن أجبره قصف قوات الجيش الإسرائيلي على النزوج من منزله في مدينة غزة إلى دير البلح وسط القطاع.
© AFP 2023
الفلسطيني مهدي كريرة يعرض إحدى دمياته المصنوعة من علب مصفحة في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، 27 أبريل 2024
الفلسطيني مهدي كريرة يعرض إحدى دمياته المصنوعة من علب مصفحة في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، 27 أبريل 2024
© AFP 2023 الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على صنع دمية في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024
الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على صنع دمية في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024
© AFP 2023
الفلسطيني مهدي كريرة يعرض إحدى دمياته، المصنوعة من علب الصفيح، في ورشته في دير البلح، وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024
الفلسطيني مهدي كريرة يعرض إحدى دمياته، المصنوعة من علب الصفيح، في ورشته في دير البلح، وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024
© AFP 2023 الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على دمية مصنوعة من علب المعلبات في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، 27 أبريل 2024
الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على دمية مصنوعة من علب المعلبات في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، 27 أبريل 2024
© AFP 2023
الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على إحدى دمياته المصنوعة من علب المعلبات في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، 27 أبريل 2024
الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على إحدى دمياته المصنوعة من علب المعلبات في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، 27 أبريل 2024
© AFP 2023
الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على إحدى دمياته المصنوعة من علب المعلبات في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، 27 أبريل 2024
الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على إحدى دمياته المصنوعة من علب المعلبات في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، 27 أبريل 2024
© AFP 2023
الفلسطيني مهدي كريرة يعرض إحدى دمياته، المصنوعة من علب المعلبات القديمة، في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024
الفلسطيني مهدي كريرة يعرض إحدى دمياته، المصنوعة من علب المعلبات القديمة، في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024
© AFP 2023
الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على دمية مصنوعة من علب المعلبات القديمة في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024
الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على دمية مصنوعة من علب المعلبات القديمة في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024
© AFP 2023 الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على دمية مصنوعة من علب المعلبات في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024
الفلسطيني مهدي كريرة يعمل على دمية مصنوعة من علب المعلبات في ورشته في دير البلح وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024
© AFP 2023 ورشىة عمل الفلسطيني مهدي كريرة، حيث يعمل على دمى مصنوعة من علب المعلبات، في دير البلح وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024
ورشىة عمل الفلسطيني مهدي كريرة، حيث يعمل على دمى مصنوعة من علب المعلبات، في دير البلح وسط قطاع غزة، في 27 أبريل 2024