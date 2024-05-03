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وفاة محمد عبد الفتاح البرهان نجل رئيس مجلس السيادة السوداني متأثرا بإصابته
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240503/صحيفة-نقلا-عن-مسؤول-أمريكي-واشنطن-لا-يمكنها-إرسال-جميع-الأسلحة-التي-وعدت-بها-إلى-أوكرانيا-1088508777.html
صحيفة نقلا عن مسؤول أمريكي: واشنطن لا يمكنها إرسال جميع الأسلحة التي وعدت بها إلى أوكرانيا
صحيفة نقلا عن مسؤول أمريكي: واشنطن لا يمكنها إرسال جميع الأسلحة التي وعدت بها إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها إرسال جميع الأسلحة التي وعدت بها إلى أوكرانيا. 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T16:00+0000
2024-05-03T16:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت المجلة نقلا عن المسؤول، أن "الوضع معقد بسبب حقيقة أنه ليست كل الأسلحة التي تم التعهد بها قد تكون متاحة على الفور، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة ما يمكن نقله إلى أوكرانيا".ومن هذا المبلغ، سيتم استخدام 23.2 مليار لتجديد الأسلحة المنقولة إلى كييف من مستودعات البنتاغون، وسيتم استخدام 13.8 مليار للمشتريات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في السوق المفتوحة، وسيتم استخدام 11.3 مليار لدعم "الجيش الأمريكي الحالي".وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعد القوات الأوكرانية وسيؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددًا على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240503/القوات-الروسية-تضرب-خزان-بالوفنوي-الذي-يزود-القوات-الأوكرانية-بالوقود-1088503781.html
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روسيا
روسيا

صحيفة نقلا عن مسؤول أمريكي: واشنطن لا يمكنها إرسال جميع الأسلحة التي وعدت بها إلى أوكرانيا

16:00 GMT 03.05.2024
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
CC0 / pixabay.com /
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ذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها إرسال جميع الأسلحة التي وعدت بها إلى أوكرانيا.
وأضافت المجلة نقلا عن المسؤول، أن "الوضع معقد بسبب حقيقة أنه ليست كل الأسلحة التي تم التعهد بها قد تكون متاحة على الفور، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة ما يمكن نقله إلى أوكرانيا".
ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن في 24 أبريل/نيسان الماضي، قانوناً لمساعدة الحلفاء الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا، الذين سيحصلون على 61 مليار دولار لمواصلة المواجهة مع روسيا.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تضرب خزان "بالوفنوي" الذي يزود القوات الأوكرانية بالوقود
12:43 GMT
ومن هذا المبلغ، سيتم استخدام 23.2 مليار لتجديد الأسلحة المنقولة إلى كييف من مستودعات البنتاغون، وسيتم استخدام 13.8 مليار للمشتريات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في السوق المفتوحة، وسيتم استخدام 11.3 مليار لدعم "الجيش الأمريكي الحالي".
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعد القوات الأوكرانية وسيؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددًا على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.
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