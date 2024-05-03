https://sputnikarabic.ae/20240503/صحيفة-نقلا-عن-مسؤول-أمريكي-واشنطن-لا-يمكنها-إرسال-جميع-الأسلحة-التي-وعدت-بها-إلى-أوكرانيا-1088508777.html
صحيفة نقلا عن مسؤول أمريكي: واشنطن لا يمكنها إرسال جميع الأسلحة التي وعدت بها إلى أوكرانيا
صحيفة نقلا عن مسؤول أمريكي: واشنطن لا يمكنها إرسال جميع الأسلحة التي وعدت بها إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها إرسال جميع الأسلحة التي وعدت بها إلى أوكرانيا. 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T16:00+0000
2024-05-03T16:00+0000
2024-05-03T16:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت المجلة نقلا عن المسؤول، أن "الوضع معقد بسبب حقيقة أنه ليست كل الأسلحة التي تم التعهد بها قد تكون متاحة على الفور، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة ما يمكن نقله إلى أوكرانيا".ومن هذا المبلغ، سيتم استخدام 23.2 مليار لتجديد الأسلحة المنقولة إلى كييف من مستودعات البنتاغون، وسيتم استخدام 13.8 مليار للمشتريات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في السوق المفتوحة، وسيتم استخدام 11.3 مليار لدعم "الجيش الأمريكي الحالي".وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعد القوات الأوكرانية وسيؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددًا على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240503/القوات-الروسية-تضرب-خزان-بالوفنوي-الذي-يزود-القوات-الأوكرانية-بالوقود-1088503781.html
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روسيا
صحيفة نقلا عن مسؤول أمريكي: واشنطن لا يمكنها إرسال جميع الأسلحة التي وعدت بها إلى أوكرانيا
ذكرت صحيفة أمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها إرسال جميع الأسلحة التي وعدت بها إلى أوكرانيا.
وأضافت المجلة نقلا عن المسؤول، أن "الوضع معقد بسبب حقيقة أنه ليست كل الأسلحة التي تم التعهد بها قد تكون متاحة على الفور، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة ما يمكن نقله إلى أوكرانيا".
ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن في 24 أبريل/نيسان الماضي، قانوناً لمساعدة الحلفاء الأجانب، بما في ذلك أوكرانيا، الذين سيحصلون على 61 مليار دولار لمواصلة المواجهة مع روسيا.
ومن هذا المبلغ، سيتم استخدام 23.2 مليار لتجديد الأسلحة المنقولة إلى كييف من مستودعات البنتاغون، وسيتم استخدام 13.8 مليار للمشتريات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في السوق المفتوحة، وسيتم استخدام 11.3 مليار لدعم "الجيش الأمريكي الحالي".
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعد القوات الأوكرانية وسيؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددًا على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.