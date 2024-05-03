لحظة تدمير مستودع ذخيرة أوكراني ضخم... فيديو
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationالقوات الروسية تدمر مستودع أوكراني للذخيرة في اتجاه كراسنوارميسكي
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق تدمير قوات مجموعة "المركز" الروسية لمستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسنوارميسكي.
ويظهر مقطع الفيديو العملية التي نفذتها القوات الروسية بنسف مستودع الذخيرة الأوكراني، حيث انفجرت الذخيرة وتم تدميرها بالكامل.
القوات الروسية تنسف مستودعا للذخيرة تابعا للقوات الأوكرانية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 3, 2024
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق تدمير قوات "المركز" الروسية لمستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسنوارميسكي حيث انفجرت الذخيرة وتم تدميرها بالكامل. pic.twitter.com/JqEgfl9StC
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.