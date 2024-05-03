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https://sputnikarabic.ae/20240503/مدير-منظمة-الصحة-العالمية-الهجوم-على-رفح-قد-يؤدي-إلى-حمام-دم-1088512582.html
مدير منظمة الصحة العالمية: الهجوم على رفح قد يؤدي إلى "حمام دم"
مدير منظمة الصحة العالمية: الهجوم على رفح قد يؤدي إلى "حمام دم"
سبوتنيك عربي
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أن الهجوم البري العسكري الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، حيث تقدر جماعات الإغاثة الإنسانية أن 1.2... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T18:33+0000
2024-05-03T18:33+0000
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وحذر المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس من عواقب وخيمة محتملة، إذ كتب على منصة "إكس": "تشعر منظمة الصحة العالمية بقلق عميق من أن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح بغزة، يمكن أن تؤدي إلى حمام دم، وتزيد من إضعاف النظام الصحي المنهار بالفعل". وجاء تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تعقيبا على بيان لها اليوم الجمعة، أكدت فيه أن التوغل في رفح سيزيد بشكل كبير من الوفيات والأمراض. وأشارت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن "موجة جديدة من النزوح ستؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ، وتقييد الوصول إلى الغذاء والمياه والخدمات الصحية والصرف الصحي، مما يؤدي إلى زيادة تفشي الأمراض، وتفاقم مستويات الجوع، وخسارة إضافية في الأرواح".وأضافت أن "النظام الصحي المعطل لن يكون قادرا على التعامل مع ارتفاع عدد الضحايا والوفيات الذي قد يتسبب فيه التوغل في رفح".ولفتت إلى أن المستشفيات الثلاثة التي تعمل حاليا بصورة جزئية في رفح، ستصبح غير آمنة للوصول إليها من قبل المرضى والموظفين وسيارات الإسعاف، والعاملين في المجال الإنساني، عندما تشتد الأعمال العدائية في المناطق المجاورة لها، ونتيجة لذلك سرعان ما تصبح غير عاملة.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن الأمم المتحدة حذرت من أن العملية العسكرية في رفح "قد تؤدي إلى مذبحة".وقال في مؤتمر صحفي، إنه "بالنسبة للوكالات التي تكافح بالفعل لتقديم المساعدات الإنسانية في غزة فإن الغزو البري لرفح سيوجه ضربة كارثية"، وأضاف أن "أي عملية برية ستعني المزيد من المعاناة والموت".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعهد بسحق ما تبقى من مقاتلي حركة "حماس" الفلسطينية في رفح، المكتظة بالمدنيين النازحين.يذكر أنه، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 35 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20240503/إسرائيل-تمهل-حماس-أسبوعا-لقبول-الصفقة-وتهدد-في-حال-الرفض-بعملية-في-رفح--1088511445.html
https://sputnikarabic.ae/20240503/قناة-إسرائيلية-خلافات-داخلية-بشأن-العملية-العسكرية-في-رفح-والقرار-لـالكابينيت-1088485377.html
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منظمة الصحة العالمية, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, منظمة الأمم المتحدة
منظمة الصحة العالمية, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, منظمة الأمم المتحدة

مدير منظمة الصحة العالمية: الهجوم على رفح قد يؤدي إلى "حمام دم"

18:33 GMT 03.05.2024
© Sputnik . Екатерина Штукина / الانتقال إلى بنك الصورالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم
© Sputnik . Екатерина Штукина
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تابعنا عبر
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أن الهجوم البري العسكري الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، حيث تقدر جماعات الإغاثة الإنسانية أن 1.2 مليون فلسطيني يقيمون في مأوى، قد يسفر عنه "حمام دم".
وحذر المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس من عواقب وخيمة محتملة، إذ كتب على منصة "إكس": "تشعر منظمة الصحة العالمية بقلق عميق من أن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح بغزة، يمكن أن تؤدي إلى حمام دم، وتزيد من إضعاف النظام الصحي المنهار بالفعل".
وجاء تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تعقيبا على بيان لها اليوم الجمعة، أكدت فيه أن التوغل في رفح سيزيد بشكل كبير من الوفيات والأمراض.
وأشارت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن "موجة جديدة من النزوح ستؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ، وتقييد الوصول إلى الغذاء والمياه والخدمات الصحية والصرف الصحي، مما يؤدي إلى زيادة تفشي الأمراض، وتفاقم مستويات الجوع، وخسارة إضافية في الأرواح".
وأضافت أن "النظام الصحي المعطل لن يكون قادرا على التعامل مع ارتفاع عدد الضحايا والوفيات الذي قد يتسبب فيه التوغل في رفح".
ولفتت إلى أن المستشفيات الثلاثة التي تعمل حاليا بصورة جزئية في رفح، ستصبح غير آمنة للوصول إليها من قبل المرضى والموظفين وسيارات الإسعاف، والعاملين في المجال الإنساني، عندما تشتد الأعمال العدائية في المناطق المجاورة لها، ونتيجة لذلك سرعان ما تصبح غير عاملة.
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
إسرائيل تمهل "حماس" أسبوعا لقبول الصفقة وتهدد في حال الرفض بعملية في رفح
17:22 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن الأمم المتحدة حذرت من أن العملية العسكرية في رفح "قد تؤدي إلى مذبحة".
وقال في مؤتمر صحفي، إنه "بالنسبة للوكالات التي تكافح بالفعل لتقديم المساعدات الإنسانية في غزة فإن الغزو البري لرفح سيوجه ضربة كارثية"، وأضاف أن "أي عملية برية ستعني المزيد من المعاناة والموت".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعهد بسحق ما تبقى من مقاتلي حركة "حماس" الفلسطينية في رفح، المكتظة بالمدنيين النازحين.
تداعيات القصف الإسرائيلي في رفح، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
قناة إسرائيلية: خلافات داخلية بشأن العملية العسكرية في رفح والقرار لـ"الكابينيت"
05:49 GMT
يذكر أنه، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 35 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
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