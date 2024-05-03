مروحيات "مي-28" روسية تهاجم القوات الأوكرانية في منطقة العمليات الجنوبية
10:04 GMT 03.05.2024 (تم التحديث: 10:22 GMT 03.05.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورمروحيات هجومية من طراز مي-24 تابعة للقوات الجوية الروسية تحلق في سماء أرمينيا 28 فبراير 2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن مروحيات من طراز "مي 28 إن إم" تابعة للقوات الجوية الروسية دمرت بنجاح وحدات من القوات الأوكرانية في منطقة العمليات الجنوبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن "مروحيات الجيش من طراز "مي 28 إن إم" نفذت ضربات بصواريخ ضد العدو ومواقعه المموهة في المنطقة الخاضعة لمسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية"، مضيفة أنه نتيجة الاستخدام القتالي للصواريخ تم تدمير جميع الأهداف.
وأوضحت الدفاع الروسية أنه بعد الضربة أجرت المروحيات مناورة مضادة للصواريخ باستخدام نظام الدفاع الموجود على متن الطائرات وعادت بنجاح إلى مكان انتشارها، مضيفة أن الطائرات عملت على ضرب مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
حاملات صواريخ "تو-95 إم إس" روسية تحلق قرب ألاسكا— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 3, 2024
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن حاملتي صواريخ روسيتين استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" نفذتا تحليقاً فوق المياه المحايدة بالقرب من ألاسكا، مضيفة أن مقاتلات أجنبية رافقتهما في مراحل معينة من مسارهما. pic.twitter.com/zAo4OvKsaF
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.