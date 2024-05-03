https://sputnikarabic.ae/20240503/مسؤول-أمريكي-يزعم-احتجاز-حماس-قافلة-مساعدات-ثم-إطلاقها-1088510647.html

مسؤول أمريكي يزعم احتجاز حماس قافلة مساعدات ثم إطلاقها

مسؤول أمريكي يزعم احتجاز حماس قافلة مساعدات ثم إطلاقها

سبوتنيك عربي

زعم ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن حركة "حماس" الفلسطينية استولت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، على شحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية التي... 03.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-03T16:58+0000

2024-05-03T16:58+0000

2024-05-03T16:58+0000

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وأضاف ميلر: "المساعدات التي استولت عليها الحركة هي المساعدات الأولى التي تدخل القطاع عبر معبر حدودي إسرائيلي أعيد افتتاحه"، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الجمعة.ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اطلع على المساعدات في الأردن قبل توجهها إلى غزة من خلال معبر إيريز.وبحسب ميلر، فإن الأمم المتحدة عملت على استعادة المساعدات وربما استعادتها بالفعل، مضيفا: "تحويل مسار هذه المساعدات كان عملا غير مقبول من جانب حماس، التي احتجزتها لبعض الوقت".وبحسب ادعاء ميلر، فإن هذه الحالة، كانت أول مرة تقوم فيها حماس بمثل هذه الأمور، مضيفا: "من المفترض أن تصدر وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "أونروا" بيانا حول هذا الأمر".يذكر أن إسرائيل ادعت، في فبراير/ شباط الماضي، قيام مسلحين على صلة بحماس باحتجاز مساعدات قادمة من مصر، لكن هذا الأمر تم نفيه لاحقا بواسطة دبلوماسي أمريكي كان يشارك في إيصالها، بحسب الصحيفة. ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تفرض إسرائيل قيودا كبيرة على دخول المساعدات إلى القطاع رغم الضغوط الدولية التي تطالبها بإداخل المساعدات الإغاثية اللازمة لمنع كارثة إنسانية في القطاع، الذي بلغت حصيلة الضحايا الفلسطينيين فيه إلى نحو 34 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240424/أونروا-تتحدث-عن-تحسن-في-إيصال-المساعدات-إلى-غزة--1088257975.html

https://sputnikarabic.ae/20240310/الإذاعة-الإسرائيلية-بايدن-يعيد-إحياء-حماس-بتقديمه-المساعدات-الإنسانية-للحركة-1086847517.html

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