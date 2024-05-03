مسؤول أمريكي يزعم احتجاز حماس قافلة مساعدات ثم إطلاقها

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وفاة محمد عبد الفتاح البرهان نجل رئيس مجلس السيادة السوداني متأثرا بإصابته
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قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
09:54 GMT
6 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
10:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن تستغل شعار حل الدولتين كعملية نصب واحتيال سياسي
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لماذا قررت تل أبيب إخراج نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت من الخدمة؟
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صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
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28 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
10:03 GMT
30 د
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:34 GMT
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عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
10:43 GMT
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كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
لماذا قررت تل أبيب إخراج نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت من الخدمة؟
11:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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خبير: تصريح كاميرون بأحقية أوكرانيا أن تضرب الأراضي الروسية هو ليس زلة لسان
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بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
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"مشروع اتفاق" غزة.. هدنة 124 يوماً تشمل تبادل الأسرى وعودة النازحين
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https://sputnikarabic.ae/20240503/مسؤول-أمريكي-يزعم-احتجاز-حماس-قافلة-مساعدات-ثم-إطلاقها-1088510647.html
مسؤول أمريكي يزعم احتجاز حماس قافلة مساعدات ثم إطلاقها
مسؤول أمريكي يزعم احتجاز حماس قافلة مساعدات ثم إطلاقها
سبوتنيك عربي
زعم ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن حركة "حماس" الفلسطينية استولت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، على شحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية التي... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T16:58+0000
2024-05-03T16:58+0000
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وأضاف ميلر: "المساعدات التي استولت عليها الحركة هي المساعدات الأولى التي تدخل القطاع عبر معبر حدودي إسرائيلي أعيد افتتاحه"، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الجمعة.ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اطلع على المساعدات في الأردن قبل توجهها إلى غزة من خلال معبر إيريز.وبحسب ميلر، فإن الأمم المتحدة عملت على استعادة المساعدات وربما استعادتها بالفعل، مضيفا: "تحويل مسار هذه المساعدات كان عملا غير مقبول من جانب حماس، التي احتجزتها لبعض الوقت".وبحسب ادعاء ميلر، فإن هذه الحالة، كانت أول مرة تقوم فيها حماس بمثل هذه الأمور، مضيفا: "من المفترض أن تصدر وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "أونروا" بيانا حول هذا الأمر".يذكر أن إسرائيل ادعت، في فبراير/ شباط الماضي، قيام مسلحين على صلة بحماس باحتجاز مساعدات قادمة من مصر، لكن هذا الأمر تم نفيه لاحقا بواسطة دبلوماسي أمريكي كان يشارك في إيصالها، بحسب الصحيفة. ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تفرض إسرائيل قيودا كبيرة على دخول المساعدات إلى القطاع رغم الضغوط الدولية التي تطالبها بإداخل المساعدات الإغاثية اللازمة لمنع كارثة إنسانية في القطاع، الذي بلغت حصيلة الضحايا الفلسطينيين فيه إلى نحو 34 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20240424/أونروا-تتحدث-عن-تحسن-في-إيصال-المساعدات-إلى-غزة--1088257975.html
https://sputnikarabic.ae/20240310/الإذاعة-الإسرائيلية-بايدن-يعيد-إحياء-حماس-بتقديمه-المساعدات-الإنسانية-للحركة-1086847517.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي, أخبار العالم الآن, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

مسؤول أمريكي يزعم احتجاز حماس قافلة مساعدات ثم إطلاقها

16:58 GMT 03.05.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatالهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انطلاق 61 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انطلاق 61 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
زعم ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن حركة "حماس" الفلسطينية استولت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، على شحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية التي تم تسليمها إلى غزة من الأردن.
وأضاف ميلر: "المساعدات التي استولت عليها الحركة هي المساعدات الأولى التي تدخل القطاع عبر معبر حدودي إسرائيلي أعيد افتتاحه"، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الجمعة.
وصول قافلة المساعدات إلى مخازن الأونروا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد دخولها إلى قطاع غزة صباح اليوم من الجانب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
"أونروا" تتحدث عن تحسن في إيصال المساعدات إلى غزة
24 أبريل, 15:00 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اطلع على المساعدات في الأردن قبل توجهها إلى غزة من خلال معبر إيريز.
وبحسب ميلر، فإن الأمم المتحدة عملت على استعادة المساعدات وربما استعادتها بالفعل، مضيفا: "تحويل مسار هذه المساعدات كان عملا غير مقبول من جانب حماس، التي احتجزتها لبعض الوقت".
وبحسب ادعاء ميلر، فإن هذه الحالة، كانت أول مرة تقوم فيها حماس بمثل هذه الأمور، مضيفا: "من المفترض أن تصدر وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "أونروا" بيانا حول هذا الأمر".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
الإذاعة الإسرائيلية: بايدن يعيد إحياء "حماس" بتقديمه المساعدات الإنسانية للحركة
10 مارس, 11:57 GMT
يذكر أن إسرائيل ادعت، في فبراير/ شباط الماضي، قيام مسلحين على صلة بحماس باحتجاز مساعدات قادمة من مصر، لكن هذا الأمر تم نفيه لاحقا بواسطة دبلوماسي أمريكي كان يشارك في إيصالها، بحسب الصحيفة.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تفرض إسرائيل قيودا كبيرة على دخول المساعدات إلى القطاع رغم الضغوط الدولية التي تطالبها بإداخل المساعدات الإغاثية اللازمة لمنع كارثة إنسانية في القطاع، الذي بلغت حصيلة الضحايا الفلسطينيين فيه إلى نحو 34 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب.
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Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:45 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... خلافات داخلية بشأن العملية العسكرية في رفح والقرار لـ"الكابينيت"أمس, 21:18 GMT
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