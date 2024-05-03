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مسؤول إسرائيلي يكشف عن "حرب صامتة" بين بلاده وإيران في الفضاء السيبراني
مسؤول إسرائيلي يكشف عن "حرب صامتة" بين بلاده وإيران في الفضاء السيبراني
سبوتنيك عربي
كشف أفيرام أتزابا، المسؤول عن التعاون الدولي في المديرية الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني، عما وصفه بالحرب الصامتة البعيدة عن الأنظار بين إسرائيل وإيران. 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T13:55+0000
2024-05-03T13:55+0000
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واتهم المسؤول الإسرائيلي إيران بمحاولة قرصنة كل ما في وسعهم قرصنته، لكنهم لم يتمكنوا من إلحاق أضرار فعلية، كما كشف عن إحباط 800 هجوم واسع منذ السابع من أكتوبر، استهدفت تلك الهجمات، في جملة أهدافها، منظمات حكومية والجيش الإسرائيلي ومنشآت مدنية.وأوضح أن الأنظمة المعلوماتية في مستشفيين إسرائيليين في حيفا وصفد في الشمال تعرضت للقرصنة، وعُممّت بيانات شخصية لمرضى، حسبما نقل موقع " ميدل ايست نيوز" عن وسائل إعلام غربية.من جانبه، أجرى البروفسور تشاك فرايليش، الباحث في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي دراسة صدرت في فبراير/ شباط الماضي تحت عنوان التهديد السيبراني الإيراني، رأى فيها أن استثمارات إيران في المجال السيبراني جاءت متأخرة نسبيا ومدفوعة بحدثين رئيسيين، فخلال الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية سنة 2009 في إيران، تحوّلت شبكة الإنترنت إلى وسيلة لحشد الصفوف وتعظيم الأثر.وفي سبتمبر / أيلول 2010، تعرّض البرنامج النووي الإيراني لهجوم سيبراني متطور جدا بواسطة فيروس Stuxnet نسبته طهران إلى إسرائيل والولايات المتحدة، ما تسبب بسلسلة من الأعطال في أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، ومنذ ذلك الحين طورت إيران استراتيجية سيبرانية فعلية وصقلت مهاراتها في هذا المجال، فباتت من أكثر الدول نشاطاً في هذا المجال.يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، إجراء تحقيق في "حادث إلكتروني"، بعد أن زعمت مجموعة قراصنة مناهضة للحرب في قطاع غزة، أنها تمكنت من اختراق خوادم الوزارة، والوصول إلى المئات من وحدات تخزين البيانات الإلكترونية.وكتبت الوزارة عبر منصة "إكس"، أنه "منذ ساعات صباح اليوم 5 أبريل، والخبراء في الوزارة وغيرهم يتابعون الحادث وتداعياته"، وتابعت: "لا يزال نطاق المواد قيد المراجعة، وسيستغرق الأمر بعض الوقت لفحص محتوى ونطاق الوثائق التي تم تسريبها ومصادرها".وأعلنت مجموعة تدعى "Anonymous for Justice" (مجهولون للعدالة) مسؤوليتها عن اختراق خوادم وزارة العدل الإسرائيلية، التي قالت إنه "شمل استرجاع ما يقرب من 300 غيغابايت من البيانات"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
https://sputnikarabic.ae/20240503/إيران-تفرض-عقوبات-على-5-كيانات-و8-أفراد-بريطانيين-1088488663.html
https://sputnikarabic.ae/20240420/التوترات-بين-إيران-وإسرائيل-ما-تداعياتها-الاقتصادية-1088142957.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

مسؤول إسرائيلي يكشف عن "حرب صامتة" بين بلاده وإيران في الفضاء السيبراني

13:55 GMT 03.05.2024
© Sputnik . Руслан Кривобок / الانتقال إلى بنك الصورإسرائيل وإيران
إسرائيل وإيران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
© Sputnik . Руслан Кривобок
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تابعنا عبر
كشف أفيرام أتزابا، المسؤول عن التعاون الدولي في المديرية الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني، عما وصفه بالحرب الصامتة البعيدة عن الأنظار بين إسرائيل وإيران.
واتهم المسؤول الإسرائيلي إيران بمحاولة قرصنة كل ما في وسعهم قرصنته، لكنهم لم يتمكنوا من إلحاق أضرار فعلية، كما كشف عن إحباط 800 هجوم واسع منذ السابع من أكتوبر، استهدفت تلك الهجمات، في جملة أهدافها، منظمات حكومية والجيش الإسرائيلي ومنشآت مدنية.
وأوضح أن الأنظمة المعلوماتية في مستشفيين إسرائيليين في حيفا وصفد في الشمال تعرضت للقرصنة، وعُممّت بيانات شخصية لمرضى، حسبما نقل موقع " ميدل ايست نيوز" عن وسائل إعلام غربية.
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من جانبه، أجرى البروفسور تشاك فرايليش، الباحث في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي دراسة صدرت في فبراير/ شباط الماضي تحت عنوان التهديد السيبراني الإيراني، رأى فيها أن استثمارات إيران في المجال السيبراني جاءت متأخرة نسبيا ومدفوعة بحدثين رئيسيين، فخلال الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية سنة 2009 في إيران، تحوّلت شبكة الإنترنت إلى وسيلة لحشد الصفوف وتعظيم الأثر.
وفي سبتمبر / أيلول 2010، تعرّض البرنامج النووي الإيراني لهجوم سيبراني متطور جدا بواسطة فيروس Stuxnet نسبته طهران إلى إسرائيل والولايات المتحدة، ما تسبب بسلسلة من الأعطال في أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، ومنذ ذلك الحين طورت إيران استراتيجية سيبرانية فعلية وصقلت مهاراتها في هذا المجال، فباتت من أكثر الدول نشاطاً في هذا المجال.
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يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، إجراء تحقيق في "حادث إلكتروني"، بعد أن زعمت مجموعة قراصنة مناهضة للحرب في قطاع غزة، أنها تمكنت من اختراق خوادم الوزارة، والوصول إلى المئات من وحدات تخزين البيانات الإلكترونية.
وكتبت الوزارة عبر منصة "إكس"، أنه "منذ ساعات صباح اليوم 5 أبريل، والخبراء في الوزارة وغيرهم يتابعون الحادث وتداعياته"، وتابعت: "لا يزال نطاق المواد قيد المراجعة، وسيستغرق الأمر بعض الوقت لفحص محتوى ونطاق الوثائق التي تم تسريبها ومصادرها".
وأعلنت مجموعة تدعى "Anonymous for Justice" (مجهولون للعدالة) مسؤوليتها عن اختراق خوادم وزارة العدل الإسرائيلية، التي قالت إنه "شمل استرجاع ما يقرب من 300 غيغابايت من البيانات"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
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