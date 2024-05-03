https://sputnikarabic.ae/20240503/مسؤول-في-صندوق-النقد-احتمالية-انهيار-النظام-النقدي-العالمي-موجودة-بالفعل-1088490578.html
مسؤول في صندوق النقد: احتمالية انهيار النظام النقدي العالمي موجودة بالفعل
مسؤول في صندوق النقد: احتمالية انهيار النظام النقدي العالمي موجودة بالفعل
سبوتنيك عربي
قال المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي عن روسيا، أليكسي موجين، إنه لا يستبعد احتمال انهيار النظام النقدي العالمي القائم في الوقت الحالي. 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T08:53+0000
2024-05-03T08:53+0000
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وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، تساءل موجين: "هل هناك احتمال لانهيار النظام النقدي العالمي؟ يبدو لي أن مثل هذا الاحتمال موجود فعلا".وأضاف الخبير أن المنظومة القائمة حاليا، تعتمد على الثقة في أن الأصول الدولارية آمنة.وتابع: "لكن البنوك المركزية والمؤسسات وحتى الأسر بدأت بالفعل في بيع الأصول الدولارية وشراء الذهب، بسبب تزايد عدم الثقة في سلامتها".كما حذر المسؤول الروسي من حدوث فوضى في الاقتصاد العالمي، وقال: "بمجرد فقدان هذه الثقة ستحل فترة الفوضى في الاقتصاد العالمي".وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في تقرير الشهر الماضي، من أن ديون الولايات المتحدة والصين تشكلان خطرا على المالية العالمية.ويثير ارتفاع الدين العام الأمريكي واعتماد التجارة العالمية على الدولار قلق خبراء وعدد من دول العالم.وحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فقد تجاوز عجز الميزانية تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية بدفع جزئي من ارتفاع الفوائد على الدين العام.
https://sputnikarabic.ae/20240419/وزير-المالية-الروسي-يكشف-عن-تهديد-رئيسي-للاقتصاد-العالمي-1088124456.html
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صندوق النقد الدولي, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, سعر الدولار اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
صندوق النقد الدولي, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, سعر الدولار اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مسؤول في صندوق النقد: احتمالية انهيار النظام النقدي العالمي موجودة بالفعل
قال المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي عن روسيا، أليكسي موجين، إنه لا يستبعد احتمال انهيار النظام النقدي العالمي القائم في الوقت الحالي.
وفي مقابلة
مع وكالة "سبوتنيك"، تساءل موجين: "هل هناك احتمال لانهيار النظام النقدي العالمي؟ يبدو لي أن مثل هذا الاحتمال موجود فعلا".
وأضاف الخبير أن المنظومة القائمة حاليا، تعتمد على الثقة في أن الأصول الدولارية آمنة.
وتابع: "لكن البنوك المركزية والمؤسسات وحتى الأسر بدأت بالفعل في بيع الأصول الدولارية وشراء الذهب، بسبب تزايد عدم الثقة في سلامتها".
كما حذر المسؤول الروسي من حدوث فوضى في الاقتصاد العالمي
، وقال: "بمجرد فقدان هذه الثقة ستحل فترة الفوضى في الاقتصاد العالمي".
وكان صندوق النقد الدولي
قد حذر في تقرير الشهر الماضي، من أن ديون الولايات المتحدة والصين تشكلان خطرا على المالية العالمية.
ويثير ارتفاع الدين العام الأمريكي واعتماد التجارة العالمية على الدولار قلق خبراء وعدد من دول العالم.
وحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فقد تجاوز عجز الميزانية تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية بدفع جزئي من ارتفاع الفوائد على الدين العام.