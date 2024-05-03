https://sputnikarabic.ae/20240503/مشاهد-لحاملات-الصواريخ-تو-95-إم-إس-الروسية-وهي-تحلق-قرب-ألاسكا-فيديو--1088510424.html
مشاهد لحاملات الصواريخ "تو-95 إم إس" الروسية وهي تحلق قرب ألاسكا... فيديو
مشاهد لحاملات الصواريخ "تو-95 إم إس" الروسية وهي تحلق قرب ألاسكا... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لحاملتي صواريخ روسيتين استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" نفذتا تحليقاً فوق المياه المحايدة بالقرب من ألاسكا، مضيفة أن مقاتلات... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T16:59+0000
2024-05-03T16:59+0000
2024-05-03T16:59+0000
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101987/23/1019872301_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_fa73d4953bc10539b35bdad855a4413c.jpg
وتبين المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، حاملتي صواريخ روسيتين استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" نفذتا تحليقاً فوق المياه المحايدة بالقرب من ألاسكا، مضيفة أن مقاتلات أجنبية رافقتهما في مراحل معينة من مسارهما.وأضاف البيان الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية أنه "في مراحل معينة من الرحلة، تمت مرافقة حاملات الصواريخ الاستراتيجية بمقاتلات من دول أجنبية"، مؤكدة أن الرحلة تمت بما يتوافق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي للقطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.وتعد القاذفات الاستراتيجية من طراز "توبوليف 95 إم إس" جزءًا من الطيران بعيد المدى للقوات الجوية الروسية، وعادة ما تحمل صواريخ كروز طويلة المدى من طراز " Kh-55".
https://sputnikarabic.ae/20240503/الجيش-الأميركي-يعلن-زيادة-الاستعداد-القتالي-بعد-التموضع-الروسي-في-قاعدة-النيجر--1088509638.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101987/23/1019872301_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cc23bb3016d5f0d12e235a83a3ac6882.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
مشاهد لحاملات الصواريخ "تو-95 إم إس" الروسية وهي تحلق قرب ألاسكا... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لحاملتي صواريخ روسيتين استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" نفذتا تحليقاً فوق المياه المحايدة بالقرب من ألاسكا، مضيفة أن مقاتلات أجنبية رافقتهما في مراحل معينة من مسارهما.
وتبين المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، حاملتي صواريخ روسيتين استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" نفذتا تحليقاً فوق المياه المحايدة بالقرب من ألاسكا، مضيفة أن مقاتلات أجنبية رافقتهما في مراحل معينة من مسارهما.
وأضاف البيان الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية أنه "في مراحل معينة من الرحلة، تمت مرافقة حاملات الصواريخ الاستراتيجية بمقاتلات من دول أجنبية"، مؤكدة أن الرحلة تمت بما يتوافق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي للقطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.
وتعد القاذفات الاستراتيجية من طراز "توبوليف 95 إم إس" جزءًا من الطيران بعيد المدى للقوات الجوية الروسية، وعادة ما تحمل صواريخ كروز طويلة المدى من طراز " Kh-55".