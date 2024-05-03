https://sputnikarabic.ae/20240503/مشاهد-لحاملات-الصواريخ-تو-95-إم-إس-الروسية-وهي-تحلق-قرب-ألاسكا-فيديو--1088510424.html

مشاهد لحاملات الصواريخ "تو-95 إم إس" الروسية وهي تحلق قرب ألاسكا... فيديو

مشاهد لحاملات الصواريخ "تو-95 إم إس" الروسية وهي تحلق قرب ألاسكا... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لحاملتي صواريخ روسيتين استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" نفذتا تحليقاً فوق المياه المحايدة بالقرب من ألاسكا، مضيفة أن مقاتلات... 03.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-03T16:59+0000

2024-05-03T16:59+0000

2024-05-03T16:59+0000

روسيا

العالم

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وتبين المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، حاملتي صواريخ روسيتين استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" نفذتا تحليقاً فوق المياه المحايدة بالقرب من ألاسكا، مضيفة أن مقاتلات أجنبية رافقتهما في مراحل معينة من مسارهما.وأضاف البيان الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية أنه "في مراحل معينة من الرحلة، تمت مرافقة حاملات الصواريخ الاستراتيجية بمقاتلات من دول أجنبية"، مؤكدة أن الرحلة تمت بما يتوافق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي للقطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.وتعد القاذفات الاستراتيجية من طراز "توبوليف 95 إم إس" جزءًا من الطيران بعيد المدى للقوات الجوية الروسية، وعادة ما تحمل صواريخ كروز طويلة المدى من طراز " Kh-55".

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