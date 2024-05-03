https://sputnikarabic.ae/20240503/مصدر-لـسبوتنيك-استهداف-القاعدة-الأميركية-في-حقل-العمر-النفطي-بريف-دير-الزور-شرقي-سوريا-بـ7-صواريخ-1088511926.html

مصدر لـ"سبوتنيك": استهداف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا بـ7 صواريخ

مصدر لـ"سبوتنيك": استهداف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا بـ7 صواريخ

سبوتنيك عربي

صرح مصدر ميداني في سوريا، اليوم الجمعة، أن القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي البلاد استهدفت بسبعة صواريخ. 03.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-03T17:33+0000

2024-05-03T17:33+0000

2024-05-03T17:33+0000

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وقال المصدر لسبوتنيك: "إن 7 صواريخ استهدفت القاعدة الأميركية في حقل العمر، سقط 3 منها داخل القاعدة من الجهة الجنوبية الشرقية في حين سقطت الصواريخ الأربعة المتبقية في محيط القاعدة وأدت إلى تصاعد أعمدة الدخان". وأضاف "الطيران المروحي الأميركي يحلق في أجواء المنطقة بعد استهداف القاعدة".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، بأن "رشقة صاروخية استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي بشكل مباشر، اليوم السبت 6 نيسان/ أبريل الجاري".وسُمع دوي انفجارات في منطقة القاعدة، مع تصاعد أعمدة الدخان من داخلها، تزامنا مع حالة استنفار وانتشار من قبل القوات الأمريكية، دون الحصول على معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية، حتى اللحظة، ويعتبر هذا الهجوم هو لأول الذي تتعرض له القاعدة منذ فترة ليست بقصيرة، تصل لمدة شهر، بحسب المراسل.وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، استهدفت الفصائل المسلحة العراقية قاعدة الجيش الأمريكي بحقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور أكبر قاعدة أمريكية في سورية، برشقه صاروخية، حيث سقط بعض الصواريخ في القرية الخضراء القريبة من الحقل، كما تم استهداف حقل "كونيكو" بسرب طائرات مسيرة انتحارية.ومنذ تاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تم استهداف القواعد الأمريكية في سوريا بأكثر من 150 هجوما على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة، من قبل الجيش الإسرائيلي، منها 36 هجوما على قاعدة حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي.

https://sputnikarabic.ae/20240406/رشقة-صاروخية-تدك-قاعدة-للجيش-الأمريكي-في-حقل-للغاز-الطبيعي-شرقي-سوريا-1087749463.html

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