مطار "فوستوتشني" الفضائي

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قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
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29 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
09:54 GMT
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كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
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صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
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حصاد الأسبوع
خبير: واشنطن تستغل شعار حل الدولتين كعملية نصب واحتيال سياسي
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لماذا قررت تل أبيب إخراج نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت من الخدمة؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
09:32 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:34 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
10:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
لماذا قررت تل أبيب إخراج نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت من الخدمة؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:31 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
12:56 GMT
4 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
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مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
16:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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https://sputnikarabic.ae/20240503/مطار-فوستوتشني-الفضائي-1088493993.html
مطار "فوستوتشني" الفضائي
مطار "فوستوتشني" الفضائي
سبوتنيك عربي
مطار "فوستوتشني" الفضائي
2024-05-03T09:56+0000
2024-05-03T09:56+0000
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وكان قد أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في أبريل/ نيسان الماضي، أنه من المقرر إجراء 3 عمليات إطلاق أخرى لصواريخ "أنغارا"، خلال العام الحالي.وفي وقت سابق من أبريل الماضي، انطلق الصاروخ الروسي "أنغارا- أ5" العملاق من مطار "فوستوشني" باتجاه الفضاء في عملية إطلاق وإقلاع ناجحة.ويجدر الذكر أنه في 28 أبريلعام 2016، تمت أول عملية إطلاق في التاريخ من مطار "فوستوشني" الفضائية الجديدة، الواقعة في مقاطعة آمور شرقي روسيا. وقبل ثمانية أعوام، نجح الصاروخ الحامل "سويوز-2.1أ" في إطلاق ثلاثة أقمار صناعية علمية إلى المدار. ومنذ ذلك الحين، تم إجراء 17 عملية إطلاق من "فوستوتشني".
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مطار "فوستوتشني" الفضائي
مطار "فوستوتشني" الفضائي

مطار "فوستوتشني" الفضائي

09:56 GMT 03.05.2024
تابعنا عبر
تعرّف، من خلال الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك"، على مطار "فوستوشني" الفضائي، وهو نقطة انطلاق جديدة لروسيا للذهاب إلى الفضاء الخارجي.
وكان قد أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في أبريل/ نيسان الماضي، أنه من المقرر إجراء 3 عمليات إطلاق أخرى لصواريخ "أنغارا"، خلال العام الحالي.
مطار فوستوتشني الفضائي - سبوتنيك عربي
مطار فوستوتشني الفضائي - سبوتنيك عربي
وفي وقت سابق من أبريل الماضي، انطلق الصاروخ الروسي "أنغارا- أ5" العملاق من مطار "فوستوشني" باتجاه الفضاء في عملية إطلاق وإقلاع ناجحة.
ويجدر الذكر أنه في 28 أبريلعام 2016، تمت أول عملية إطلاق في التاريخ من مطار "فوستوشني" الفضائية الجديدة، الواقعة في مقاطعة آمور شرقي روسيا. وقبل ثمانية أعوام، نجح الصاروخ الحامل "سويوز-2.1أ" في إطلاق ثلاثة أقمار صناعية علمية إلى المدار. ومنذ ذلك الحين، تم إجراء 17 عملية إطلاق من "فوستوتشني".
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