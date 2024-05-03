مطار "فوستوتشني" الفضائي
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تعرّف، من خلال الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك"، على مطار "فوستوشني" الفضائي، وهو نقطة انطلاق جديدة لروسيا للذهاب إلى الفضاء الخارجي.
وكان قد أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في أبريل/ نيسان الماضي، أنه من المقرر إجراء 3 عمليات إطلاق أخرى لصواريخ "أنغارا"، خلال العام الحالي.
وفي وقت سابق من أبريل الماضي، انطلق الصاروخ الروسي "أنغارا- أ5" العملاق من مطار "فوستوشني" باتجاه الفضاء في عملية إطلاق وإقلاع ناجحة.
ويجدر الذكر أنه في 28 أبريلعام 2016، تمت أول عملية إطلاق في التاريخ من مطار "فوستوشني" الفضائية الجديدة، الواقعة في مقاطعة آمور شرقي روسيا. وقبل ثمانية أعوام، نجح الصاروخ الحامل "سويوز-2.1أ" في إطلاق ثلاثة أقمار صناعية علمية إلى المدار. ومنذ ذلك الحين، تم إجراء 17 عملية إطلاق من "فوستوتشني".