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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240503/مقابر-البلطيق-تكشف-عن-كارثة-نظام-كييف-فيديو--1088489159.html
مقابر البلطيق تكشف عن "كارثة" نظام كييف.... فيديو
مقابر البلطيق تكشف عن "كارثة" نظام كييف.... فيديو
سبوتنيك عربي
ظهر في مقابر دول البلطيق مؤشر مهم للخسائر التي تكبدها نظام كييف وداعموه من الدول الغربية، حيث انتشرت مشاهد لقبور المرتزقة الأجانب في المنطقة. 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T07:57+0000
2024-05-03T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ورصد في مقابر دول البلطيق، كما هو الحال في الدول الأوروبية الأخرى، قبور مرتزقة نظام كييف، الذين تمت تصفيتهم من قبل الجيش الروسي خلال المعارك.وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد دفن في هذه المقبرة رماد جثة المرتزق الليتواني الذي قتل في أوكرانيا (تاداس توماس).وكانت قناة "سكاي نيوز" البريطانية قد أكدت مشاركة الليتوانيين بنشاط في القتال في أوكرانيا في عام 2022.الجيش الروسي يدمر منظومة الدفاع الجوي "إيريس-تي" التابعة للقوات الأوكرانية في أوستروفيرخوفك... فيديوومن جهة أخرى، تعمل السفارة الأوكرانية في ليتوانيا أيضا على البحث عن المرتزقة، ويتم نشر معلومات للراغبين في الانضمام إلى صفوف ما يسمى بـ "الفيلق الأجنبي" علانية على موقعها على الإنترنت.وبدورها، تقوم لجنة التحقيق الروسية، بالتحقيق بالأشخاص المنخرطين في أعمال إجرامية كمرتزقة مع نظام كييف ومنهم بعض المواطنين الليتوانيين، وترفع ضدهم قضايا جنائية متعلقة بأنشطة المرتزقة.يعتقد هنا أن القتيل الأول هو توماس، الذي خدم تحت اسم "العملاق" في اللواء 92 التابع القوات المسلحة الأوكرانية وقتل بالقرب من أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية في 23 فبراير/شباط 2024 عن عمر يناهز 42 عاما.وأسقطت طائرة دون طيار روسية قنبلة على السيارة التي كان يستقلها، ليستقر بمفرده في قبر جانبي صغير بعيد عن القبور الأخرى.مشغلو الطائرات من دون طيار الروسية يسحقون القوات الأوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240503/الاستخبارات-الأوكرانية-تدق-ناقوس-الخطر-حول-خسارة-مدينة-استراتيجية-1088488814.html
https://sputnikarabic.ae/20240502/خبير-أوكراني-القوات-الروسية-قد-تصل-إلى-الحدود-الإدارية-لجمهوريتي-دونيتسك-واوغانسك-الشعبيتين-قريبا-1088476089.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مقابر البلطيق تكشف عن "كارثة" نظام كييف.... فيديو

07:57 GMT 03.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف
جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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ظهر في مقابر دول البلطيق مؤشر مهم للخسائر التي تكبدها نظام كييف وداعموه من الدول الغربية، حيث انتشرت مشاهد لقبور المرتزقة الأجانب في المنطقة.
ورصد في مقابر دول البلطيق، كما هو الحال في الدول الأوروبية الأخرى، قبور مرتزقة نظام كييف، الذين تمت تصفيتهم من قبل الجيش الروسي خلال المعارك.

وعلى الرغم من أن حجم الخسائر لدى المرتزقة لم يتم الاعتراف بها حتى الوقت الحالي، لكن مراسل "سبوتنيك" رصد مقبرة خاصة للمرتزقة في مقبرة أنتاكالنيو العسكرية في الجزء الشرقي من العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد دفن في هذه المقبرة رماد جثة المرتزق الليتواني الذي قتل في أوكرانيا (تاداس توماس).
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
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الاستخبارات الأوكرانية "تدق ناقوس الخطر" حول خسارة مدينة استراتيجية
07:40 GMT

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، منذ 14 مارس/آذار 2024، قتل 81 من أصل 174 مرتزقا ليتوانيا في أوكرانيا. ومع ذلك، لا تصرح ليتوانيا عن هذه البيانات ولا يتم تداولها في الإعلام.

وكانت قناة "سكاي نيوز" البريطانية قد أكدت مشاركة الليتوانيين بنشاط في القتال في أوكرانيا في عام 2022.
الجيش الروسي يدمر منظومة الدفاع الجوي "إيريس-تي" التابعة للقوات الأوكرانية في أوستروفيرخوفك... فيديو
ومن جهة أخرى، تعمل السفارة الأوكرانية في ليتوانيا أيضا على البحث عن المرتزقة، ويتم نشر معلومات للراغبين في الانضمام إلى صفوف ما يسمى بـ "الفيلق الأجنبي" علانية على موقعها على الإنترنت.
وبدورها، تقوم لجنة التحقيق الروسية، بالتحقيق بالأشخاص المنخرطين في أعمال إجرامية كمرتزقة مع نظام كييف ومنهم بعض المواطنين الليتوانيين، وترفع ضدهم قضايا جنائية متعلقة بأنشطة المرتزقة.
تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 16:01 GMT
يعتقد هنا أن القتيل الأول هو توماس، الذي خدم تحت اسم "العملاق" في اللواء 92 التابع القوات المسلحة الأوكرانية وقتل بالقرب من أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية في 23 فبراير/شباط 2024 عن عمر يناهز 42 عاما.
وأسقطت طائرة دون طيار روسية قنبلة على السيارة التي كان يستقلها، ليستقر بمفرده في قبر جانبي صغير بعيد عن القبور الأخرى.
مشغلو الطائرات من دون طيار الروسية يسحقون القوات الأوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
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Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:45 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... خلافات داخلية بشأن العملية العسكرية في رفح والقرار لـ"الكابينيت"أمس, 21:18 GMT
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