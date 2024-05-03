https://sputnikarabic.ae/20240503/مقابر-البلطيق-تكشف-عن-كارثة-نظام-كييف-فيديو--1088489159.html

مقابر البلطيق تكشف عن "كارثة" نظام كييف.... فيديو

مقابر البلطيق تكشف عن "كارثة" نظام كييف.... فيديو

سبوتنيك عربي

ظهر في مقابر دول البلطيق مؤشر مهم للخسائر التي تكبدها نظام كييف وداعموه من الدول الغربية، حيث انتشرت مشاهد لقبور المرتزقة الأجانب في المنطقة. 03.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-03T07:57+0000

2024-05-03T07:57+0000

2024-05-03T07:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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ورصد في مقابر دول البلطيق، كما هو الحال في الدول الأوروبية الأخرى، قبور مرتزقة نظام كييف، الذين تمت تصفيتهم من قبل الجيش الروسي خلال المعارك.وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد دفن في هذه المقبرة رماد جثة المرتزق الليتواني الذي قتل في أوكرانيا (تاداس توماس).وكانت قناة "سكاي نيوز" البريطانية قد أكدت مشاركة الليتوانيين بنشاط في القتال في أوكرانيا في عام 2022.الجيش الروسي يدمر منظومة الدفاع الجوي "إيريس-تي" التابعة للقوات الأوكرانية في أوستروفيرخوفك... فيديوومن جهة أخرى، تعمل السفارة الأوكرانية في ليتوانيا أيضا على البحث عن المرتزقة، ويتم نشر معلومات للراغبين في الانضمام إلى صفوف ما يسمى بـ "الفيلق الأجنبي" علانية على موقعها على الإنترنت.وبدورها، تقوم لجنة التحقيق الروسية، بالتحقيق بالأشخاص المنخرطين في أعمال إجرامية كمرتزقة مع نظام كييف ومنهم بعض المواطنين الليتوانيين، وترفع ضدهم قضايا جنائية متعلقة بأنشطة المرتزقة.يعتقد هنا أن القتيل الأول هو توماس، الذي خدم تحت اسم "العملاق" في اللواء 92 التابع القوات المسلحة الأوكرانية وقتل بالقرب من أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية في 23 فبراير/شباط 2024 عن عمر يناهز 42 عاما.وأسقطت طائرة دون طيار روسية قنبلة على السيارة التي كان يستقلها، ليستقر بمفرده في قبر جانبي صغير بعيد عن القبور الأخرى.مشغلو الطائرات من دون طيار الروسية يسحقون القوات الأوكرانية على محور دونيتسك... فيديو

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