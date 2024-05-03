https://sputnikarabic.ae/20240503/وزير-الدفاع-الأمريكي-لا-أرى-أي-مؤشر-على-أن-حماس-تخطط-لمهاجمة-قوات-أمريكية-في-غزة-1088486349.html
وزير الدفاع الأمريكي: لا أرى أي مؤشر على أن "حماس" تخطط لمهاجمة قواتنا في غزة
وزير الدفاع الأمريكي: لا أرى أي مؤشر على أن "حماس" تخطط لمهاجمة قواتنا في غزة
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه لا يرى أي مؤشر على أن حركة حماس تخطط لأي هجوم على القوات الأمريكية في قطاع غزة. 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T07:23+0000
2024-05-03T07:23+0000
2024-05-03T07:32+0000
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وأضاف أوستن في مؤتمر صحفي، أمس الخميس: "أنا لا أناقش المعلومات الاستخباراتية على المنصة، لكنني لا أرى أي مؤشرات حاليا على أن هناك نية فعلية للقيام بذلك".وتابع: "وبعد قولي هذا.. هذه منطقة قتال وأشياء عدة يمكن أن تحدث، وسوف تحدث"، حسبما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست".وكان وزير الدفاع الأمريكي قد صرح، في وقت سابق، بأنه "من الممكن أن يتم إطلاق النار على القوات الأمريكية التي تقيم رصيفا عائما قبالة ساحل غزة"، مؤكدا أن "هذه القوات لديها الحق في الرد بإطلاق النار".وقال أوستن خلال كلمة في مجلس النواب: "عادة، يحمل جميع أفراد الخدمة المنتشرة أسلحة، ولديهم القدرة على حماية أنفسهم إذا تعرضوا للخطر".وأكد أوستن أن الجيش الإسرائيلي يوفر حماية للقوة الأمريكية على الرصيف وحوله.وأمس الخميس، أعلن جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن الرصيف البحري الذي يقيمه الجيش الأمريكي لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة سيبدأ العمل خلال أيام رغم الأحوال الجوية السيئة.
https://sputnikarabic.ae/20240428/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-مشاهد-لأعمال-إنشاء-الرصيف-البحري-في-قطاع-غزة-فيديو-1088350379.html
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طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, البنتاغون الأمريكي, الجيش الأمريكي, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, البنتاغون الأمريكي, الجيش الأمريكي, العالم, العالم العربي, الأخبار
وزير الدفاع الأمريكي: لا أرى أي مؤشر على أن "حماس" تخطط لمهاجمة قواتنا في غزة
07:23 GMT 03.05.2024 (تم التحديث: 07:32 GMT 03.05.2024)
قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه لا يرى أي مؤشر على أن حركة حماس تخطط لأي هجوم على القوات الأمريكية في قطاع غزة.
وأضاف أوستن في مؤتمر صحفي، أمس الخميس: "أنا لا أناقش المعلومات الاستخباراتية على المنصة، لكنني لا أرى أي مؤشرات حاليا على أن هناك نية فعلية للقيام بذلك".
وتابع: "وبعد قولي هذا.. هذه منطقة قتال وأشياء عدة يمكن أن تحدث، وسوف تحدث"، حسبما أفادت
صحيفة "جيروزاليم بوست".
وكان وزير الدفاع الأمريكي قد صرح، في وقت سابق، بأنه "من الممكن أن يتم إطلاق النار على القوات الأمريكية التي تقيم رصيفا عائما قبالة ساحل غزة
"، مؤكدا أن "هذه القوات لديها الحق في الرد بإطلاق النار".
وقال أوستن خلال كلمة في مجلس النواب: "عادة، يحمل جميع أفراد الخدمة المنتشرة أسلحة، ولديهم القدرة على حماية أنفسهم إذا تعرضوا للخطر".
وأكد أوستن أن الجيش الإسرائيلي
يوفر حماية للقوة الأمريكية على الرصيف وحوله.
وأمس الخميس، أعلن جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن الرصيف البحري الذي يقيمه الجيش الأمريكي لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة سيبدأ العمل خلال أيام رغم الأحوال الجوية السيئة.