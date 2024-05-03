https://sputnikarabic.ae/20240503/يورغن-كلوب-يؤكد-انتهاء-أزمته-مع-صلاح-1088504341.html

يورغن كلوب يؤكد انتهاء أزمته مع صلاح

يورغن كلوب يؤكد انتهاء أزمته مع صلاح

سبوتنيك عربي

أكد المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، انتهاء المشكلة التي وقعت بينه وبين مهاجم فريقه محمد صلاح. 03.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-03T13:00+0000

2024-05-03T13:00+0000

2024-05-03T13:00+0000

مجتمع

رياضة

اللاعب محمد صلاح

ليفربول

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103736/48/1037364826_0:0:3190:1794_1920x0_80_0_0_be6ec7bbffdc07b273759b6ae4700872.jpg

ونقلت بوابة "الأهرام" عن كلوب، قوله: "لو لم نكن نعرف بعضنا بعضا لهذه الفترة الطويلة، لما كنت أعرف كيف كنا سنحل هذه المشكلة، لكن الاحترام متبادل بيننا وبالتالي لا مشكلة فعلا، لقد سويت الأمور وكلانا ينظر إلى الأمام".تأتي تصريحات كلوب بعد وقوع مشادة بينه وبين صلاح، الأسبوع الماضي، خلال مباراة ليفربول في مواجهة وست هام، التي انتهت بنتيجة (2-2).واستاء صلاح عندما تأخر قرار كلوب بإشراكه في المباراة حتى الدقيقة 79، وانتهت المشادة بعدما تدخل المهاجم الأوروغوياني داروين نونييز الذي حاول التخفيف من غضب النجم المصري.وكان كلوب قد رفض بعد المباراة الحديث عن الواقعة، واكتفى بالقول: "تحدثنا بشأن ذلك مع صلاح في غرفة الملابس. الأمر انتهى"، لكن تصريح صلاح لدى مروره في المنطقة الإعلامية المختلطة لم يشر إلى أن الأمر انتهى، حيث قال: "ستشتعل النيران اليوم إذا تحدثت".وكان ليفربول قد ابتعتد عن تحقيق لقب الدوري الإنجليزي بعد المباراة التي انتهت بالتعادل مع فريق وست هام، في الجولة الـ35 من البطولة.وتعادل الفريقان (2 - 2) في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لندن الأولمبي، حيث سجّل هدفي ليفربول كل من أندرو روبيرتسون وكودي جاكبوب بالخطأ في مرمى فريقهم. أما فريق وست هام، فقد أحرز هدفيه كل من جاريد بوين وميكيل أنطونيو، حسبما ذكر موقع "في الجول".وشهدت المباراة محاولات مستمرة من ليفربول لإحراز أهداف، كان أخطرها في الدقيقة 29 عندما منع أريولا هدفا محققا، ثم تسديدة قوية من لويس دياز، ارتدت من القائم.وبينما تقدم وست هام بهدف قبل نهاية الشوط الأول، عن طريق جارود بوين، فقد شهد الشوط الثاني تعادل ليفربول بتسديدة من أندرو روبيرتسون.

https://sputnikarabic.ae/20240407/هدف-محمد-صلاح-أمام-مانشستر-يونايتد-يمنحه-3-أرقام-قياسية-جديدة-1087785495.html

https://sputnikarabic.ae/20240310/استبعاد-محمد-صلاح-حسام-حسن-يعلن-قائمة-منتخب-مصر-لمعسكر-مارس-1086849253.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, اللاعب محمد صلاح, ليفربول, الأخبار