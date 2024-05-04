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https://sputnikarabic.ae/20240504/إعلام-إسرائيل-سلمت-منظمات-إغاثية-خريطة-المنطقة-الآمنة-المحتملة-قرب-رفح-1088523523.html
إعلام: إسرائيل سلمت منظمات إغاثية خريطة المنطقة الآمنة المحتملة قرب رفح
إعلام: إسرائيل سلمت منظمات إغاثية خريطة المنطقة الآمنة المحتملة قرب رفح
سبوتنيك عربي
أطلعت الحكومة الإسرائيلية، منظمات الإغاثة الإنسانية، في الأيام الأخيرة، على خططها لإجلاء المدنيين من مدينة رفح الفلسطينية. 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T10:03+0000
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصدر، أن "تل أبيب حذرت من أن عملية رفح قادمة لكنها لم تقدم أي جدول زمني ولم تلمح إلى أنها وشيكة".ووفقا للمصدر ذاته، أبلغت الحكومة الإسرائيلية منظمات الإغاثة أنها تخطط لتوجيه المدنيين باستخدام إشعارات الإخلاء إلى منطقة موسعة في منطقة المواصي.كما تم تسليم خريطة للمنظمات، تسلط الضوء على المنطقة الآمنة المحتملة.وأوضحت الحكومة الإسرائيلية، لمنظمات الإغاثة أن "معبر رفح سيكون مغلقا تماما، لكنها تأمل أن يظل معبر كرم أبو سالم مفتوحا وإمكانية إعادة توجيه المساعدات القادمة من مصر للدخول إلى غزة من خلاله".ووفقا للتقرير، فإنه ليس من المعتاد أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بإحاطة مجموعات الإغاثة بشكل جماعي، كما فعلت هذا الأسبوع.يأتي ذلك تزامنا مع إعلان قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن مصدر مصري رفيع المستوى، قوله إن "الوفد الأمني المصري الذي يتوسط في عملية التفاوض بين إسرائيل وحركة حماس وصل إلى صيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد صرح في وقت سابق، بأنه لا تغيير في أهداف الحرب، مشددا على أن بلاده لن تقبل بتسوية بخصوص رفح الفلسطينية.وأكد نتنياهو، في تصريحات له، أن "إسرائيل ستدخل رفح للقضاء على حماس مع أو من دون هدنة وتبادل للأسرى"، موضحا أن "فكرة إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليست خيارا مطروحا".
https://sputnikarabic.ae/20240504/إعلام-مصري-يتحدث-عن-التوصل-إلى-صيغة-توافقية-بشأن-الكثير-من-نقاط-الخلاف-في-مفاوضات-هدنة-غزة-1088522674.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

إعلام: إسرائيل سلمت منظمات إغاثية خريطة المنطقة الآمنة المحتملة قرب رفح

10:03 GMT 04.05.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSالفلسطينيين النازحين الذين فروا من خان يونس وهم يقيمون مخيما في رفح جنوبا بالقرب من حدود قطاع غزة مع مصر، في 7 ديسمبر 2023،
الفلسطينيين النازحين الذين فروا من خان يونس وهم يقيمون مخيما في رفح جنوبا بالقرب من حدود قطاع غزة مع مصر، في 7 ديسمبر 2023، - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
تابعنا عبر
أطلعت الحكومة الإسرائيلية، منظمات الإغاثة الإنسانية، في الأيام الأخيرة، على خططها لإجلاء المدنيين من مدينة رفح الفلسطينية.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصدر، أن "تل أبيب حذرت من أن عملية رفح قادمة لكنها لم تقدم أي جدول زمني ولم تلمح إلى أنها وشيكة".
ووفقا للمصدر ذاته، أبلغت الحكومة الإسرائيلية منظمات الإغاثة أنها تخطط لتوجيه المدنيين باستخدام إشعارات الإخلاء إلى منطقة موسعة في منطقة المواصي.
كما تم تسليم خريطة للمنظمات، تسلط الضوء على المنطقة الآمنة المحتملة.
وأوضحت الحكومة الإسرائيلية، لمنظمات الإغاثة أن "معبر رفح سيكون مغلقا تماما، لكنها تأمل أن يظل معبر كرم أبو سالم مفتوحا وإمكانية إعادة توجيه المساعدات القادمة من مصر للدخول إلى غزة من خلاله".
الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - النصيرات، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
إعلام مصري يتحدث عن التوصل إلى "صيغة توافقية" بشأن الكثير من نقاط الخلاف في مفاوضات هدنة غزة
09:22 GMT
ووفقا للتقرير، فإنه ليس من المعتاد أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بإحاطة مجموعات الإغاثة بشكل جماعي، كما فعلت هذا الأسبوع.
يأتي ذلك تزامنا مع إعلان قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن مصدر مصري رفيع المستوى، قوله إن "الوفد الأمني المصري الذي يتوسط في عملية التفاوض بين إسرائيل وحركة حماس وصل إلى صيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد صرح في وقت سابق، بأنه لا تغيير في أهداف الحرب، مشددا على أن بلاده لن تقبل بتسوية بخصوص رفح الفلسطينية.
وأكد نتنياهو، في تصريحات له، أن "إسرائيل ستدخل رفح للقضاء على حماس مع أو من دون هدنة وتبادل للأسرى"، موضحا أن "فكرة إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليست خيارا مطروحا".
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