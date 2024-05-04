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https://sputnikarabic.ae/20240504/اتحاد-القبائل-العربية-في-سيناء-نحن-لسنا-ميليشيا-بل-جمعية-أهلية-تعمل-في-إطار-القانون-1088519527.html
"اتحاد القبائل العربية" في سيناء: لسنا "ميليشيا" بل جمعية أهلية تعمل في إطار القانون
"اتحاد القبائل العربية" في سيناء: لسنا "ميليشيا" بل جمعية أهلية تعمل في إطار القانون
سبوتنيك عربي
رد المتحدث باسم "اتحاد القبائل العربية" في مصر، مصطفى بكري، على الأحاديث التي تواترت خلال الأيام الأخيرة، عن أن الاتحاد ربما يكون "ميليشيات خارجة على الدولة... 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T06:43+0000
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وقال بكري، في مقابلة تلفزيونية أمس الجمعة، إن "الدستور والقانون يمنعان تشكيل ميليشيات عسكرية، فكل من يعمل على تشكيلها عرضة للقانون والدستور".وأضاف: "أي ميليشيات يتحدثون عنها ونحن نقول إن الكيان هو جمعية أهلية في إطار قانون الجمعيات الأهلية؟".وتابع بكري: "تجربة اتحاد قبائل سيناء مختلفة، فكانت تعمل بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة في سيناء، لتحقيق هدف معين هو تقديم المعلومات عن أماكن الإرهابيين والمساعدة في مواجهتهم. كانت مهمة وطنية قام بها أهالي سيناء خلال فترة العملية العسكرية الشاملة، وانتهى الأمر".وأوضح بكري أن "اتحاد القبائل العربية يضم كيانات وجمعيات أهلية للقبائل موجودة.. مجموعات دخلت وانتمت إلينا كانت موجودة بالفعل في فترات سابقة، عددها ما بين 20 و25 جمعية. أي ميليشيا يتحدثون عنها؟".ولدى سؤاله عما إذا كانت التكوينات العسكرية التي عملت في سيناء مع الجيش لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي(المحظور في روسيا ودول عدة)، لا تزال تعمل، قال بكري: "هذا سؤال يوجه لاتحاد قبائل سيناء. أنا أتحدث عن اتحاد القبائل العربية، الذي يضم كيانات شرعية موجودة".وجرى الإعلان عن إطلاق "اتحاد القبائل العربية"، خلال مؤتمر جماهيري بقرية العجرة، جنوبي رفح في شمال سيناء، الأربعاء الماضي.وجاء في بيان للاتحاد أنه يهدف إلى "خلق إطار شعبي وطني يضم أبناء القبائل العربية لتوحيد الصف وإدماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد، دعما لثوابت الدولة الوطنية ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها، إلى جانب السعي الدؤوب لتبني القضايا الوطنية والتواصل مع جميع القبائل العربية للوصول إلى قواسم مشتركة في إطار الدولة وخدمة لأهدافها، ودعما للرئيس عبد الفتاح السيسي".
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي

"اتحاد القبائل العربية" في سيناء: لسنا "ميليشيا" بل جمعية أهلية تعمل في إطار القانون

06:43 GMT 04.05.2024 (تم التحديث: 06:46 GMT 04.05.2024)
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/علم مصر
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/
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رد المتحدث باسم "اتحاد القبائل العربية" في مصر، مصطفى بكري، على الأحاديث التي تواترت خلال الأيام الأخيرة، عن أن الاتحاد ربما يكون "ميليشيات خارجة على الدولة وعن القانون"، نافيا هذه المزاعم.
وقال بكري، في مقابلة تلفزيونية أمس الجمعة، إن "الدستور والقانون يمنعان تشكيل ميليشيات عسكرية، فكل من يعمل على تشكيلها عرضة للقانون والدستور".
وأضاف: "أي ميليشيات يتحدثون عنها ونحن نقول إن الكيان هو جمعية أهلية في إطار قانون الجمعيات الأهلية؟".
وتابع بكري: "تجربة اتحاد قبائل سيناء مختلفة، فكانت تعمل بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة في سيناء، لتحقيق هدف معين هو تقديم المعلومات عن أماكن الإرهابيين والمساعدة في مواجهتهم. كانت مهمة وطنية قام بها أهالي سيناء خلال فترة العملية العسكرية الشاملة، وانتهى الأمر".
وأوضح بكري أن "اتحاد القبائل العربية يضم كيانات وجمعيات أهلية للقبائل موجودة.. مجموعات دخلت وانتمت إلينا كانت موجودة بالفعل في فترات سابقة، عددها ما بين 20 و25 جمعية. أي ميليشيا يتحدثون عنها؟".
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ولدى سؤاله عما إذا كانت التكوينات العسكرية التي عملت في سيناء مع الجيش لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي(المحظور في روسيا ودول عدة)، لا تزال تعمل، قال بكري: "هذا سؤال يوجه لاتحاد قبائل سيناء. أنا أتحدث عن اتحاد القبائل العربية، الذي يضم كيانات شرعية موجودة".
وجرى الإعلان عن إطلاق "اتحاد القبائل العربية"، خلال مؤتمر جماهيري بقرية العجرة، جنوبي رفح في شمال سيناء، الأربعاء الماضي.
وجاء في بيان للاتحاد أنه يهدف إلى "خلق إطار شعبي وطني يضم أبناء القبائل العربية لتوحيد الصف وإدماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد، دعما لثوابت الدولة الوطنية ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها، إلى جانب السعي الدؤوب لتبني القضايا الوطنية والتواصل مع جميع القبائل العربية للوصول إلى قواسم مشتركة في إطار الدولة وخدمة لأهدافها، ودعما للرئيس عبد الفتاح السيسي".
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