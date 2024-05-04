https://sputnikarabic.ae/20240504/الخارجية-الروسية-تصف-اتهامات-الناتو-بـشن-روسيا-لهجمات-هجينة-بأنها-معلومات-مضللة-1088522964.html

الخارجية الروسية تصف اتهامات الناتو بـ"شن روسيا لهجمات هجينة" بأنها معلومات مضللة

الخارجية الروسية تصف اتهامات الناتو بـ"شن روسيا لهجمات هجينة" بأنها معلومات مضللة

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن اتهامات الناتو ضد روسيا بشن هجمات هجينة هي معلومات مضللة. 04.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-04T09:47+0000

2024-05-04T09:47+0000

2024-05-04T09:47+0000

روسيا

العالم

الناتو

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وقالت زاخاروفا، في تعليقها المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "يقوم حلف شمال الأطلسي وقيادات الدول الأعضاء في الحلف بما يجيدونه، التضليل وإثارة الهيستيريا المعادية لروسيا من أجل تبرير الحجم غير المسبوق لعسكرة أوروبا".ووفقا لها، فإن الناتو هو الذي "أطلق العنان لحرب هجينة ضد روسيا، في جميع البيئات العملياتية وفي جميع الاتجاهات الجغرافية".وأشارت إلى أنه "في ذات السياق، هناك تواطؤ وإخفاء لنتائج التحقيق في تفجير خط نورد ستريم".وتابعت: "يجب علينا الاعتراف بأن الناتو يستعد جديًا لصراع محتمل معنا، وهو الأمر، بالمناسبة، الذي تتم مناقشته علنًا من قبل ممثلين رفيعي المستوى لحلف شمال الأطلسي".واتهم الناتو روسيا بـ"ارتكاب بعض الأعمال الهجينة"، بما في ذلك ما يسمى "حملات التضليل والهجمات السيبرانية" وغيرها من "العمليات الهجينة" على أراضي الدول الأعضاء في الحلف، دون تقديم أي دليل.وفي 2 مايو/ أيار الجاري، اعتمد مجلس الناتو بياناً اتهم فيه روسيا، دون دليل، بـ"شن هجمات هجينة" ضد الدول الأعضاء في هذه الكتلة العسكرية، بحسب زعم المجلس.ووعد التحالف بمواجهة مثل هذه "التهديدات" بشكل جماعي وفردي. وأكد الناتو أيضًا أن مثل هذه الإجراءات لن تجبر الحلفاء على رفض مواصلة المساعدة لأوكرانيا.وفي الوقت نفسه، أشارت روسيا مراراً وتكراراً إلى محاولات عديدة للتدخل من قبل الدول الغربية. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا سوف تقمع بقسوة وحزم أي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية والأنشطة التخريبية من الخارج

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