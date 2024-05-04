https://sputnikarabic.ae/20240504/بايدن-يواجه-ضغوطا-ديمقراطية-لـكبح-جماح-إسرائيل-1088520820.html

بايدن يواجه ضغوطا ديمقراطية لـ"كبح جماح" إسرائيل

بايدن يواجه ضغوطا ديمقراطية لـ"كبح جماح" إسرائيل

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بدعوة مجموعة من نحو 90 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى النظر في وقف بيع الأسلحة الهجومية لإسرائيل،... 04.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-04T07:49+0000

2024-05-04T07:49+0000

2024-05-04T07:49+0000

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وأشار موقع أمريكي إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي هزت فيه الاحتجاجات المكثفة المؤيدة للفلسطينيين حرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد، ما أثار قلق العديد من الديمقراطيين.وأوضح الموقع أنه من بين الضمانات أن تتعهد إسرائيل بأنها "ستسهل ولن ترفض بشكل تعسفي أو تقيد أو تعيق" تقديم المساعدة إلى غزة، وإلا سيتم إيقاف توريد الأسلحة من الولايات المتحدة.وأشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، وقّع على رسالة تتضمن هذه الضمانات، في مارس/ آذار الماضي.وأشاروا إلى المعلومات التي نشؤها مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، والتي تفيد بأن الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، نصف ممتلئة فقط.وقال المشرعون إن على وزارة الخارجية الأمريكية أن تدرس "أدوات مختلفة" لإجبار إسرائيل على الامتثال "من تحديث الضمانات إلى منع نقل أنواع معينة من الأسلحة".وتدعو الرسالة إلى زيادة المساعدات الإنسانية بعبارات مؤيدة لإسرائيل، بحجة أن المجاعة في غزة "تضر بمصالح إسرائيل الأمنية، على المدى القريب والبعيد".ويأتي ذلك بعد رسالة أخرى وردت، في وقت سابق من هذا الشهر، من 57 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب، حثوا فيها بايدن، على الامتناع عن تحويل أي مساعدات يمكن استخدامها في الهجوم على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240504/بلينكن-هجوم-إسرائيل-على-رفح-الفلسطينية-سيتسبب-بأضرار-تتجاوز-ما-هو-مقبول-1088519942.html

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أخبار فلسطين اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة