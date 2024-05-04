https://sputnikarabic.ae/20240504/بلينكن-المساعدات-العسكرية-الجديدة-لأوكرانيا-استثمار-في-الولايات-المتحدة-1088520389.html
بلينكن: المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا استثمار في الولايات المتحدة
بلينكن: المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا استثمار في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، أن "المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا، البالغة قيمتها مليار دولار، ستظل بمثابة استثمار في... 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T07:23+0000
2024-05-04T07:23+0000
2024-05-04T07:23+0000
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وقال بلينكن، خلال فعالية لمعهد ماكين، بثتها وزارة الخارجية الأمريكية: "الأموال الجديدة التي نستثمرها، تبقى كلها تقريبًا في الولايات المتحدة، في قاعدتنا الصناعية، ما يوفر وظائف جيدة في الولايات المتحدة، وبهذه الطريقة يمكننا مساعدة أوكرانيا".وفي وقت سابق، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون بشأن المساعدات الخارجية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وهكذا، وافق مجلسا الكونغرس الأمريكي (النواب والشيوخ) على مشروع القانون.ووقَّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 24 أبريل/ نيسان الماضي، على مشروع قانون بشأن المساعدات لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا، ليزيل بذلك آخر عقبة قانونية أمام استئناف تسليم الأسلحة الأمريكية.وعلى وجه الخصوص، سيتم استخدام ما يقرب من 61 مليار دولار لـ"مساعدة" أوكرانيا، منها 23.2 مليار دولار لتجديد الأسلحة المنقولة إليها من مخازن البنتاغون، و13.8 مليار دولار للمشتريات العسكرية لأوكرانيا من السوق المفتوحة، و11.3 مليار دولار لضمان "استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة".
https://sputnikarabic.ae/20240503/بريطانيا-إرسال-قوات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-كما-يقترح-ماكرون-تصعيد-خطير-1088507904.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بلينكن: المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا استثمار في الولايات المتحدة
صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، أن "المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا، البالغة قيمتها مليار دولار، ستظل بمثابة استثمار في الولايات المتحدة الأمريكية".
وقال بلينكن، خلال فعالية لمعهد ماكين، بثتها وزارة الخارجية الأمريكية: "الأموال الجديدة التي نستثمرها، تبقى كلها تقريبًا في الولايات المتحدة، في قاعدتنا الصناعية، ما يوفر وظائف جيدة في الولايات المتحدة، وبهذه الطريقة يمكننا مساعدة أوكرانيا".
وفي وقت سابق، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون بشأن المساعدات الخارجية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وهكذا، وافق مجلسا الكونغرس الأمريكي (النواب والشيوخ) على مشروع القانون.
ووقَّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 24 أبريل/ نيسان الماضي، على مشروع قانون بشأن المساعدات لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا، ليزيل بذلك آخر عقبة قانونية أمام استئناف تسليم الأسلحة الأمريكية.
وعلى وجه الخصوص، سيتم استخدام ما يقرب من 61 مليار دولار لـ"مساعدة" أوكرانيا، منها 23.2 مليار دولار لتجديد الأسلحة المنقولة إليها من مخازن البنتاغون، و13.8 مليار دولار للمشتريات العسكرية لأوكرانيا من السوق المفتوحة، و11.3 مليار دولار لضمان "استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة".