https://sputnikarabic.ae/20240504/خطر-شديد-يختبئ-تحت-الأنقاض-في-غزة-ما-هو-الأسبستوس؟-1088529941.html
خطر شديد يختبئ تحت الأنقاض في غزة.. ما هو "الأسبستوس"؟
خطر شديد يختبئ تحت الأنقاض في غزة.. ما هو "الأسبستوس"؟
سبوتنيك عربي
أعلنت الأمم المتحدة عن وجود مادة "الأسبستوس" الخطرة بين الركام في قطاع غزة، مما قد يصعب عملية إزالة الأنقاض بعد انتهاء الحرب. 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T12:54+0000
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انفوجرافيك, غزة, قطاع غزة, инфографика
انفوجرافيك, غزة, قطاع غزة, инфографика
خطر شديد يختبئ تحت الأنقاض في غزة.. ما هو "الأسبستوس"؟
12:54 GMT 04.05.2024 (تم التحديث: 12:55 GMT 04.05.2024)
أعلنت الأمم المتحدة عن وجود مادة "الأسبستوس" الخطرة بين الركام في قطاع غزة، مما قد يصعب عملية إزالة الأنقاض بعد انتهاء الحرب.