https://sputnikarabic.ae/20240504/دراسة-فاكهة-شائعة-قد-تقلل-من-مخاطر-الإصابة-بالسكري-لدى-النساء-وليس-الرجال-1088534114.html

دراسة: فاكهة شائعة قد تقلل من مخاطر الإصابة بالسكري لدى النساء وليس الرجال

دراسة: فاكهة شائعة قد تقلل من مخاطر الإصابة بالسكري لدى النساء وليس الرجال

سبوتنيك عربي

توصلت دراسة جديدة، أن تناول كمية صغيرة من فاكهة شائعة بمعدل يومي، قد يقلل من خطر إصابة المرأة تحديدا بمرض السكري من النوع الثاني، لكن ليس بالنسبة للرجال. 04.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-04T15:14+0000

2024-05-04T15:14+0000

2024-05-04T15:14+0000

مجتمع

الصحة

منوعات

الأخبار

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104346/27/1043462748_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_e38ca694c4ddd21737f48379b8775feb.jpg

وكتب الفريق الدولي من مؤلفي الدراسة الأسبوع الماضي، في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية: "هناك العديد من الآليات المحتملة لشرح الارتباط الملحوظ بين استهلاك الأفوكادو وانتشار مرض السكري في هذه الدراسة".وتابعوا: "أولا، يحتوي الأفوكادو على مؤشر نسبة السكر في الدم ومحتوى سكر أقل، مثل السكروز والغلوكوز، مقارنة بالفواكه الأخرى"، إذ أن السكر الرئيسي فيه هو سكر فريد من نوعه مكون من 7 كربونات قد يساعد في التحكم في نسبة الغلوكوز في الدم".وأشار الباحثون إلى أن الأفوكادو يحتوي أيضا على مضادات الأكسدة والمواد المغذية، التي يمكن أن تساعد في تحسين حساسية الأنسولين، وهي السمة المميزة لمرض السكري من النوع الثاني.وكان 25640 شخصا شاركوا في المسح الوطني للصحة والتغذية المكسيكية مؤهلين لهذه الدراسة - أكثر من 60% منهم كانوا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.وكان حوالي 45% من المشاركين من مستهلكي الأفوكادو، إذ تناول الرجال 34.7 غراما يوميا، والنساء 29.8 غراما يوميا في المتوسط.وتشكّل حصة الأفوكادو القياسية، هي ثلث ثمرة أفوكادو متوسطة الحجم، أو حوالي 50 غراما. ولاحظ العلماء في دراستهم، انخفاض خطر الإصابة بالسكري لدى النساء، حتى عند الأخذ في الاعتبار عوامل، مثل العمر ومستوى التعليم، والوزن والنشاط البدني. أما عن لماذا لم يتم العثور على ارتباط مماثل مع المشاركين الذكور، فقد علل الباحثون أن الدراسة أظهرت نسبة أعلى من المدخنين الذكور (حوالي 38٪) مقارنة بالمدخنات (حوالي 12٪).وكتبوا أن "المدخنين أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، لأن التعرض للنيكوتين يمكن أن يقلل من فعالية الأنسولين"، قبل أن يشيروا إلى أن "الرجال أكثر عرضة للانخراط في الإفراط في شرب الخمر من النساء، ويرتبط هذا السلوك بزيادة خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري".

https://sputnikarabic.ae/20220330/كيف-يساعد-الأفوكادو-في-تقليل-مخاطر-الإصابة-بالنوبات-القلبية-1060671493.html

https://sputnikarabic.ae/20220222/العملاق-الأخضر-5-فوائد-صحية-مذهلة-لتناول-الأفوكادو-1058985245.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصحة, منوعات, الأخبار, العالم