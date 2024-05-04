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القوات الروسية تسقط عددا هائلا من الصواريخ والمسيرات الأوكرانية
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سائق سيارة يقتحم حشدا من المؤيدين لفلسطين... فيديو
سائق سيارة يقتحم حشدا من المؤيدين لفلسطين... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر شابا يقود سيارته باتجاه حشد من المحتجين المؤيدين لفلسطين في جامعة ولاية بورتلاند، وقام برش مادة كيميائية... 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T10:39+0000
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وقالت الشرطة الأمريكية، إن "شخصا قاد سيارته وانطلق مسرعا نحو حشد من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في جامعة ولاية بورتلاند، ورش مادة كيميائية من رذاذ الفلفل وهرب".وفي وقت لاحق، عثرت شرطة الجامعة على سائق السيارة وذكرت أنه نُقل إلى مستشفى محلي تحت إشراف الشرطة.وفي وقت سابق، انتشرت المظاهرات في أغلب جامعات الولايات المتحدة، والتي أطلق شرارتها طلاب جامعة كولومبيا المرموقة في ولاية نيويورك، والذين طالبوا السلطات بالتخلي عن دعم إسرائيل ووقف الانتهاكات الإنسانية في غزة.ويستمر الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية رغم القمع المتكرر للاعتصامات في بعض الجامعات الأمريكية، بينما تستمر الاعتصامات في عدد من الجامعات الأمريكية للاحتجاج على الحرب في غزة.
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, نادي الفيديو
أخبار فلسطين اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, نادي الفيديو

سائق سيارة يقتحم حشدا من المؤيدين لفلسطين... فيديو

10:39 GMT 04.05.2024 (تم التحديث: 10:44 GMT 04.05.2024)
© AFP 2023 / Timothy A. Claryتظاهرة سلمية للتضامن مع فلسطين وضد الإبادة الجماعية (الحرب) في قطاع غزة، في جامعة كولومبيا في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 29 أبريل 2024
تظاهرة سلمية للتضامن مع فلسطين وضد الإبادة الجماعية (الحرب) في قطاع غزة، في جامعة كولومبيا في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 29 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
© AFP 2023 / Timothy A. Clary
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انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر شابا يقود سيارته باتجاه حشد من المحتجين المؤيدين لفلسطين في جامعة ولاية بورتلاند، وقام برش مادة كيميائية عليهم.
وقالت الشرطة الأمريكية، إن "شخصا قاد سيارته وانطلق مسرعا نحو حشد من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في جامعة ولاية بورتلاند، ورش مادة كيميائية من رذاذ الفلفل وهرب".

وتدوالت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو الحادث، ويظهر الفيديو كيف كان المتظاهرون بجوار السيارة، وضرب أحدهم النافذة الخلفية وكسرها، ثم زاد السائق سرعة السيارة وتوجه نحو حشد المتظاهرين، لكن السيارة لم تصطدم بأحد، وهرب السائق.

وفي وقت لاحق، عثرت شرطة الجامعة على سائق السيارة وذكرت أنه نُقل إلى مستشفى محلي تحت إشراف الشرطة.
وفي وقت سابق، انتشرت المظاهرات في أغلب جامعات الولايات المتحدة، والتي أطلق شرارتها طلاب جامعة كولومبيا المرموقة في ولاية نيويورك، والذين طالبوا السلطات بالتخلي عن دعم إسرائيل ووقف الانتهاكات الإنسانية في غزة.
ويستمر الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية رغم القمع المتكرر للاعتصامات في بعض الجامعات الأمريكية، بينما تستمر الاعتصامات في عدد من الجامعات الأمريكية للاحتجاج على الحرب في غزة.
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