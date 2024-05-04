https://sputnikarabic.ae/20240504/ما-هو-اتحاد-القبائل-العربية-الذي-أطلق-في-مصر؟-1088523785.html
ما هو "اتحاد القبائل العربية" الذي أطلق في مصر؟
ما هو "اتحاد القبائل العربية" الذي أطلق في مصر؟
سبوتنيك عربي
أُعلن في مصر، يوم الأربعاء الماضي، إطلاق "اتحاد القبائل العربية"، وذلك خلال مؤتمر جماهيري بقرية العجرة، جنوبي رفح شمالي سيناء، وتمت تسمية رئيس له، كما تم... 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T10:05+0000
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انفوجرافيك, أخبار مصر الآن, مصر, инфографика
انفوجرافيك, أخبار مصر الآن, مصر, инфографика
ما هو "اتحاد القبائل العربية" الذي أطلق في مصر؟
10:05 GMT 04.05.2024 (تم التحديث: 10:11 GMT 04.05.2024)
أُعلن في مصر، يوم الأربعاء الماضي، إطلاق "اتحاد القبائل العربية"، وذلك خلال مؤتمر جماهيري بقرية العجرة، جنوبي رفح شمالي سيناء، وتمت تسمية رئيس له، كما تم اختيار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيسا شرفيا للاتحاد، وتدشين مدينة في المنطقة تحمل اسمه.