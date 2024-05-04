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القوات الروسية تسقط عددا هائلا من الصواريخ والمسيرات الأوكرانية
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https://sputnikarabic.ae/20240504/مصر-تعلق-على-تغيير-وكالة-فيتش-نظرتها-المستقبلية-لاقتصاد-البلاد-1088524312.html
مصر تعلق على تغيير وكالة "فيتش" نظرتها المستقبلية لاقتصاد البلاد
مصر تعلق على تغيير وكالة "فيتش" نظرتها المستقبلية لاقتصاد البلاد
سبوتنيك عربي
صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن "الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية... 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T11:03+0000
2024-05-04T11:03+0000
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ونقلت شبكة "سي إن بي سي"، عن معيط، قوله إن "مصر حريصة على انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة، بما يعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل".وأضاف أن "تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه، خلال العام المالي المقبل، يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة".وأكد وزير المالية المصري، بالقول: "استطعنا تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي".وأوضح أن "الدولة مستمرة في مسار تحقيق الانضباط المالي وسط استهداف في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/ 2025، تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5% وخفض معدل الدين إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي".وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد أعلنت، أمس الجمعة، عن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية.وأبقت الوكالة تصنيف مصر عند "-B"، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي، وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
https://sputnikarabic.ae/20240307/وزير-المالية-المصري-نتوقع-الحصول-على-تمويلات-بـ20-مليار-دولار-بعد-اتفاق-الصندوق-1086774756.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

مصر تعلق على تغيير وكالة "فيتش" نظرتها المستقبلية لاقتصاد البلاد

11:03 GMT 04.05.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالجنيه المصري والدولار
الجنيه المصري والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن "الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارا".
ونقلت شبكة "سي إن بي سي"، عن معيط، قوله إن "مصر حريصة على انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة، بما يعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل".
وأضاف أن "تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه، خلال العام المالي المقبل، يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة".
وزير المالية المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
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وأكد وزير المالية المصري، بالقول: "استطعنا تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي".
وأوضح أن "الدولة مستمرة في مسار تحقيق الانضباط المالي وسط استهداف في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/ 2025، تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5% وخفض معدل الدين إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي".
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قد أعلنت، أمس الجمعة، عن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية.
وأبقت الوكالة تصنيف مصر عند "-B"، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي، وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
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