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https://sputnikarabic.ae/20240504/وقع-لخمسة-أندية-في-موسم-واحد-المصري-عمرو-وردة-يفسخ-عقده-مجددا-1088520972.html
وقع لخمسة أندية في موسم واحد... المصري عمرو وردة يفسخ عقده مجددا
وقع لخمسة أندية في موسم واحد... المصري عمرو وردة يفسخ عقده مجددا
سبوتنيك عربي
أعلن نادي بانسيرايكوس اليوناني، فسخ عقد لاعبه المصري، عمرو وردة، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم في الدوري المحلي. 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T07:34+0000
2024-05-04T07:34+0000
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وقال النادي اليوناني، في بيان رسمي: "إنهاء التعاقد تم بالتراضي بين الطرفين"، موجها الشكر لوردة، على تجربته مع النادي، والتي لم تدُم سوى 4 أشهر.وهذه المرة الخامسة التي يفسخ فيها وردة، عقده خلال الموسم الحالي 2023 - 2024، والذي لم ينته بعد.وبدأ وردة (30 عاماً) فترة الانتقالات، خلال الصيف الماضي، بالتوقيع لنادي الرجاء المغربي، لكن وبعد أقل من أسبوعين أنهى عقده لأسباب شخصية وتكفّل بدفع الشرط الجزائي من ماله الخاص.بعد ذلك انضم وردة، لنادي أبولون ليماسول القبرصي، لكن سرعان ما فسخ عقده معه بالتراضي قبل خوض أي مباراة، ليتفق مع نادي الاستقلال الإيراني، إلا أن الأمور لم تمض كما كان مخطط لها لتفشل الصفقة بسرعة.عقب تلك المحاولة انضم وردة، لنادي فاركو المصري، وبدا أن مسيرته ستعرف بعض الاستقرار أخيرا، إذ خاض مع الفريق مباراة واحدة بالفعل في بطولة الدوري المصري، لكن وكما التجارب السابقة، فسخ عقده وأعلن انتقاله لفريق بانسيرايكوس اليوناني.
https://sputnikarabic.ae/20210715/عمرو-وردة-في-أزمة-جديدة-بسبب-سوء-السلوك-ومسيرته-الاحترافية-على-المحك-1049570968.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اليونان, رياضة, منوعات, الأخبار

وقع لخمسة أندية في موسم واحد... المصري عمرو وردة يفسخ عقده مجددا

07:34 GMT 04.05.2024
© AP Photo / Sunday Alambaعمرو وردة
عمرو وردة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
© AP Photo / Sunday Alamba
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أعلن نادي بانسيرايكوس اليوناني، فسخ عقد لاعبه المصري، عمرو وردة، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم في الدوري المحلي.
وقال النادي اليوناني، في بيان رسمي: "إنهاء التعاقد تم بالتراضي بين الطرفين"، موجها الشكر لوردة، على تجربته مع النادي، والتي لم تدُم سوى 4 أشهر.
وهذه المرة الخامسة التي يفسخ فيها وردة، عقده خلال الموسم الحالي 2023 - 2024، والذي لم ينته بعد.
عمرو وردة لاعب منتخب مصر لكرة القدم ونادي أتروميتوس اليوناني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2021
مجتمع
عمرو وردة في أزمة جديدة بسبب "سوء السلوك"... ومسيرته الاحترافية على المحك
15 يوليو 2021, 16:02 GMT
وبدأ وردة (30 عاماً) فترة الانتقالات، خلال الصيف الماضي، بالتوقيع لنادي الرجاء المغربي، لكن وبعد أقل من أسبوعين أنهى عقده لأسباب شخصية وتكفّل بدفع الشرط الجزائي من ماله الخاص.
بعد ذلك انضم وردة، لنادي أبولون ليماسول القبرصي، لكن سرعان ما فسخ عقده معه بالتراضي قبل خوض أي مباراة، ليتفق مع نادي الاستقلال الإيراني، إلا أن الأمور لم تمض كما كان مخطط لها لتفشل الصفقة بسرعة.
عقب تلك المحاولة انضم وردة، لنادي فاركو المصري، وبدا أن مسيرته ستعرف بعض الاستقرار أخيرا، إذ خاض مع الفريق مباراة واحدة بالفعل في بطولة الدوري المصري، لكن وكما التجارب السابقة، فسخ عقده وأعلن انتقاله لفريق بانسيرايكوس اليوناني.
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