https://sputnikarabic.ae/20240505/إيران-تخطط-للبدء-في-بناء-مفاعل-محطة-كارون-للطاقة-النووية-في-الخريف-المقبل-1088546610.html

إيران تخطط للبدء في بناء مفاعل محطة "كارون" للطاقة النووية في الخريف المقبل

إيران تخطط للبدء في بناء مفاعل محطة "كارون" للطاقة النووية في الخريف المقبل

سبوتنيك عربي

صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الأحد، بأن "إيران تخطط للبدء في بناء "الجزيرة النووية" لمحطة "كارون" للطاقة النووية، في خريف العام... 05.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-05T10:02+0000

2024-05-05T10:02+0000

2024-05-05T10:21+0000

إيران

مفاعل نووي

العالم

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ونقلت القناة الرسمية للحكومة الإيرانية، على منصة "تلغلرام"، عن إسلامي، قوله: "بعون الله، سيتم هذا العام تنفيذ أول صب خرسانة لـ"الجزيرة النووية" لمحطة "كارون" للطاقة النووية... آمل أن (يحدث هذا) في الخريف (المقبل)"."الجزيرة النووية" عبارة عن مجمع من المباني والهياكل التي تضمن المفاعل النووي في محطة الطاقة النووية.وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، أفاد إسلامي، بأن "إيران بدأت في بناء محطة جديدة للطاقة النووية غربي البلاد تسمى "كارون"، بقدرة 300 ميغاوات من الطاقة".وفي هذا الصدد، قال نائب الرئيس الإيراني، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في نهاية عام 2021، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "تقوية التربة جارية في موقع الكتلة رقم 3 استعدادًا لصب الخرسانة. تم تصميم مشروع بناء الوحدتين رقم 2 ورقم 3 من محطة "بوشهر" للطاقة النووية، لمدة 10 سنوات".

https://sputnikarabic.ae/20240210/ناسا-تنتهي-من-المرحلة-الأولى-لمشروع-المفاعل-النووي-على-القمر-1085938928.html

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