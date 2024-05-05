إيران تخطط للبدء في بناء مفاعل محطة "كارون" للطاقة النووية في الخريف المقبل

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة أوتشيريتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:31 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
08:04 GMT
50 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
08:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
09:16 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
11:30 GMT
29 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتراجع الغرب عن مصادرة الأصول الروسية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تمهل "حماس" أسبوعا لقبول الصفقة وتهدد في حال الرفض بعملية في رفح
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
بين العرفي والمتعة والمسيار زواج على صفيح من نار... زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
12:35 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريح كاميرون بأحقية أوكرانيا أن تضرب الأراضي الروسية هو ليس زلة لسان
16:34 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240505/إيران-تخطط-للبدء-في-بناء-مفاعل-محطة-كارون-للطاقة-النووية-في-الخريف-المقبل-1088546610.html
إيران تخطط للبدء في بناء مفاعل محطة "كارون" للطاقة النووية في الخريف المقبل
إيران تخطط للبدء في بناء مفاعل محطة "كارون" للطاقة النووية في الخريف المقبل
سبوتنيك عربي
صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الأحد، بأن "إيران تخطط للبدء في بناء "الجزيرة النووية" لمحطة "كارون" للطاقة النووية، في خريف العام... 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T10:02+0000
2024-05-05T10:21+0000
إيران
مفاعل نووي
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103330/12/1033301267_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_668cf67ee1e622229d857c30024f60a0.jpg
ونقلت القناة الرسمية للحكومة الإيرانية، على منصة "تلغلرام"، عن إسلامي، قوله: "بعون الله، سيتم هذا العام تنفيذ أول صب خرسانة لـ"الجزيرة النووية" لمحطة "كارون" للطاقة النووية... آمل أن (يحدث هذا) في الخريف (المقبل)"."الجزيرة النووية" عبارة عن مجمع من المباني والهياكل التي تضمن المفاعل النووي في محطة الطاقة النووية.وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، أفاد إسلامي، بأن "إيران بدأت في بناء محطة جديدة للطاقة النووية غربي البلاد تسمى "كارون"، بقدرة 300 ميغاوات من الطاقة".وفي هذا الصدد، قال نائب الرئيس الإيراني، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في نهاية عام 2021، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "تقوية التربة جارية في موقع الكتلة رقم 3 استعدادًا لصب الخرسانة. تم تصميم مشروع بناء الوحدتين رقم 2 ورقم 3 من محطة "بوشهر" للطاقة النووية، لمدة 10 سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20240210/ناسا-تنتهي-من-المرحلة-الأولى-لمشروع-المفاعل-النووي-على-القمر-1085938928.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103330/12/1033301267_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_25ceb90efd19b018f99ef1008510cf20.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, مفاعل نووي, العالم
إيران, مفاعل نووي, العالم

إيران تخطط للبدء في بناء مفاعل محطة "كارون" للطاقة النووية في الخريف المقبل

10:02 GMT 05.05.2024 (تم التحديث: 10:21 GMT 05.05.2024)
© Fotolia / Borna Mirahmadianالعلم الإيراني
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
© Fotolia / Borna Mirahmadian
تابعنا عبر
صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الأحد، بأن "إيران تخطط للبدء في بناء "الجزيرة النووية" لمحطة "كارون" للطاقة النووية، في خريف العام الحالي".
ونقلت القناة الرسمية للحكومة الإيرانية، على منصة "تلغلرام"، عن إسلامي، قوله: "بعون الله، سيتم هذا العام تنفيذ أول صب خرسانة لـ"الجزيرة النووية" لمحطة "كارون" للطاقة النووية... آمل أن (يحدث هذا) في الخريف (المقبل)".

وأضاف: "إن صب الخرسانة في أساس "الجزيرة النووية" يعني البدء الكامل في البناء ليس فقط لمبنى المفاعل، ولكن أيضًا لوحدة الطاقة بأكملها في المحطة".

"الجزيرة النووية" عبارة عن مجمع من المباني والهياكل التي تضمن المفاعل النووي في محطة الطاقة النووية.
نماذج المسبار والمركبة القمرية لبرنامج هاكوتو-ار (HAKUTO-R) الخاص لاستكشاف القمر قبل البث المباشر لحدث الهبوط على سطح القمر، 26 أبريل 2023 ، المتحف الوطني للعلوم الناشئة والابتكار، في طوكيو. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2024
مجتمع
"ناسا" تنتهي من المرحلة الأولى لمشروع المفاعل النووي على القمر
10 فبراير, 11:50 GMT
وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، أفاد إسلامي، بأن "إيران بدأت في بناء محطة جديدة للطاقة النووية غربي البلاد تسمى "كارون"، بقدرة 300 ميغاوات من الطاقة".
وفي هذا الصدد، قال نائب الرئيس الإيراني، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في نهاية عام 2021، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "تقوية التربة جارية في موقع الكتلة رقم 3 استعدادًا لصب الخرسانة. تم تصميم مشروع بناء الوحدتين رقم 2 ورقم 3 من محطة "بوشهر" للطاقة النووية، لمدة 10 سنوات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Испытание танка Т-80БВМ после ремонта - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:58 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "القسام" تعلن مقتل 3 من عناصرها بينهم قائدها في طولكرم05:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала