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https://sputnikarabic.ae/20240505/الجيش-الإسرائيلي-استهدفنا-مركز-قيادة-لحماس-داخل-موقع-للأونروا-وسط-غزة-1088560308.html
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مركز قيادة لحماس داخل موقع للأونروا وسط غزة
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مركز قيادة لحماس داخل موقع للأونروا وسط غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، استهداف ما قال إنه مركز قيادة تابع لحركة "حماس"، داخل موقع لوكالة الأونروا وسط قطاع غزة". 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T19:42+0000
2024-05-05T19:42+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "هاجم مركز القيادة التابع لحماس، بعد توجيه استخباراتي من جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك"، مشيرا إلى أنه "تم التخطيط للهجوم وتنفيذه باستخدام أسلحة دقيقة وتجنب أكبر قدر ممكن من الضرر للمدنيين".وأضاف أن "هذا المقر كان مركزا عسكريا ينقل الأسلحة إلى الإرهابيين في الأنفاق تحت الأرض"، متابعا: "منظمة حماس الإرهابية تستغل بشكل منهجي المؤسسات الدولية والسكان المدنيين كدروع بشرية لأعمالها الإرهابية ضد دولة إسرائيل"، على حد قول البيان.وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مركز قيادة لحماس داخل موقع للأونروا وسط غزة

19:42 GMT 05.05.2024
© AFP 2023مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، استهداف ما قال إنه مركز قيادة تابع لحركة "حماس"، داخل موقع لوكالة الأونروا وسط قطاع غزة".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "هاجم مركز القيادة التابع لحماس، بعد توجيه استخباراتي من جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك"، مشيرا إلى أنه "تم التخطيط للهجوم وتنفيذه باستخدام أسلحة دقيقة وتجنب أكبر قدر ممكن من الضرر للمدنيين".
وأضاف أن "هذا المقر كان مركزا عسكريا ينقل الأسلحة إلى الإرهابيين في الأنفاق تحت الأرض"، متابعا: "منظمة حماس الإرهابية تستغل بشكل منهجي المؤسسات الدولية والسكان المدنيين كدروع بشرية لأعمالها الإرهابية ضد دولة إسرائيل"، على حد قول البيان.
وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
غالانت يدعو نتنياهو للموافقة على "الصفقة المصرية الجيدة" ويعتبرها فرصة لإعادة الرهائن
18:23 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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