https://sputnikarabic.ae/20240505/الجيش-الإسرائيلي-استهدفنا-مركز-قيادة-لحماس-داخل-موقع-للأونروا-وسط-غزة-1088560308.html

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مركز قيادة لحماس داخل موقع للأونروا وسط غزة

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مركز قيادة لحماس داخل موقع للأونروا وسط غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، استهداف ما قال إنه مركز قيادة تابع لحركة "حماس"، داخل موقع لوكالة الأونروا وسط قطاع غزة". 05.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-05T19:42+0000

2024-05-05T19:42+0000

2024-05-05T19:42+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

حركة حماس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/08/1087800782_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_48de25b5a976e1374bb054029f387841.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "هاجم مركز القيادة التابع لحماس، بعد توجيه استخباراتي من جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك"، مشيرا إلى أنه "تم التخطيط للهجوم وتنفيذه باستخدام أسلحة دقيقة وتجنب أكبر قدر ممكن من الضرر للمدنيين".وأضاف أن "هذا المقر كان مركزا عسكريا ينقل الأسلحة إلى الإرهابيين في الأنفاق تحت الأرض"، متابعا: "منظمة حماس الإرهابية تستغل بشكل منهجي المؤسسات الدولية والسكان المدنيين كدروع بشرية لأعمالها الإرهابية ضد دولة إسرائيل"، على حد قول البيان.وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sputnikarabic.ae/20240505/غالانت-يدعو-نتنياهو-للموافقة-على-الصفقة-المصرية-الجيدة-ويعتبرها-فرصة-لإعادة-الرهائن-1088558985.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم