https://sputnikarabic.ae/20240505/الخارجية-الروسية-موسكو-لم-تبادر-أبدا-بقطع-العلاقات-الدبلوماسية-مع-دول-البلطيق-1088542366.html

الخارجية الروسية: موسكو لم تبادر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دول البلطيق

الخارجية الروسية: موسكو لم تبادر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دول البلطيق

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثت باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن موسكو لم تبادر أبدا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دول البلطيق،... 05.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-05T05:23+0000

2024-05-05T05:23+0000

2024-05-05T05:32+0000

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وقالت زاخاروفا، ردا على سؤال حول احتمال القطع الكامل للعلاقات بين روسيا الاتحادية ودول البلطيق: "روسيا لم تبادر قط إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى، وهي تسعى جاهدة للحفاظ على فرصة الحوار".وتابعت: "لقد حققت دول البلطيق نجاحًا خاصًا في هذا المجال، نظرًا للخط العدائي العلني لفيلنيوس(عاصمة ليتوانيا) وريغا (عاصمة لاتفيا) وتالين (عاصمة إستونيا)، فقد تم قطع جميع العلاقات مع هذه الدول وإداراتها".وأوضحت أنه "تحت ذريعة تهديد الأمن القومي، يتم ترحيل المواطنين الروس من دول البلطيق".ومضت زاخاروفا، بالقول: "كراهية الروس والتمييز في ازدياد، بما في ذلك مضايقة الأطفال في المدارس وحتى رياض الأطفال، وقد تم استبعاد اللغة الروسية بالكامل تقريبًا من جميع مجالات الحياة العامة، بما في ذلك النظام التعليمي، وتم القضاء على الوجود الإعلامي الروسي".وأضافت: "سنرد أيضًا على الأعمال العدائية لدول البلطيق بإجراءات غير متكافئة، خاصة في المجالين الاقتصادي والعبور".وأوضحت أن "خطوات الرد التي اتخذناها، بما في ذلك إعادة توجيه تدفقات البضائع إلى المواني الشمالية الغربية لروسيا، كان لها تأثير سلبي للغاية على إيرادات ميزانية دول البلطيق".

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