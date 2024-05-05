https://sputnikarabic.ae/20240505/الدعم-السريع-يتهم-الجيش-السوداني-بالاستعانة-بمقاتلين-من-جبهة-تحرير-تيغراي-1088544097.html

"الدعم السريع" يتهم الجيش السوداني بالاستعانة بمقاتلين من "جبهة تحرير تيغراي"

"الدعم السريع" يتهم الجيش السوداني بالاستعانة بمقاتلين من "جبهة تحرير تيغراي"

سبوتنيك عربي

اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش السوداني، بالاستعانة بمقاتلين من "جبهة تحرير تيغراي"، خلال الصراع الدائر بين الطرفين في البلاد. 05.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-05T07:05+0000

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وقالت "الدعم السريع"، في بيان أمس السبت، إنه "توفرت لديهم معلومات موثقة" عن وجود قوات من "جبهة تحرير تيغراي" تقاتل إلى جانب قوات الجيش السوداني، بحسب قولها.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).واتهم دقلو، الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.وأدت الحرب في السودان إلى مقتل الآلاف ودفعت البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسببت بتشريد أكثر من 8.5 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20240428/السودان-حركات-مسلحة-تعلن-تضامنها-مع-الجيش-للحفاظ-على-البلاد-من-التقسيم-1088353806.html

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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار