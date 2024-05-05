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https://sputnikarabic.ae/20240505/الصفاة-العجيبة-سعودي-يرصد-صخرة-شديدة-البرودة-في-الصيف-فيديو-1088546295.html
"الصفاة" العجيبة.. سعودي يرصد صخرة شديدة البرودة في فصل الصيف.. فيديو
"الصفاة" العجيبة.. سعودي يرصد صخرة شديدة البرودة في فصل الصيف.. فيديو
سبوتنيك عربي
عثر مواطن سعودي بالقرب من جبل "المسمى" غرب حائل، على صخرة باردة في فصل الصيف، على عكس الصخور المحيطة بها ذات درجات الحرارة العالية، في ظاهرة لم يجد لها سكان... 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T09:32+0000
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مجتمع
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وأوضح محمد بن صلفيق الشمري، في حديثه لصحيفة "سبق"، أنه، يوم أمس السبت، قام برحلة برية في نازية سعيدة قرب جبل "المسمى"، مع مجموعة من زملائه، وأحدهم كان من سكان القرى المجاورة للجبل، وأخبرهم بأنه في عام 1409هــ، كان يلعب مع رفاقه على الصخرة "صفاة" إذ تكون باردة في أوج الصيف، وقت ارتفاع حرارة الشمس، وكلما زادت حرارة الشمس زادت برودة "الصفاة"، وبالتوجه لها وجدها كما هي، لم يتغير شيء من صفاتها.وأشار الشمري إلى أن "الصفاة باردة مثل السيراميك داخل صالة مكيفة، بينما لاحظ أن قطع الصخور الموجودة على الصفاة ساخنة من الشمس".وتوقع أن يكون هناك أكثر من "صفاة" باردة، فيما لم يعثر على تفسير من السكان الذين يعيشون بالقرب من "المسمى".
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نادي الفيديو, السعودية
نادي الفيديو, السعودية

"الصفاة" العجيبة.. سعودي يرصد صخرة شديدة البرودة في فصل الصيف.. فيديو

09:32 GMT 05.05.2024 (تم التحديث: 09:40 GMT 05.05.2024)
© AFP 2023 / Franck Fifeيتنافس سائق ميني جاكوب برزيغونسكي من بولندا ومساعده الألماني تيمو جوتشالك خلال المرحلة السابعة من "رالي داكار السعودية 2022" بين الرياض والدوادمي ، في 9 يناير 2022.
يتنافس سائق ميني جاكوب برزيغونسكي من بولندا ومساعده الألماني تيمو جوتشالك خلال المرحلة السابعة من رالي داكار السعودية 2022 بين الرياض والدوادمي ، في 9 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
© AFP 2023 / Franck Fife
تابعنا عبر
عثر مواطن سعودي بالقرب من جبل "المسمى" غرب حائل، على صخرة باردة في فصل الصيف، على عكس الصخور المحيطة بها ذات درجات الحرارة العالية، في ظاهرة لم يجد لها سكان المنطقة تفسيرا.
وأوضح محمد بن صلفيق الشمري، في حديثه لصحيفة "سبق"، أنه، يوم أمس السبت، قام برحلة برية في نازية سعيدة قرب جبل "المسمى"، مع مجموعة من زملائه، وأحدهم كان من سكان القرى المجاورة للجبل، وأخبرهم بأنه في عام 1409هــ، كان يلعب مع رفاقه على الصخرة "صفاة" إذ تكون باردة في أوج الصيف، وقت ارتفاع حرارة الشمس، وكلما زادت حرارة الشمس زادت برودة "الصفاة"، وبالتوجه لها وجدها كما هي، لم يتغير شيء من صفاتها.
وأشار الشمري إلى أن "الصفاة باردة مثل السيراميك داخل صالة مكيفة، بينما لاحظ أن قطع الصخور الموجودة على الصفاة ساخنة من الشمس".
وتوقع أن يكون هناك أكثر من "صفاة" باردة، فيما لم يعثر على تفسير من السكان الذين يعيشون بالقرب من "المسمى".
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