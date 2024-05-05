https://sputnikarabic.ae/20240505/الصفاة-العجيبة-سعودي-يرصد-صخرة-شديدة-البرودة-في-الصيف-فيديو-1088546295.html
"الصفاة" العجيبة.. سعودي يرصد صخرة شديدة البرودة في فصل الصيف.. فيديو
"الصفاة" العجيبة.. سعودي يرصد صخرة شديدة البرودة في فصل الصيف.. فيديو
سبوتنيك عربي
عثر مواطن سعودي بالقرب من جبل "المسمى" غرب حائل، على صخرة باردة في فصل الصيف، على عكس الصخور المحيطة بها ذات درجات الحرارة العالية، في ظاهرة لم يجد لها سكان... 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T09:32+0000
2024-05-05T09:32+0000
2024-05-05T09:40+0000
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وأوضح محمد بن صلفيق الشمري، في حديثه لصحيفة "سبق"، أنه، يوم أمس السبت، قام برحلة برية في نازية سعيدة قرب جبل "المسمى"، مع مجموعة من زملائه، وأحدهم كان من سكان القرى المجاورة للجبل، وأخبرهم بأنه في عام 1409هــ، كان يلعب مع رفاقه على الصخرة "صفاة" إذ تكون باردة في أوج الصيف، وقت ارتفاع حرارة الشمس، وكلما زادت حرارة الشمس زادت برودة "الصفاة"، وبالتوجه لها وجدها كما هي، لم يتغير شيء من صفاتها.وأشار الشمري إلى أن "الصفاة باردة مثل السيراميك داخل صالة مكيفة، بينما لاحظ أن قطع الصخور الموجودة على الصفاة ساخنة من الشمس".وتوقع أن يكون هناك أكثر من "صفاة" باردة، فيما لم يعثر على تفسير من السكان الذين يعيشون بالقرب من "المسمى".
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نادي الفيديو, السعودية
"الصفاة" العجيبة.. سعودي يرصد صخرة شديدة البرودة في فصل الصيف.. فيديو
09:32 GMT 05.05.2024 (تم التحديث: 09:40 GMT 05.05.2024)
عثر مواطن سعودي بالقرب من جبل "المسمى" غرب حائل، على صخرة باردة في فصل الصيف، على عكس الصخور المحيطة بها ذات درجات الحرارة العالية، في ظاهرة لم يجد لها سكان المنطقة تفسيرا.
وأوضح محمد بن صلفيق الشمري، في حديثه لصحيفة "سبق"، أنه، يوم أمس السبت، قام برحلة برية في نازية سعيدة قرب جبل "المسمى"، مع مجموعة من زملائه، وأحدهم كان من سكان القرى المجاورة للجبل، وأخبرهم بأنه في عام 1409هــ، كان يلعب مع رفاقه على الصخرة "صفاة" إذ تكون باردة في أوج الصيف، وقت ارتفاع حرارة الشمس، وكلما زادت حرارة الشمس زادت برودة "الصفاة"، وبالتوجه لها وجدها كما هي، لم يتغير شيء من صفاتها.
وأشار الشمري إلى أن "الصفاة باردة مثل السيراميك داخل صالة مكيفة، بينما لاحظ أن قطع الصخور الموجودة على الصفاة ساخنة من الشمس".
وتوقع أن يكون هناك أكثر من "صفاة" باردة، فيما لم يعثر على تفسير من السكان الذين يعيشون بالقرب من "المسمى".