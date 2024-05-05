https://sputnikarabic.ae/20240505/بنك-غولدمان-ساكس-يعلن-توقعاته-لمعدل-التضخم-في-مصر-1088550150.html
بنك "غولدمان ساكس" يعلن توقعاته لمعدل التضخم في مصر
بنك "غولدمان ساكس" يعلن توقعاته لمعدل التضخم في مصر
سبوتنيك عربي
توقع بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" انخفاض معدل التضخم في مصر، إلى 30.3% على الأساس السنوي، في أبريل/نيسان الماضي، من 33.3% في مارس/ آذار الماضي. 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T12:50+0000
2024-05-05T12:50+0000
2024-05-05T12:50+0000
مصر
أخبار مصر الآن
اقتصاد
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/02/1075424426_0:134:2611:1603_1920x0_80_0_0_2f26c73ab1831f763f1a8751920f62b1.jpg
وقال البنك في تقرير له، اليوم الأحد، إنه يتوقع أيضا تباطؤا متعاقبا للتضخم للمرة الأولى منذ 2022، إذ بحسب تقديره سيكون هناك تراجع واسع في معظم فئات سلة الأسعار.وأضاف: "نتوقع بوجه خاص انخفاضا في زخم تضخم أسعار المواد الغذائية، إذ تشير البيانات... إلى تراجع أسعار المواد الغذائية الأساسية واللحوم بشكل كبير على أساس متعاقب، في أبريل".وأوضح البنك أنه "يتوقع أيضا بعض الزخم في انخفاض التضخم الأساسي، ما يرجع لأسباب من بينها تأثيرات فترة الأساس، وكذلك أيضا لانحسار ضغوط العرض في قطاعات بعينها تأثرت بنقص النقد الأجنبي في السنوات القليلة الماضية مثل سوق السيارات".وأشار "غولدمان ساكس" إلى أنه ما زال يتوقع تباطؤا تدريجيا في معدل التضخم في الفترة المتبقية من عام 2024.ولفت البنك إلى أن "انخفاض معدل التضخم جاء نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه بالتزامن مع اتفاق معزز أبرمته السلطات مع صندوق النقد الدولي والإعلان عن تمويل إماراتي في استثمار رأس الحكمة".كما توقع بنك "غولدمان ساكس" أن يتبع البنك المركزي المصري سياسة نقدية أكثر تقليدية عقب الاتفاق المعزز مع صندوق النقد"، مشيرا إلى أن "تراجع التضخم سيدفع البنك إلى تعديل أسعار الفائدة الرئيسية بخفضها إلى 21%، بحلول نهاية العام الحالي، وإلى 9% بحلول نهاية العام المقبل".ومن المقرر أن ينشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بيانات التضخم في مدن مصر، للشهر الماضي، يوم الخميس التاسع من مايو/ أيار الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20240429/الدفعة-الثانية-من-مليارات-رأس-الحكمة-هل-تنهي-أزمات-الاقتصاد-المصري-1088388010.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/02/1075424426_147:0:2464:1738_1920x0_80_0_0_9bd6e46275ebdcc9cd2a2c3a4cd484ee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, الأخبار
بنك "غولدمان ساكس" يعلن توقعاته لمعدل التضخم في مصر
توقع بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" انخفاض معدل التضخم في مصر، إلى 30.3% على الأساس السنوي، في أبريل/نيسان الماضي، من 33.3% في مارس/ آذار الماضي.
وقال البنك في تقرير له، اليوم الأحد، إنه يتوقع أيضا تباطؤا متعاقبا للتضخم
للمرة الأولى منذ 2022، إذ بحسب تقديره سيكون هناك تراجع واسع في معظم فئات سلة الأسعار.
وأضاف: "نتوقع بوجه خاص انخفاضا في زخم تضخم أسعار المواد الغذائية، إذ تشير البيانات... إلى تراجع أسعار المواد الغذائية الأساسية واللحوم بشكل كبير على أساس متعاقب، في أبريل".
وأوضح البنك أنه "يتوقع أيضا بعض الزخم في انخفاض التضخم الأساسي
، ما يرجع لأسباب من بينها تأثيرات فترة الأساس، وكذلك أيضا لانحسار ضغوط العرض في قطاعات بعينها تأثرت بنقص النقد الأجنبي في السنوات القليلة الماضية مثل سوق السيارات".
وأشار "غولدمان ساكس" إلى أنه ما زال يتوقع تباطؤا تدريجيا في معدل التضخم في الفترة المتبقية من عام 2024.
ولفت البنك إلى أن "انخفاض معدل التضخم جاء نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه بالتزامن مع اتفاق معزز أبرمته السلطات مع صندوق النقد الدولي والإعلان عن تمويل إماراتي في استثمار رأس الحكمة".
كما توقع بنك "غولدمان ساكس" أن يتبع البنك المركزي المصري
سياسة نقدية أكثر تقليدية عقب الاتفاق المعزز مع صندوق النقد"، مشيرا إلى أن "تراجع التضخم سيدفع البنك إلى تعديل أسعار الفائدة الرئيسية بخفضها إلى 21%، بحلول نهاية العام الحالي، وإلى 9% بحلول نهاية العام المقبل".
ومن المقرر أن ينشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بيانات التضخم في مدن مصر، للشهر الماضي، يوم الخميس التاسع من مايو/ أيار الجاري.