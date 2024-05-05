https://sputnikarabic.ae/20240505/بنك-غولدمان-ساكس-يعلن-توقعاته-لمعدل-التضخم-في-مصر-1088550150.html

بنك "غولدمان ساكس" يعلن توقعاته لمعدل التضخم في مصر

بنك "غولدمان ساكس" يعلن توقعاته لمعدل التضخم في مصر

سبوتنيك عربي

توقع بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" انخفاض معدل التضخم في مصر، إلى 30.3% على الأساس السنوي، في أبريل/نيسان الماضي، من 33.3% في مارس/ آذار الماضي. 05.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-05T12:50+0000

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وقال البنك في تقرير له، اليوم الأحد، إنه يتوقع أيضا تباطؤا متعاقبا للتضخم للمرة الأولى منذ 2022، إذ بحسب تقديره سيكون هناك تراجع واسع في معظم فئات سلة الأسعار.وأضاف: "نتوقع بوجه خاص انخفاضا في زخم تضخم أسعار المواد الغذائية، إذ تشير البيانات... إلى تراجع أسعار المواد الغذائية الأساسية واللحوم بشكل كبير على أساس متعاقب، في أبريل".وأوضح البنك أنه "يتوقع أيضا بعض الزخم في انخفاض التضخم الأساسي، ما يرجع لأسباب من بينها تأثيرات فترة الأساس، وكذلك أيضا لانحسار ضغوط العرض في قطاعات بعينها تأثرت بنقص النقد الأجنبي في السنوات القليلة الماضية مثل سوق السيارات".وأشار "غولدمان ساكس" إلى أنه ما زال يتوقع تباطؤا تدريجيا في معدل التضخم في الفترة المتبقية من عام 2024.ولفت البنك إلى أن "انخفاض معدل التضخم جاء نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه بالتزامن مع اتفاق معزز أبرمته السلطات مع صندوق النقد الدولي والإعلان عن تمويل إماراتي في استثمار رأس الحكمة".كما توقع بنك "غولدمان ساكس" أن يتبع البنك المركزي المصري سياسة نقدية أكثر تقليدية عقب الاتفاق المعزز مع صندوق النقد"، مشيرا إلى أن "تراجع التضخم سيدفع البنك إلى تعديل أسعار الفائدة الرئيسية بخفضها إلى 21%، بحلول نهاية العام الحالي، وإلى 9% بحلول نهاية العام المقبل".ومن المقرر أن ينشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بيانات التضخم في مدن مصر، للشهر الماضي، يوم الخميس التاسع من مايو/ أيار الجاري.

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