https://sputnikarabic.ae/20240505/بوتين-يهنئ-الروس-والمسيحيين-الأرثوذكس-بعيد-الفصح--1088545599.html

بوتين يهنئ الروس والمسيحيين الأرثوذكس بعيد الفصح

بوتين يهنئ الروس والمسيحيين الأرثوذكس بعيد الفصح

سبوتنيك عربي

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، الشعب الروسي والمسيحيين الأرثوذكس بحلول عيد الفصح، مشيدًا بالعمل المثمر للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وسائر... 05.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-05T08:28+0000

2024-05-05T08:28+0000

2024-05-05T09:41+0000

روسيا

العالم

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وقال بوتين، في رسالة تهنئة نشرها الموقع الإلكتروني للكرملين: "من المهم التنويه بالعمل الإبداعي والمثمر للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وسائر الطوائف المسيحية، والهادف للحفاظ على تاريخنا الثري وثقافتنا وتراثنا الروحي".وأوضح، بالقول: "الرعاة الروحيون كانوا دائما مع الناس، والآن في أوقات التحديات الخطيرة، تقدم المؤسسات الدينية المسيحية مساعدة فعالة ومخلصة لأولئك الذين يحتاجون إلى الدعم والرعاية".وهنأ الرئيس بوتين، البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا، بحلول عيد الفصح، وقدم له الشكر على مساهمته الكبيرة في الحفاظ على القيم الراسخة للأرثوذكسية، وتقاليد شعب روسيا وتعليم الشباب، وكذلك "للتعاون المثمر في الفترة الصعبة الحالية، حيث من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نوحد قوانا من أجل التنمية الواثقة وتعزيز الوطن الأم".وأضاف بوتين في رسالة التهنئة: "أود أن أعرب عن امتناني العميق لخدمتكم النُسكية الدؤوبة، ومساهمتكم الشخصية العظيمة في الحفاظ على القيم الراسخة للأرثوذكسية، وتاريخنا الثري وثقافتنا وتقاليدنا الروحية وتعليم الجيل الصغير، وبالطبع لتعاونكم المثمر في المرحلة الدقيقة الحالية، والتي من المهم للغاية أن نوحد الجهود خلالها لتطوير وتعزيز وطننا الأم بخطى ثابتة".وحضر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ليلة أمس السبت، شعائر قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو، حيث قاد القداس البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا.ويستقبل الرئيس الروسي، بشكل تقليدي، عيد الفصح في هذه الكنيسة، حيث وقف وإلى جانبه عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، وتبادل بوتين والبطريرك كيريل هدايا عيد الفصح.ويعتبر الرئيس الروسي أن عيد الفصح يوحد المسيحيين الأرثوذكس وجميع مواطني روسيا، الذين يحتفلون بقيامة المسيح، حول مُثُل وقيم أخلاقية عالية.

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