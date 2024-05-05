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بوتين يهنئ الروس والمسيحيين الأرثوذكس بعيد الفصح
بوتين يهنئ الروس والمسيحيين الأرثوذكس بعيد الفصح
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، الشعب الروسي والمسيحيين الأرثوذكس بحلول عيد الفصح، مشيدًا بالعمل المثمر للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وسائر... 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T08:28+0000
2024-05-05T09:41+0000
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وقال بوتين، في رسالة تهنئة نشرها الموقع الإلكتروني للكرملين: "من المهم التنويه بالعمل الإبداعي والمثمر للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وسائر الطوائف المسيحية، والهادف للحفاظ على تاريخنا الثري وثقافتنا وتراثنا الروحي".وأوضح، بالقول: "الرعاة الروحيون كانوا دائما مع الناس، والآن في أوقات التحديات الخطيرة، تقدم المؤسسات الدينية المسيحية مساعدة فعالة ومخلصة لأولئك الذين يحتاجون إلى الدعم والرعاية".وهنأ الرئيس بوتين، البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا، بحلول عيد الفصح، وقدم له الشكر على مساهمته الكبيرة في الحفاظ على القيم الراسخة للأرثوذكسية، وتقاليد شعب روسيا وتعليم الشباب، وكذلك "للتعاون المثمر في الفترة الصعبة الحالية، حيث من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نوحد قوانا من أجل التنمية الواثقة وتعزيز الوطن الأم".وأضاف بوتين في رسالة التهنئة: "أود أن أعرب عن امتناني العميق لخدمتكم النُسكية الدؤوبة، ومساهمتكم الشخصية العظيمة في الحفاظ على القيم الراسخة للأرثوذكسية، وتاريخنا الثري وثقافتنا وتقاليدنا الروحية وتعليم الجيل الصغير، وبالطبع لتعاونكم المثمر في المرحلة الدقيقة الحالية، والتي من المهم للغاية أن نوحد الجهود خلالها لتطوير وتعزيز وطننا الأم بخطى ثابتة".وحضر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ليلة أمس السبت، شعائر قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو، حيث قاد القداس البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا.ويستقبل الرئيس الروسي، بشكل تقليدي، عيد الفصح في هذه الكنيسة، حيث وقف وإلى جانبه عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، وتبادل بوتين والبطريرك كيريل هدايا عيد الفصح.ويعتبر الرئيس الروسي أن عيد الفصح يوحد المسيحيين الأرثوذكس وجميع مواطني روسيا، الذين يحتفلون بقيامة المسيح، حول مُثُل وقيم أخلاقية عالية.
https://sputnikarabic.ae/20240410/الدمشقيون-يبدأون-عيد-الفطر-بالصلوات-والتقاليد-الشعبية-1087869853.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين يهنئ الروس والمسيحيين الأرثوذكس بعيد الفصح

08:28 GMT 05.05.2024 (تم التحديث: 09:41 GMT 05.05.2024)
© Sputnikالرئيس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قداس عيد الفصح
الرئيس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قداس عيد الفصح - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، الشعب الروسي والمسيحيين الأرثوذكس بحلول عيد الفصح، مشيدًا بالعمل المثمر للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وسائر الطوائف المسيحية.
وقال بوتين، في رسالة تهنئة نشرها الموقع الإلكتروني للكرملين: "من المهم التنويه بالعمل الإبداعي والمثمر للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وسائر الطوائف المسيحية، والهادف للحفاظ على تاريخنا الثري وثقافتنا وتراثنا الروحي".

وأشار بوتين إلى أن أنشطة هذه المنظمات الدينية "تهدف إلى الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي لروسيا، وتعزيز مؤسسة الأسرة وتعليم الشباب ونشر الفضائل وغرس القيم الراسخة مثل رعاية الجار والرحمة والعطف".

وأوضح، بالقول: "الرعاة الروحيون كانوا دائما مع الناس، والآن في أوقات التحديات الخطيرة، تقدم المؤسسات الدينية المسيحية مساعدة فعالة ومخلصة لأولئك الذين يحتاجون إلى الدعم والرعاية".

وأشار بوتين إلى أن احتفالات عيد الفصح في روسيا، لها تقاليد روحية ثرية وتوحد ملايين الأشخاص وتنتقل من جيل إلى جيل، وتلهم الأعمال الصالحة.

وهنأ الرئيس بوتين، البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا، بحلول عيد الفصح، وقدم له الشكر على مساهمته الكبيرة في الحفاظ على القيم الراسخة للأرثوذكسية، وتقاليد شعب روسيا وتعليم الشباب، وكذلك "للتعاون المثمر في الفترة الصعبة الحالية، حيث من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نوحد قوانا من أجل التنمية الواثقة وتعزيز الوطن الأم".
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وأضاف بوتين في رسالة التهنئة: "أود أن أعرب عن امتناني العميق لخدمتكم النُسكية الدؤوبة، ومساهمتكم الشخصية العظيمة في الحفاظ على القيم الراسخة للأرثوذكسية، وتاريخنا الثري وثقافتنا وتقاليدنا الروحية وتعليم الجيل الصغير، وبالطبع لتعاونكم المثمر في المرحلة الدقيقة الحالية، والتي من المهم للغاية أن نوحد الجهود خلالها لتطوير وتعزيز وطننا الأم بخطى ثابتة".

وأردف أن عيد الفصح الذي يحتفل به المسيحيون في جميع أنحاء العالم، يُحيي في قلوب الناس أطيب المشاعر، ويمنحهم السرور والأمل ويقوي إيمانهم، كما تمنى الرئيس بوتين، للبطريرك كيريل، دوام الصحة والتوفيق.

وحضر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ليلة أمس السبت، شعائر قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو، حيث قاد القداس البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وعموم روسيا.
ويستقبل الرئيس الروسي، بشكل تقليدي، عيد الفصح في هذه الكنيسة، حيث وقف وإلى جانبه عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، وتبادل بوتين والبطريرك كيريل هدايا عيد الفصح.
ويعتبر الرئيس الروسي أن عيد الفصح يوحد المسيحيين الأرثوذكس وجميع مواطني روسيا، الذين يحتفلون بقيامة المسيح، حول مُثُل وقيم أخلاقية عالية.
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