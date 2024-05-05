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جنرال إيراني: 240 مقاتلة أمريكية وأوروبية ساعدت إسرائيل في صد هجومنا
جنرال إيراني: 240 مقاتلة أمريكية وأوروبية ساعدت إسرائيل في صد هجومنا
سبوتنيك عربي
صرح قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في الجيش الإيراني، اللواء غلام علي رشيد، اليوم الأحد، بأن "أمريكا وحلف الناتو، ساعدا إسرائيل بـ240 طائرة مقاتلة والعديد من... 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T09:55+0000
2024-05-05T09:55+0000
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ونقلت وكالة "تسنيم"، عن اللواء رشيد، قوله إن "عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتهما حماس وعملية "الوعد الصادق"، التي قامت بها إيران، أظهرت بوضوح أن إسرائيل هشة للغاية".وأضاف: "لم يجرؤ الكيان الصهيوني على أن يعرض للعالم صور القاعدتين العسكريتين التي تم استهدافهما".وتابع: "لو لم يهب الأمريكيون والبريطانيون والفرنسيون لمساعدة إسرائيل، لكان 80% من صواريخ ومسيرات إيران قد سحقت قواعد إسرائيل العسكرية".وأوضح رشيد أن "قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، استخدمت 20% فقط من قوتها في الهجوم على إسرائيل".يشار إلى أن الهجوم الإيراني جاء عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.وردّت طهران بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.فيما استهدفت ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة" بعد الهجوم الإيراني، بأيام قليلة، قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20240421/خامنئي-في-ردنا-على-إسرائيل-يجب-إظهار-قوتنا-ولا-يهم-عدد-الصواريخ-أو-الأهداف-1088156084.html
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إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

جنرال إيراني: 240 مقاتلة أمريكية وأوروبية ساعدت إسرائيل في صد هجومنا

09:55 GMT 05.05.2024
© AFP 2023 / HOالحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في "مناورات الرسول الأعظم"
الحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في مناورات الرسول الأعظم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
© AFP 2023 / HO
تابعنا عبر
صرح قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في الجيش الإيراني، اللواء غلام علي رشيد، اليوم الأحد، بأن "أمريكا وحلف الناتو، ساعدا إسرائيل بـ240 طائرة مقاتلة والعديد من الأنظمة المضادة للصواريخ في مواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية".
ونقلت وكالة "تسنيم"، عن اللواء رشيد، قوله إن "عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتهما حماس وعملية "الوعد الصادق"، التي قامت بها إيران، أظهرت بوضوح أن إسرائيل هشة للغاية".
وأضاف: "لم يجرؤ الكيان الصهيوني على أن يعرض للعالم صور القاعدتين العسكريتين التي تم استهدافهما".
وتابع: "لو لم يهب الأمريكيون والبريطانيون والفرنسيون لمساعدة إسرائيل، لكان 80% من صواريخ ومسيرات إيران قد سحقت قواعد إسرائيل العسكرية".
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وأوضح رشيد أن "قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، استخدمت 20% فقط من قوتها في الهجوم على إسرائيل".

وأردف، قائلا: "بالمقابل، وقفت أمريكا والناتو والقيادة المركزية الأمريكية وإسرائيل بـ240 طائرة مقاتلة والعديد من الأنظمة المضادة للصواريخ المتمركزة على السفن الأمريكية في البحر المتوسط ​​والبحر الأحمر في مواجهة صواريخنا وطائراتنا المسيرة".

يشار إلى أن الهجوم الإيراني جاء عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.
وردّت طهران بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.
فيما استهدفت ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة" بعد الهجوم الإيراني، بأيام قليلة، قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية الإيرانية.
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