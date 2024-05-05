https://sputnikarabic.ae/20240505/جنرال-إيراني-240-مقاتلة-أمريكية-وأوروبية-ساعدت-إسرائيل-في-صد-هجومنا-1088546458.html

جنرال إيراني: 240 مقاتلة أمريكية وأوروبية ساعدت إسرائيل في صد هجومنا

جنرال إيراني: 240 مقاتلة أمريكية وأوروبية ساعدت إسرائيل في صد هجومنا

سبوتنيك عربي

صرح قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في الجيش الإيراني، اللواء غلام علي رشيد، اليوم الأحد، بأن "أمريكا وحلف الناتو، ساعدا إسرائيل بـ240 طائرة مقاتلة والعديد من... 05.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-05T09:55+0000

2024-05-05T09:55+0000

2024-05-05T09:55+0000

إيران

أخبار إيران

الجيش الإيراني

الحرس الثوري الإيراني

إسرائيل

الناتو

الولايات المتحدة الأمريكية

طوفان الأقصى

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/10/1047812796_0:89:2500:1495_1920x0_80_0_0_6829cc82555f16183da03e877be0f3db.jpg

ونقلت وكالة "تسنيم"، عن اللواء رشيد، قوله إن "عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتهما حماس وعملية "الوعد الصادق"، التي قامت بها إيران، أظهرت بوضوح أن إسرائيل هشة للغاية".وأضاف: "لم يجرؤ الكيان الصهيوني على أن يعرض للعالم صور القاعدتين العسكريتين التي تم استهدافهما".وتابع: "لو لم يهب الأمريكيون والبريطانيون والفرنسيون لمساعدة إسرائيل، لكان 80% من صواريخ ومسيرات إيران قد سحقت قواعد إسرائيل العسكرية".وأوضح رشيد أن "قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، استخدمت 20% فقط من قوتها في الهجوم على إسرائيل".يشار إلى أن الهجوم الإيراني جاء عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.وردّت طهران بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.فيما استهدفت ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة" بعد الهجوم الإيراني، بأيام قليلة، قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية الإيرانية.

https://sputnikarabic.ae/20240421/خامنئي-في-ردنا-على-إسرائيل-يجب-إظهار-قوتنا-ولا-يهم-عدد-الصواريخ-أو-الأهداف-1088156084.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار