شي جين بينغ: بكين وباريس تعتزمان العمل معا لإيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية

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عرب بوينت بودكاست
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صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
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6 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
09:16 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
11:30 GMT
29 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
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183 د
ملفات ساخنة
هل يتراجع الغرب عن مصادرة الأصول الروسية؟
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29 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تمهل "حماس" أسبوعا لقبول الصفقة وتهدد في حال الرفض بعملية في رفح
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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ع الموجة مع ايلي
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لبنان والعالم
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123 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
09:33 GMT
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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شؤون عسكرية
خبير: تصريح كاميرون بأحقية أوكرانيا أن تضرب الأراضي الروسية هو ليس زلة لسان
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عالم سبوتنيك
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https://sputnikarabic.ae/20240505/شي-جين-بينغ-بكين-وباريس-تعتزمان-العمل-معا-لإيجاد-مخرج-للأزمة-الأوكرانية-1088558418.html
شي جين بينغ: بكين وباريس تعتزمان العمل معا لإيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية
شي جين بينغ: بكين وباريس تعتزمان العمل معا لإيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بأن الصين تعتزم بالتعاون مع فرنسا وشركاء آخرين، البحث عن سبل لحل الصراع في أوكرانيا. 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T18:12+0000
2024-05-05T18:12+0000
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وقال شي جين بينغ: "نأمل أن يعود السلام والاستقرار قريبا إلى أوروبا ونعتزم العمل مع فرنسا والمجتمع الدولي برمته لإيجاد سبل لحل الأزمة".ولفت شي جين بينغ لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إلى أنه "دعا مرارا إلى مراعاة مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية، مع مراعاة المصالح الأمنية المشروعة للأطراف، مؤكدا أيضا عدم جواز استخدام الأسلحة النووية".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بأنه سيناقش خلال زيارته التي يقوم بها إلى فرنسا العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية المهمة، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.وفي إطار جولته الأوروبية، التي ستستمر من 5 إلى 10 مايو/أيار، سيزور شي جين بينغ صربيا والمجر بالإضافة إلى فرنسا.وكانت الصين قد أعلنت، في فبراير/ شباط العام الماضي، عن خطة تتضمن اقتراحا من 12 بندا رأت فيه حلا للأزمة الأوكرانية، وذلك في ظل تأكيدها ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت، باعتباره "السبيل الوحيد الناجح لحل الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20240505/الرئيس-الصيني-يصل-إلى-باريس-للمرة-الأولى-منذ-خمس-سنوات-فيديو-1088555127.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

شي جين بينغ: بكين وباريس تعتزمان العمل معا لإيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية

18:12 GMT 05.05.2024
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الصيني شي جين بينغ يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019
 الرئيس الصيني شي جين بينغ يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بأن الصين تعتزم بالتعاون مع فرنسا وشركاء آخرين، البحث عن سبل لحل الصراع في أوكرانيا.
وقال شي جين بينغ: "نأمل أن يعود السلام والاستقرار قريبا إلى أوروبا ونعتزم العمل مع فرنسا والمجتمع الدولي برمته لإيجاد سبل لحل الأزمة".
وأشار شي جين بينغ إلى أن "الصين ليست في أصل هذه الأزمة وليست طرفا أو مشاركا فيها، لقد لعبنا دائما دورا بناء فيما يتعلق بالتسوية السلمية".
شي جين بينغ بعد انتخابه أمينًا عامًا للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
الرئيس الصيني يصل إلى باريس للمرة الأولى منذ خمس سنوات.. فيديو
14:59 GMT
ولفت شي جين بينغ لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إلى أنه "دعا مرارا إلى مراعاة مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية، مع مراعاة المصالح الأمنية المشروعة للأطراف، مؤكدا أيضا عدم جواز استخدام الأسلحة النووية".
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بأنه سيناقش خلال زيارته التي يقوم بها إلى فرنسا العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية المهمة، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفي إطار جولته الأوروبية، التي ستستمر من 5 إلى 10 مايو/أيار، سيزور شي جين بينغ صربيا والمجر بالإضافة إلى فرنسا.
وكانت الصين قد أعلنت، في فبراير/ شباط العام الماضي، عن خطة تتضمن اقتراحا من 12 بندا رأت فيه حلا للأزمة الأوكرانية، وذلك في ظل تأكيدها ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت، باعتباره "السبيل الوحيد الناجح لحل الصراع".
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