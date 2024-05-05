https://sputnikarabic.ae/20240505/شي-جين-بينغ-بكين-وباريس-تعتزمان-العمل-معا-لإيجاد-مخرج-للأزمة-الأوكرانية-1088558418.html
شي جين بينغ: بكين وباريس تعتزمان العمل معا لإيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية
شي جين بينغ: بكين وباريس تعتزمان العمل معا لإيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بأن الصين تعتزم بالتعاون مع فرنسا وشركاء آخرين، البحث عن سبل لحل الصراع في أوكرانيا. 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T18:12+0000
2024-05-05T18:12+0000
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وقال شي جين بينغ: "نأمل أن يعود السلام والاستقرار قريبا إلى أوروبا ونعتزم العمل مع فرنسا والمجتمع الدولي برمته لإيجاد سبل لحل الأزمة".ولفت شي جين بينغ لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إلى أنه "دعا مرارا إلى مراعاة مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية، مع مراعاة المصالح الأمنية المشروعة للأطراف، مؤكدا أيضا عدم جواز استخدام الأسلحة النووية".وفي وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بأنه سيناقش خلال زيارته التي يقوم بها إلى فرنسا العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية المهمة، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.وفي إطار جولته الأوروبية، التي ستستمر من 5 إلى 10 مايو/أيار، سيزور شي جين بينغ صربيا والمجر بالإضافة إلى فرنسا.وكانت الصين قد أعلنت، في فبراير/ شباط العام الماضي، عن خطة تتضمن اقتراحا من 12 بندا رأت فيه حلا للأزمة الأوكرانية، وذلك في ظل تأكيدها ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت، باعتباره "السبيل الوحيد الناجح لحل الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20240505/الرئيس-الصيني-يصل-إلى-باريس-للمرة-الأولى-منذ-خمس-سنوات-فيديو-1088555127.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
شي جين بينغ: بكين وباريس تعتزمان العمل معا لإيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية
أفاد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بأن الصين تعتزم بالتعاون مع فرنسا وشركاء آخرين، البحث عن سبل لحل الصراع في أوكرانيا.
وقال شي جين بينغ: "نأمل أن يعود السلام والاستقرار قريبا إلى أوروبا ونعتزم العمل مع فرنسا والمجتمع الدولي برمته لإيجاد سبل لحل الأزمة".
وأشار شي جين بينغ إلى أن "الصين ليست في أصل هذه الأزمة وليست طرفا أو مشاركا فيها، لقد لعبنا دائما دورا بناء فيما يتعلق بالتسوية السلمية".
ولفت شي جين بينغ لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إلى أنه "دعا مرارا إلى مراعاة مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية، مع مراعاة المصالح الأمنية المشروعة للأطراف، مؤكدا أيضا عدم جواز استخدام الأسلحة النووية".
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بأنه سيناقش خلال زيارته التي يقوم بها إلى فرنسا العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية المهمة
، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفي إطار جولته الأوروبية، التي ستستمر من 5 إلى 10 مايو/أيار، سيزور شي جين بينغ صربيا والمجر بالإضافة إلى فرنسا.
وكانت الصين قد أعلنت، في فبراير/ شباط العام الماضي، عن خطة تتضمن اقتراحا من 12 بندا
رأت فيه حلا للأزمة الأوكرانية، وذلك في ظل تأكيدها ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت، باعتباره "السبيل الوحيد الناجح لحل الصراع".