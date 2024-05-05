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مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مركبات الفلسطينيين ويقتحمون تجمعا بدويا بالضفة
مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مركبات الفلسطينيين ويقتحمون تجمعا بدويا بالضفة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الأحد، أن مستوطنون اقتحموا مجددا تجمع "عرب المليحات" البدوي شمال غرب أريحا. 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T21:23+0000
2024-05-05T21:23+0000
مستوطنون إسرائيليون
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وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن عددا من المستوطنين اقتحموا التجمع برفقة آليات زراعية وأرهبوا الأطفال والنساء، وفقا لوكالة "وفا".وكان الجيش الإسرائيلي سلم إخطارات بهدم ثمانية مساكن وحظيرة أغنام، ومجمع الطاقة الشمسية، في تجمع عرب المليحات، شمال غرب أريحا.على جانب آخر، هاجم مستوطنون، مساء اليوم، مركبات الفسطينيين غرب نابلس.وأفاد شهود عيان، بأن عددا من المستوطنين هاجموا مركبات الفسطينيين قرب مفترق قرية صرة غرب نابلس، ورشقوهم بالحجارة، دون أن يبلغ عن وقوع عن إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20240505/غالانت-يدعو-نتنياهو-للموافقة-على-الصفقة-المصرية-الجيدة-ويعتبرها-فرصة-لإعادة-الرهائن-1088558985.html
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مستوطنون إسرائيليون, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
مستوطنون إسرائيليون, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مركبات الفلسطينيين ويقتحمون تجمعا بدويا بالضفة

21:23 GMT 05.05.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZصورة أرشيفية.. مستوطنون إسرائيليون يحرقون إطارات السيارات رفضاً على تركهم أمونا شمال شرق رام الله بالضفة الغربية، فلسطين 1 فبراير/ شباط 2017
صورة أرشيفية.. مستوطنون إسرائيليون يحرقون إطارات السيارات رفضاً على تركهم أمونا شمال شرق رام الله بالضفة الغربية، فلسطين 1 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الأحد، أن مستوطنون اقتحموا مجددا تجمع "عرب المليحات" البدوي شمال غرب أريحا.
وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن عددا من المستوطنين اقتحموا التجمع برفقة آليات زراعية وأرهبوا الأطفال والنساء، وفقا لوكالة "وفا".
وحذر من عمليات نزوح وشيكة نتيجة المداهمة المستمرة للتجمع من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين خاصة مع إجبارهم منذ أشهر، عائلات بدوية شرق رام الله وشرق القدس على النزوح.
وكان الجيش الإسرائيلي سلم إخطارات بهدم ثمانية مساكن وحظيرة أغنام، ومجمع الطاقة الشمسية، في تجمع عرب المليحات، شمال غرب أريحا.
على جانب آخر، هاجم مستوطنون، مساء اليوم، مركبات الفسطينيين غرب نابلس.
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وأفاد شهود عيان، بأن عددا من المستوطنين هاجموا مركبات الفسطينيين قرب مفترق قرية صرة غرب نابلس، ورشقوهم بالحجارة، دون أن يبلغ عن وقوع عن إصابات.
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