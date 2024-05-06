https://sputnikarabic.ae/20240506/أردوغان-تركيا-ستستخدم-كافة-وسائل-الضغط-على-إسرائيل-للاستجابة-للقانون-1088576789.html

أردوغان: تركيا ستستخدم كافة وسائل الضغط على إسرائيل للاستجابة للقانون

أردوغان: تركيا ستستخدم كافة وسائل الضغط على إسرائيل للاستجابة للقانون

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بأن تركيا تعمل على زيادة الضغوط على إسرائيل، وأنها ستستخدم كل الوسائل لجعل إدارة تل أبيب تستجيب للقانون. 06.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-06T13:39+0000

2024-05-06T13:39+0000

2024-05-06T13:39+0000

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وقال أردوغان في كلمة ألقاها في المركز الوطني للمؤتمرات والثقافة في المقر الرئاسي في أنقرة: "نحن نزيد ... الضغط لإجبار إسرائيل، التي أصبحت متعطشة للدماء، على وقف إطلاق النار".وتابع: "وسوف نستخدم كل ما لدينا من وسائل لضمان مثول أولئك الذين قتلوا 35,000 من أشقائنا وشقيقاتنا إلى العدالة أمام القانون".وأكدت وزارة التجارة التركية الأسبوع الماضي وقف التجارة بشكل كامل مع إسرائيل، وعدم استئنافها إلا بعد ضمان عدم انقطاع إمدادات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعليقاً على قرار الحكومة، إن أنقرة "أغلقت الباب" أمام تجارة بقيمة 9.5 مليار دولار مع إسرائيل.وطالب الجيش الإسرائيلي، في بيانه، سكان شرقي رفح بمغادرة المنطقة، داعيا سكان مناطق في المدينة إلى "الإخلاء الفوري"، مؤكدا بالقول: "نشجع سكان شرق رفح الفلسطينية على التحرك نحو منطقة إنسانية موسعة".وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، بمقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين، إثر قصف الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240506/البرلمان-العربي-يحذر-من-اجتياح-رفح-إبادة-جماعية-بحق-15-مليون-فلسطيني-1088575124.html

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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة