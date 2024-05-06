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https://sputnikarabic.ae/20240506/السلطات-السعودية-تحقق-مع-قائد-بـالدعم-السريع-السودانية-بشان-مقطع-مسرب-1088565791.html
السلطات السعودية تحقق مع قائد بـ"الدعم السريع" السودانية بشان مقطع مسرب
السلطات السعودية تحقق مع قائد بـ"الدعم السريع" السودانية بشان مقطع مسرب
سبوتنيك عربي
استدعت السلطات السعودية أحد قادة قوات الدعم السريع السودانية للتحقيق معه بشأن مقطع فيديو مسرب عن تخريج قوات من الدعم السريع في الأراضي السعودية بدورة المدفعية... 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T07:50+0000
2024-05-06T07:50+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الأخبار
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وقال موقع "أخبار السودان" إن السلطات السعودية استدعت قائد قوات الدعم السريع في قطاع ظهران في السعودية، وحققت معه لساعات حول تسرب الفيديو والذي ظهر فيه عناصر من الدعم السريع في المنطقة الشرقية السعودية وهم يتوعدون الجيش السوداني.أدى تسرب الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى توتر دبلوماسي بين الخرطوم والرياض، حيث استدعت وزارة الخارجية السودانية، سفير السعودية لدى السودان علي بن حسن جعفر.من جانبه، أوضح السفير السعودي في السودان للخارجية السودانية، أن السعودية اتبعت الإجراءات اللازمة، مؤكدًا رفض المملكة استخدام أراضيها في أي نشاط يهدد السودان أو الإساءة للقيادة السودانية.وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن السلطات السعودية ألزمت قائد الدعم السريع محمد إسماعيل دقلو بكتابة تعهد بعدما أبلغ السلطات أن التسريب مصدره الجنود لكن السلطات السعودية حملته مسؤولية ما حدث، كما تم إلغاء برنامج التخريج الذي كان مزمعا، أمس الأحد.وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد أجرى اتصالا هاتفيا، يوم الأربعاء الماضي، بكل من رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي).وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "الاتصالين شهدا مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان، وتداعياتها على الشعب السوداني"، كما أكد ابن فرحان "أهمية العمل على حماية السودان وشعبه من حدوث المزيد من الدمار وتفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة".ودعا وزير الخارجية السعودي الطرفين إلى تغليب مصلحة الشعب السوداني، ووقف الاقتتال لحماية مؤسسات الدولة وحماية السودان والمضي به إلى بر الأمان.وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20240503/مقتل-اثنين-وإصابة-3-آخرين-من-أفراد-الصليب-الأحمر-الدولي-في-السودان-1088489015.html
https://sputnikarabic.ae/20240503/مسؤول-أممي-يعلق-على-مقتل-عمال-إغاثة-في-السودان-1088495991.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار

السلطات السعودية تحقق مع قائد بـ"الدعم السريع" السودانية بشان مقطع مسرب

07:50 GMT 06.05.2024
© AP Photo / Hussein Mallaعناصر من قوات الدعم السريع في السودان
عناصر من قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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استدعت السلطات السعودية أحد قادة قوات الدعم السريع السودانية للتحقيق معه بشأن مقطع فيديو مسرب عن تخريج قوات من الدعم السريع في الأراضي السعودية بدورة المدفعية والقناصين، ما تسبب في توتر العلاقات بين الرياض والخرطوم.
وقال موقع "أخبار السودان" إن السلطات السعودية استدعت قائد قوات الدعم السريع في قطاع ظهران في السعودية، وحققت معه لساعات حول تسرب الفيديو والذي ظهر فيه عناصر من الدعم السريع في المنطقة الشرقية السعودية وهم يتوعدون الجيش السوداني.
أدى تسرب الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى توتر دبلوماسي بين الخرطوم والرياض، حيث استدعت وزارة الخارجية السودانية، سفير السعودية لدى السودان علي بن حسن جعفر.
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من جانبه، أوضح السفير السعودي في السودان للخارجية السودانية، أن السعودية اتبعت الإجراءات اللازمة، مؤكدًا رفض المملكة استخدام أراضيها في أي نشاط يهدد السودان أو الإساءة للقيادة السودانية.
وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن السلطات السعودية ألزمت قائد الدعم السريع محمد إسماعيل دقلو بكتابة تعهد بعدما أبلغ السلطات أن التسريب مصدره الجنود لكن السلطات السعودية حملته مسؤولية ما حدث، كما تم إلغاء برنامج التخريج الذي كان مزمعا، أمس الأحد.
وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد أجرى اتصالا هاتفيا، يوم الأربعاء الماضي، بكل من رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي).
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وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "الاتصالين شهدا مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان، وتداعياتها على الشعب السوداني"، كما أكد ابن فرحان "أهمية العمل على حماية السودان وشعبه من حدوث المزيد من الدمار وتفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة".
ودعا وزير الخارجية السعودي الطرفين إلى تغليب مصلحة الشعب السوداني، ووقف الاقتتال لحماية مؤسسات الدولة وحماية السودان والمضي به إلى بر الأمان.
وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
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