https://sputnikarabic.ae/20240506/السلطات-السعودية-تحقق-مع-قائد-بـالدعم-السريع-السودانية-بشان-مقطع-مسرب-1088565791.html

السلطات السعودية تحقق مع قائد بـ"الدعم السريع" السودانية بشان مقطع مسرب

السلطات السعودية تحقق مع قائد بـ"الدعم السريع" السودانية بشان مقطع مسرب

سبوتنيك عربي

استدعت السلطات السعودية أحد قادة قوات الدعم السريع السودانية للتحقيق معه بشأن مقطع فيديو مسرب عن تخريج قوات من الدعم السريع في الأراضي السعودية بدورة المدفعية... 06.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-06T07:50+0000

2024-05-06T07:50+0000

2024-05-06T07:50+0000

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وقال موقع "أخبار السودان" إن السلطات السعودية استدعت قائد قوات الدعم السريع في قطاع ظهران في السعودية، وحققت معه لساعات حول تسرب الفيديو والذي ظهر فيه عناصر من الدعم السريع في المنطقة الشرقية السعودية وهم يتوعدون الجيش السوداني.أدى تسرب الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى توتر دبلوماسي بين الخرطوم والرياض، حيث استدعت وزارة الخارجية السودانية، سفير السعودية لدى السودان علي بن حسن جعفر.من جانبه، أوضح السفير السعودي في السودان للخارجية السودانية، أن السعودية اتبعت الإجراءات اللازمة، مؤكدًا رفض المملكة استخدام أراضيها في أي نشاط يهدد السودان أو الإساءة للقيادة السودانية.وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن السلطات السعودية ألزمت قائد الدعم السريع محمد إسماعيل دقلو بكتابة تعهد بعدما أبلغ السلطات أن التسريب مصدره الجنود لكن السلطات السعودية حملته مسؤولية ما حدث، كما تم إلغاء برنامج التخريج الذي كان مزمعا، أمس الأحد.وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد أجرى اتصالا هاتفيا، يوم الأربعاء الماضي، بكل من رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي).وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "الاتصالين شهدا مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان، وتداعياتها على الشعب السوداني"، كما أكد ابن فرحان "أهمية العمل على حماية السودان وشعبه من حدوث المزيد من الدمار وتفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة".ودعا وزير الخارجية السعودي الطرفين إلى تغليب مصلحة الشعب السوداني، ووقف الاقتتال لحماية مؤسسات الدولة وحماية السودان والمضي به إلى بر الأمان.وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار