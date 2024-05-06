https://sputnikarabic.ae/20240506/المجلس-الأعلى-للدولة-يرفض-الميزانية-التي-أقرها-مجلس-النواب-الليبي-للحكومة-المنبثقة-عنه-1088563012.html
المجلس الأعلى للدولة يرفض الميزانية التي أقرها مجلس النواب الليبي للحكومة المنبثقة عنه
المجلس الأعلى للدولة يرفض الميزانية التي أقرها مجلس النواب الليبي للحكومة المنبثقة عنه
سبوتنيك عربي
رفض المجلس الأعلى للدولة في جلسته الثامنة والتسعين والتي عقدت، يوم الأحد، في العاصمة طرابلس، الميزانية التي أقرها مجلس النواب في جلسته الرسمية الثلاثاء الماضي... 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T00:22+0000
2024-05-06T00:22+0000
2024-05-06T03:23+0000
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ومن جهته قال سعد شراده عضو المجلس الأعلى للدولة، إن المجلس الأعلى للدولة صوت على رفض الميزانية وذلك لكونها تمت بطريقة غير صحيحة حسب الاتفاق السياسي.وأضاف شراده في تصريحات خاص لـ"سبوتنيك"، أن الاتفاق السياسي ينص على أن قانون الميزانية يجب أن يمر على المجلس الأعلى للدولة، ويتم تعديله من خلال المجلس الأعلى للدولة، ومن ثم تعتمد من قِبل مجلس النواب، ثم يتم إقرارها بشكل رسمي من قِبل مجلس النواب.وأكد بأن هذا الإجراء لم يتم بالطريقة الصحيحة، لذلك طعن المجلس الأعلى للدولة في الميزانية ليس لرفضها، ولكن لكونها تمت بطريقة غير صحيحة، حسب تصريحه.
https://sputnikarabic.ae/20240504/الاتحاد-الأوروبي-يعزز-تحركاته-في-شرق-ليبيا-فما-هي-أهدافه؟-1088540431.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
المجلس الأعلى للدولة يرفض الميزانية التي أقرها مجلس النواب الليبي للحكومة المنبثقة عنه
00:22 GMT 06.05.2024 (تم التحديث: 03:23 GMT 06.05.2024)
حصري
رفض المجلس الأعلى للدولة في جلسته الثامنة والتسعين والتي عقدت، يوم الأحد، في العاصمة طرابلس، الميزانية التي أقرها مجلس النواب في جلسته الرسمية الثلاثاء الماضي والتي صوت فيها بالإجماع بإقرار الميزانية العامة للحكومة الليبية المُنبثقة عنه بقيمة 90 مليار دينار ليبي أي ما يعادل 18 مليار دولار، لكونها تمت بطريقة غير صحيحة حسب المجلس الأعلى للدولة.
ومن جهته قال سعد شراده عضو المجلس الأعلى للدولة، إن المجلس الأعلى للدولة
صوت على رفض الميزانية وذلك لكونها تمت بطريقة غير صحيحة حسب الاتفاق السياسي.
وأضاف شراده في تصريحات خاص لـ"سبوتنيك"، أن الاتفاق السياسي ينص على أن قانون الميزانية يجب أن يمر على المجلس الأعلى للدولة، ويتم تعديله من خلال المجلس الأعلى للدولة، ومن ثم تعتمد من قِبل مجلس النواب، ثم يتم إقرارها بشكل رسمي من قِبل مجلس النواب.
وأكد بأن هذا الإجراء لم يتم بالطريقة الصحيحة، لذلك طعن المجلس الأعلى للدولة في الميزانية ليس لرفضها، ولكن لكونها تمت بطريقة غير صحيحة، حسب تصريحه.