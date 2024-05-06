بوتين: الاقتصاد الروسي نما في العام الماضي بمستوى أعلى من المعدل العالمي

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صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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البرنامج المسائي
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريح كاميرون بأحقية أوكرانيا أن تضرب الأراضي الروسية هو ليس زلة لسان
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يرفض إرسال وفد للقاهرة ووسائل إعلام تتهمه بعرقلة المفاوضات
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتراجع الغرب عن مصادرة الأصول الروسية؟
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
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خبير: إعلان المناورات الروسية رسالة ردع لكل من يفكر بالاعتداء على روسيا
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https://sputnikarabic.ae/20240506/بوتين-الاقتصاد-الروسي-نما-في-العام-الماضي-بمستوى-أعلى-من-المعدل-العالمي-1088577261.html
بوتين: الاقتصاد الروسي نما في العام الماضي بمستوى أعلى من المعدل العالمي
بوتين: الاقتصاد الروسي نما في العام الماضي بمستوى أعلى من المعدل العالمي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الوطني الروسي نما في العام الماضي بمعدل أعلى من المعدل العالمي. 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T13:56+0000
2024-05-06T13:56+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع مع مجلس الوزراء: "في العام الماضي، نما اقتصادنا بمعدل أعلى من المعدل العالمي. بهذا المؤشر، كنا متقدمين ليس فقط على الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي فحسب، بل أيضًا على جميع دول ما يسمى بـ"مجموعة السبع".وأشار بوتين إلى أنه تم شن عدوان اقتصادي على روسيا، أراد من خلاله الخصوم تدمير البلاد اقتصاديا وخلق بطالة شاملة وإغلاق الشركات، لكنهم لم يحققوا شيئاً.وأضاف بوتين: "جاءت النتيجة عكس ما كان متوقعاً تماماً".وأكد بوتين أن تعزيز مكانة روسيا وسيادتها على الصعيد الدولي كان في طليعة جميع المهام التي نفذتها البلاد.وأشار بوتين إلى أن الحكومة الروسية فعلت الكثير في المجال الاقتصادي خلال فترة وباء كورونا.وأوضح بوتين أن السلطات الروسية وفرت نمواً لائقا في دخل المواطنين.وفي السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن مجلس الوزراء حاول عدم خذلان روسيا، مشيرًا إلى أنه فخور بكونه جزءًا من فريق الرئيس فلاديمير بوتين.مسؤول في صندوق النقد: احتمالية انهيار النظام النقدي العالمي موجودة بالفعلوفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعًا ختاميًا مع أعضاء الحكومة، اليوم الاثنين، وسيكون هناك تلخيص لنتائج عمل الحكومة.وستجري مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي المنتخب، فلاديمير بوتين، في السابع من أيار/مايو الجاري، وذلك بعد فوز بوتين بالانتخابات التي جرت في الفترة من 15 إلى 17 آذار/ مارس 2024.
https://sputnikarabic.ae/20240506/تنصيب-الرئيس-بوتين-أهم-المعلومات-عن-الحفل-المنتظر-يوم-7-مايو-الجاري-1088571102.html
https://sputnikarabic.ae/20240506/من-هم-أهم-وزراء-روسيا-الاتحادية-بعد-الانتخابات-الرئاسية-2024-1088567685.html
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روسيا, أخبار العالم الآن

بوتين: الاقتصاد الروسي نما في العام الماضي بمستوى أعلى من المعدل العالمي

13:56 GMT 06.05.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الوطني الروسي نما في العام الماضي بمعدل أعلى من المعدل العالمي.
وقال بوتين خلال اجتماع مع مجلس الوزراء: "في العام الماضي، نما اقتصادنا بمعدل أعلى من المعدل العالمي. بهذا المؤشر، كنا متقدمين ليس فقط على الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي فحسب، بل أيضًا على جميع دول ما يسمى بـ"مجموعة السبع".
وأشار بوتين إلى أنه تم شن عدوان اقتصادي على روسيا، أراد من خلاله الخصوم تدمير البلاد اقتصاديا وخلق بطالة شاملة وإغلاق الشركات، لكنهم لم يحققوا شيئاً.
ما بدأ من وجهة نظر الاقتصاد نعرفه جميعًا. بدأ عدوان اقتصادي ضد روسيا بالمعنى الحرفي والمباشر للكلمة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف بوتين: "جاءت النتيجة عكس ما كان متوقعاً تماماً".
مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، الكرملين، موسكو، روسيا 7 مايو/ أيار 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
تنصيب الرئيس بوتين... أهم المعلومات عن الحفل المنتظر يوم 7 مايو الجاري
12:25 GMT
وأكد بوتين أن تعزيز مكانة روسيا وسيادتها على الصعيد الدولي كان في طليعة جميع المهام التي نفذتها البلاد.
وأشار بوتين إلى أن الحكومة الروسية فعلت الكثير في المجال الاقتصادي خلال فترة وباء كورونا.

الحكومة فعلت الكثير لتنظيم الأعمال الاقتصادية، حيث أنه وبالإضافة إلى ضرورة تأمين الإنتاج المطلوب، كان من الضروري بعد ذلك اتخاذ قرارات تؤثر على الاقتصاد ككل، وتحديد ما يجب إغلاقه وما لا يجب.

المرشح الرئاسي الروسي والرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين يتحدث إلى الصحفيين في مقر حملته الانتخابية في موسكو، 18 مارس 2024 - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأوضح بوتين أن السلطات الروسية وفرت نمواً لائقا في دخل المواطنين.

لقد وفرنا نمواً لائقاً في دخل المواطنين، ونمت الرواتب الحقيقية ودخل المواطنين بشكل عام بوتيرة مقبولة، إن لم تكن جيدة، وبطبيعة الحال، ربما كان بوسعنا أن نفعل أكثر من ذلك، ولكن عموماً ما تم إنجازه تم بشكل لائق، وبنتيجة مرضية تماماً.

خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمر بوتين
الرئيس الروسي
من هم أهم وزراء روسيا الاتحادية بعد الانتخابات الرئاسية 2024؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
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من هم أهم وزراء روسيا الاتحادية بعد الانتخابات الرئاسية 2024؟
10:30 GMT
وفي السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن مجلس الوزراء حاول عدم خذلان روسيا، مشيرًا إلى أنه فخور بكونه جزءًا من فريق الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال ميشوستين خلال الاجتماع: "لقد حاولنا جاهدين ألا نخذلك (يخاطب الرئيس) أنت ومواطني بلدنا هنا، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من فريقك".

مسؤول في صندوق النقد: احتمالية انهيار النظام النقدي العالمي موجودة بالفعل
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعًا ختاميًا مع أعضاء الحكومة، اليوم الاثنين، وسيكون هناك تلخيص لنتائج عمل الحكومة.
وستجري مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي المنتخب، فلاديمير بوتين، في السابع من أيار/مايو الجاري، وذلك بعد فوز بوتين بالانتخابات التي جرت في الفترة من 15 إلى 17 آذار/ مارس 2024.
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