https://sputnikarabic.ae/20240506/بوتين-الاقتصاد-الروسي-نما-في-العام-الماضي-بمستوى-أعلى-من-المعدل-العالمي-1088577261.html

بوتين: الاقتصاد الروسي نما في العام الماضي بمستوى أعلى من المعدل العالمي

بوتين: الاقتصاد الروسي نما في العام الماضي بمستوى أعلى من المعدل العالمي

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الوطني الروسي نما في العام الماضي بمعدل أعلى من المعدل العالمي. 06.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-06T13:56+0000

2024-05-06T13:56+0000

2024-05-06T13:56+0000

روسيا

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وقال بوتين خلال اجتماع مع مجلس الوزراء: "في العام الماضي، نما اقتصادنا بمعدل أعلى من المعدل العالمي. بهذا المؤشر، كنا متقدمين ليس فقط على الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي فحسب، بل أيضًا على جميع دول ما يسمى بـ"مجموعة السبع".وأشار بوتين إلى أنه تم شن عدوان اقتصادي على روسيا، أراد من خلاله الخصوم تدمير البلاد اقتصاديا وخلق بطالة شاملة وإغلاق الشركات، لكنهم لم يحققوا شيئاً.وأضاف بوتين: "جاءت النتيجة عكس ما كان متوقعاً تماماً".وأكد بوتين أن تعزيز مكانة روسيا وسيادتها على الصعيد الدولي كان في طليعة جميع المهام التي نفذتها البلاد.وأشار بوتين إلى أن الحكومة الروسية فعلت الكثير في المجال الاقتصادي خلال فترة وباء كورونا.وأوضح بوتين أن السلطات الروسية وفرت نمواً لائقا في دخل المواطنين.وفي السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن مجلس الوزراء حاول عدم خذلان روسيا، مشيرًا إلى أنه فخور بكونه جزءًا من فريق الرئيس فلاديمير بوتين.مسؤول في صندوق النقد: احتمالية انهيار النظام النقدي العالمي موجودة بالفعلوفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعًا ختاميًا مع أعضاء الحكومة، اليوم الاثنين، وسيكون هناك تلخيص لنتائج عمل الحكومة.وستجري مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي المنتخب، فلاديمير بوتين، في السابع من أيار/مايو الجاري، وذلك بعد فوز بوتين بالانتخابات التي جرت في الفترة من 15 إلى 17 آذار/ مارس 2024.

https://sputnikarabic.ae/20240506/تنصيب-الرئيس-بوتين-أهم-المعلومات-عن-الحفل-المنتظر-يوم-7-مايو-الجاري-1088571102.html

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