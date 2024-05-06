https://sputnikarabic.ae/20240506/تنصيب-الرئيس-بوتين-أهم-المعلومات-عن-الحفل-المنتظر-يوم-7-مايو-الجاري-1088571102.html
تنصيب الرئيس بوتين... أهم المعلومات عن الحفل المنتظر يوم 7 مايو الجاري
تنصيب الرئيس بوتين... أهم المعلومات عن الحفل المنتظر يوم 7 مايو الجاري
سبوتنيك عربي
تبدأ مراسم تنصيب رئيس روسيا، يوم غد الثلاثاء، الموافق لـ7 من مايو/ أيار الجاري، في تمام الساعة 12.00 بتوقيت موسكو. 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T12:25+0000
2024-05-06T12:25+0000
2024-05-06T12:25+0000
روسيا
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وحفل التنصيب هو مراسم احتفالية لتولي الرئيس المنتخب لمنصبه، ومنصوص عليه في دستور روسيا، ويقدم فريق تحرير "سبوتنيك" أهم المعلومات عن الحفل المنتظر غدا الثلاثاء.وفي حالة إجراء انتخابات مبكرة، يتولى الرئيس المنتخب منصبه في اليوم الثلاثين من تاريخ النشر الرسمي من قبل لجنة الانتخابات المركزية لروسيا الاتحادية للنتائج العامة للانتخابات الرئاسية في روسيا.ويقام حفل التنصيب الرئاسي في روسيا في 7 مايو منذ عام 2000، وفي عام 2024، سيتم عقده أيضًا في ذات التاريخ.يذكر أنه تم تطوير سيناريو التنصيب في الأصل لتنصيب أول رئيس لروسيا، بوريس يلتسين، ولم يتم إجراء أي تغييرات كبيرة منذ ذلك الحين، وعندما تولى يلتسين، منصبه أقيمت المراسم في قصر المؤتمرات في الكرملين، ومنذ عام 2000، يقام الحفل في قاعات الدولة في قصر الكرملين الكبير، ومنذ ذلك الحين، تم استخدام ذات نص الحفل، ولكن قد يتم إجراء بعض التغييرات المحددة عليه.ويتم ذلك عن طريق خدمة المراسم الرئاسية، ويتم تحديد قائمة الحاضرين أيضًا من قبل خدمة المراسم الرئاسية، حيث يُدعى أعضاء الحكومة ونواب مجلس الدوما ومجلس الفيدرالية ورؤساء الإدارة الرئاسية وقضاة المحكمة الدستورية والسلك الدبلوماسي وغيرهم لحضور الحفل.ويجب على المدعوين والمشاركين، وفقاً للبروتوكول، ارتداء البدلات الرسمية.وبعدها يسير حملة العلم الوطني الروسي والشعار الرئاسي عبر قاعات "سانت جورج" و"ألكسندر" إلى قاعة "سانت آندرو"، ويتم تقديم الدستور وشعار روسيا، والذين يتم وضعهما على المنصة التي سيؤدي فيها رئيس الدولة القسم.وقبل وقت قصير من الظهر، يصل الرئيس الروسي، برفقة موكب، إلى قصر الكرملين الكبير، وعلى شرفة القصر يتلقى تقريرا من قائد الكرملين، ثم يدخل إلى قصر الكرملين الكبير من خلال المدخل الرئيسي، ويصعد الدرج الرئيسي، ويمشي عبر غرفة الانتظار، ويمر بجانب الضيوف وحراس الفوج الرئاسي في قاعتي "سانت جورج" و"ألكسندر"، فيما تؤدي الأوركسترا الرئاسية مقطوعة "رئيسنا" المكتوبة خصيصًا لحفل التنصيب، وفي تمام الساعة 12.00، يدخل الرئيس المنتخب قاعة "سانت آندرو" ويصعد إلى المنصة.وبعدها يطلب رئيس المحكمة الدستورية من رئيس روسيا المنتخب أداء اليمين الدستورية.ويضع الرئيس القادم يده اليمنى على دستور روسيا الاتحادية، وينطق نص القسم، ويقوم رئيس المحكمة الدستورية بإعلان تولي الرئيس المنتخب لمهامه.ويبدأ عزف النشيد الوطني الروسي في القاعة، وترتفع راية رئيس الدولة فوق قبة المقر الرئاسي في الكرملين، بعد أداء اليمين أمام شعب روسيا، ويلقي رئيس الدولة خطابًا موجزًا إلزاميًا لمواطني البلاد، وفي نهاية خطاب الرئيس يتم عزف مقطوعة "ميخائيل غلينكا" الوطنية.وفي نهاية حفل التنصيب، ينزل الرئيس من الشرفة الحمراء للغرفة ذات الأوجه إلى ساحة كاتدرائية الكرملين، حيث يقام عرض الفوج الرئاسي.وبمناسبة التنصيب الرئاسي، يؤدي البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا، قداساً في كاتدرائية البشارة في الكرملين، حسب التقليد.
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روسيا
تنصيب الرئيس بوتين... أهم المعلومات عن الحفل المنتظر يوم 7 مايو الجاري
تبدأ مراسم تنصيب رئيس روسيا، يوم غد الثلاثاء، الموافق لـ7 من مايو/ أيار الجاري، في تمام الساعة 12.00 بتوقيت موسكو.
وحفل التنصيب هو مراسم احتفالية لتولي الرئيس المنتخب لمنصبه، ومنصوص عليه في دستور روسيا، ويقدم فريق تحرير "سبوتنيك" أهم المعلومات عن الحفل المنتظر غدا الثلاثاء.
وتتم إجراءات تنصيب رئيس روسيا، وفقًا لقانون "انتخاب الرئيس الروسي"، بعد 6 سنوات من تاريخ تولي سلفه للمنصب.
وفي حالة إجراء انتخابات مبكرة، يتولى الرئيس المنتخب منصبه في اليوم الثلاثين من تاريخ النشر الرسمي من قبل لجنة الانتخابات المركزية لروسيا الاتحادية للنتائج العامة للانتخابات الرئاسية في روسيا.
ويقام حفل التنصيب الرئاسي في روسيا في 7 مايو منذ عام 2000، وفي عام 2024، سيتم عقده أيضًا في ذات التاريخ.
وينص دستور روسيا الاتحادية على أنه عند تولي الرئيس الروسي لمنصبه، يؤدي اليمين في جو مهيب بحضور أعضاء مجلس الفيدرالية ونواب مجلس الدوما وقضاة المحكمة الدستورية لروسيا الاتحادية.
يذكر أنه تم تطوير سيناريو التنصيب في الأصل لتنصيب أول رئيس لروسيا، بوريس يلتسين، ولم يتم إجراء أي تغييرات كبيرة منذ ذلك الحين، وعندما تولى يلتسين، منصبه أقيمت المراسم في قصر المؤتمرات في الكرملين، ومنذ عام 2000، يقام الحفل في قاعات الدولة في قصر الكرملين الكبير، ومنذ ذلك الحين، تم استخدام ذات نص الحفل، ولكن قد يتم إجراء بعض التغييرات المحددة عليه.
ويتم ذلك عن طريق خدمة المراسم الرئاسية، ويتم تحديد قائمة الحاضرين أيضًا من قبل خدمة المراسم الرئاسية، حيث يُدعى أعضاء الحكومة ونواب مجلس الدوما ومجلس الفيدرالية ورؤساء الإدارة الرئاسية وقضاة المحكمة الدستورية والسلك الدبلوماسي وغيرهم لحضور الحفل.
ويجب على المدعوين والمشاركين، وفقاً للبروتوكول، ارتداء البدلات الرسمية.
وفي حوالي الساعة 11.15 صباحًا، يتم إغلاق الممر المؤدي إلى الكرملين أمام المدعوين لحضور الحفل، ويملأ الضيوف القاعات الثلاث في قصر الكرملين الكبير، ويتم الحفل في غضون ساعة، ويبدأ الافتتاح عند الظهر، وقد تكون هناك اختلافات زمنية، لكنها طفيفة، حيث يعلن مقدم الحفل عن بدايته عندما لا يكون الرئيس المنتخب في الكرملين بعد.
وبعدها يسير حملة العلم الوطني الروسي والشعار الرئاسي عبر قاعات "سانت جورج" و"ألكسندر" إلى قاعة "سانت آندرو"، ويتم تقديم الدستور وشعار روسيا، والذين يتم وضعهما على المنصة التي سيؤدي فيها رئيس الدولة القسم.
وقبل وقت قصير من الظهر، يصل الرئيس الروسي، برفقة موكب، إلى قصر الكرملين الكبير، وعلى شرفة القصر يتلقى تقريرا من قائد الكرملين، ثم يدخل إلى قصر الكرملين الكبير من خلال المدخل الرئيسي، ويصعد الدرج الرئيسي، ويمشي عبر غرفة الانتظار، ويمر بجانب الضيوف وحراس الفوج الرئاسي في قاعتي "سانت جورج" و"ألكسندر"، فيما تؤدي الأوركسترا الرئاسية مقطوعة "رئيسنا" المكتوبة خصيصًا لحفل التنصيب، وفي تمام الساعة 12.00، يدخل الرئيس المنتخب قاعة "سانت آندرو" ويصعد إلى المنصة.
وبعدها يطلب رئيس المحكمة الدستورية من رئيس روسيا المنتخب أداء اليمين الدستورية.
وتم تحديد نص القسم الرئاسي في دستور روسيا الاتحادية، في المادة 82: "أقسم بممارسة صلاحيات رئيس روسيا، على احترام وحماية حقوق وحريات الإنسان والمواطن ومراعاة دستور روسيا الاتحادية والدفاع عنه، والدفاع عن سيادة الدولة واستقلالها وأمنها وسلامتها، وخدمة الشعب بأمانة".
ويضع الرئيس القادم يده اليمنى على دستور روسيا الاتحادية، وينطق نص القسم، ويقوم رئيس المحكمة الدستورية بإعلان تولي الرئيس المنتخب لمهامه.
ويبدأ عزف النشيد الوطني الروسي في القاعة، وترتفع راية رئيس الدولة فوق قبة المقر الرئاسي في الكرملين، بعد أداء اليمين أمام شعب روسيا، ويلقي رئيس الدولة خطابًا موجزًا إلزاميًا لمواطني البلاد، وفي نهاية خطاب الرئيس يتم عزف مقطوعة "ميخائيل غلينكا" الوطنية.
وبعدها يتم إطلاق تحية مدفعية مكونة من 30 طلقة من على جسر الكرملين، وهذا هو الحد الأقصى لعدد الطلقات في التسلسل الهرمي للتكريم العسكري، لأن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية.
وفي نهاية حفل التنصيب، ينزل الرئيس من الشرفة الحمراء للغرفة ذات الأوجه إلى ساحة كاتدرائية الكرملين، حيث يقام عرض الفوج الرئاسي.
وبمناسبة التنصيب الرئاسي، يؤدي البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وسائر روسيا، قداساً في كاتدرائية البشارة في الكرملين، حسب التقليد.