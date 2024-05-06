https://sputnikarabic.ae/20240506/حزب-الله-يستهدف-مقر-قيادة-الفرقة-210-الإسرائيلية-1088566845.html
"حزب الله" يستهدف مقر قيادة الفرقة 210 الإسرائيلية
"حزب الله" يستهدف مقر قيادة الفرقة 210 الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أفاد إعلام إسرائيلي، اليوم الاثنين، بإطلاق رشقات صاروخية بلغت نحو 70 صاروخا من لبنان باتجاه عمق الجولان السوري المحتل، فيما انطلقت صافرات الإنذار في مستوطنة... 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T08:53+0000
2024-05-06T08:53+0000
2024-05-06T08:53+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/14/1088144373_0:132:2532:1556_1920x0_80_0_0_1d96653c6da6d0a4c44a4ec831c5c2e9.jpg
وأعلن حساب "الإعلام الحربي" عبر تلغرام، التابع لـ"حزب الله"، أن "مجاهديها استهدفوا مقر قيادة فرقة الجولان (210) في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداء العدو الذي طال منطقة البقاع".وأفاد مراسل قناة "المنار" في البقاع، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف، فجر اليوم الاثنين، على منطقة السفري مستهدفًا معملًا لتوضيب محارم الورق، ما أدى إلى تدمير المعمل ووقوع اضرار كبيرة في المنطقة لا سيما معمل للبلاستيك وعدد من المنازل السكنية.ونشر "حزب الله" مشاهد لاستهداف مستوطنة كريات شمونة بصواريخ الكاتيوشا و"فلق"، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ردا على "المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في بلدة ميس الجبل والتي أودت بحياة عائلة مؤلفة من الأب والأم وولديهما".وأضاف حساب "الإعلام الحربي" أن عناصره استهدفوا كذلك مبنى في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، ومبنى في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشر، ومستوطنة كفريوفال بالأسلحة الصاروخية، ومستوطنة كفرجلعادي بالأسلحة الصاروخية.في السياق ذاته، استهدفت عناصر "حزب الله" التجهيزات التجسسية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، وكذلك التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، كما استهدفوا موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية".وفي وقت سابق، أكدت الإذاعة الإسرائيلية، أمس الأحد، أن إطلاق 70 صاروخا على شمالي إسرائيل في يوم واحد هو "معركة حقيقية".ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن يوآف زيتون، المعلق العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن سقوط نحو 79 صاروخا على مستوطنة كريات شمونة وشمالي إسرائيل في يوم واحد، هو بمثابة "معركة حقيقية" أو قتال حقيقي بين "حزب الله" وإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240503/إصابة-مواطنة-إسرائيلية-جراء-سقوط-شظايا-اعتراض-صاروخ-قادم-من-لبنان-1088501552.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/14/1088144373_141:0:2392:1688_1920x0_80_0_0_f8587ad9362a9e12303085556c043617.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
"حزب الله" يستهدف مقر قيادة الفرقة 210 الإسرائيلية
أفاد إعلام إسرائيلي، اليوم الاثنين، بإطلاق رشقات صاروخية بلغت نحو 70 صاروخا من لبنان باتجاه عمق الجولان السوري المحتل، فيما انطلقت صافرات الإنذار في مستوطنة كتسرين البعيدة عن الحدود مع لبنان.
وأعلن حساب "الإعلام الحربي" عبر تلغرام، التابع لـ"حزب الله"، أن "مجاهديها استهدفوا مقر قيادة فرقة الجولان (210) في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا
، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداء العدو الذي طال منطقة البقاع".
وأفاد مراسل قناة "المنار" في البقاع، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف، فجر اليوم الاثنين، على منطقة السفري مستهدفًا معملًا لتوضيب محارم الورق، ما أدى إلى تدمير المعمل ووقوع اضرار كبيرة في المنطقة لا سيما معمل للبلاستيك وعدد من المنازل السكنية.
ونشر "حزب الله" مشاهد لاستهداف مستوطنة كريات شمونة بصواريخ الكاتيوشا و"فلق"، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ردا على "المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في بلدة ميس الجبل والتي أودت بحياة عائلة مؤلفة من الأب والأم وولديهما".
وأضاف حساب "الإعلام الحربي" أن عناصره استهدفوا كذلك مبنى في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، ومبنى في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشر، ومستوطنة كفريوفال بالأسلحة الصاروخية، ومستوطنة كفرجلعادي بالأسلحة الصاروخية.
في السياق ذاته، استهدفت عناصر "حزب الله" التجهيزات التجسسية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، وكذلك التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، كما استهدفوا موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية".
وفي وقت سابق، أكدت الإذاعة الإسرائيلية، أمس الأحد، أن إطلاق 70 صاروخا على شمالي إسرائيل في يوم واحد هو "معركة حقيقية".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن يوآف زيتون، المعلق العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن سقوط نحو 79 صاروخا على مستوطنة كريات شمونة وشمالي إسرائيل في يوم واحد، هو بمثابة "معركة حقيقية" أو قتال حقيقي بين "حزب الله" وإسرائيل.