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08:47 GMT
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مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
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نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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هل يتراجع الغرب عن مصادرة الأصول الروسية؟
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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"حزب الله" يستهدف مقر قيادة الفرقة 210 الإسرائيلية
"حزب الله" يستهدف مقر قيادة الفرقة 210 الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أفاد إعلام إسرائيلي، اليوم الاثنين، بإطلاق رشقات صاروخية بلغت نحو 70 صاروخا من لبنان باتجاه عمق الجولان السوري المحتل، فيما انطلقت صافرات الإنذار في مستوطنة... 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T08:53+0000
2024-05-06T08:53+0000
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وأعلن حساب "الإعلام الحربي" عبر تلغرام، التابع لـ"حزب الله"، أن "مجاهديها استهدفوا مقر قيادة فرقة الجولان (210) في ‏قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏ورداً على اعتداء العدو الذي طال منطقة البقاع".وأفاد مراسل قناة "المنار" في البقاع، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف، فجر اليوم الاثنين، على منطقة السفري مستهدفًا معملًا لتوضيب محارم الورق، ما أدى إلى تدمير المعمل ووقوع اضرار كبيرة في المنطقة لا سيما معمل للبلاستيك وعدد من المنازل السكنية.ونشر "حزب الله" مشاهد لاستهداف مستوطنة كريات شمونة بصواريخ الكاتيوشا و"فلق"، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ردا على "المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في بلدة ميس الجبل والتي أودت بحياة عائلة مؤلفة من الأب والأم وولديهما".وأضاف حساب "الإعلام الحربي" أن عناصره استهدفوا كذلك مبنى في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه ‏إصابة مباشرة، ومبنى في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وأصابوه ‏إصابة مباشر، ومستوطنة كفريوفال بالأسلحة الصاروخية، ومستوطنة كفرجلعادي بالأسلحة الصاروخية.‏في السياق ذاته، استهدفت عناصر "حزب الله" التجهيزات التجسسية في موقع راميا ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، وكذلك التجهيزات التجسسية في موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، كما استهدفوا موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية".وفي وقت سابق، أكدت الإذاعة الإسرائيلية، أمس الأحد، أن إطلاق 70 صاروخا على شمالي إسرائيل في يوم واحد هو "معركة حقيقية".ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن يوآف زيتون، المعلق العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن سقوط نحو 79 صاروخا على مستوطنة كريات شمونة وشمالي إسرائيل في يوم واحد، هو بمثابة "معركة حقيقية" أو قتال حقيقي بين "حزب الله" وإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240503/إصابة-مواطنة-إسرائيلية-جراء-سقوط-شظايا-اعتراض-صاروخ-قادم-من-لبنان-1088501552.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

"حزب الله" يستهدف مقر قيادة الفرقة 210 الإسرائيلية

08:53 GMT 06.05.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان"
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
أفاد إعلام إسرائيلي، اليوم الاثنين، بإطلاق رشقات صاروخية بلغت نحو 70 صاروخا من لبنان باتجاه عمق الجولان السوري المحتل، فيما انطلقت صافرات الإنذار في مستوطنة كتسرين البعيدة عن الحدود مع لبنان.
وأعلن حساب "الإعلام الحربي" عبر تلغرام، التابع لـ"حزب الله"، أن "مجاهديها استهدفوا مقر قيادة فرقة الجولان (210) في ‏قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏ورداً على اعتداء العدو الذي طال منطقة البقاع".
وأفاد مراسل قناة "المنار" في البقاع، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف، فجر اليوم الاثنين، على منطقة السفري مستهدفًا معملًا لتوضيب محارم الورق، ما أدى إلى تدمير المعمل ووقوع اضرار كبيرة في المنطقة لا سيما معمل للبلاستيك وعدد من المنازل السكنية.
ونشر "حزب الله" مشاهد لاستهداف مستوطنة كريات شمونة بصواريخ الكاتيوشا و"فلق"، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ردا على "المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في بلدة ميس الجبل والتي أودت بحياة عائلة مؤلفة من الأب والأم وولديهما".
وأضاف حساب "الإعلام الحربي" أن عناصره استهدفوا كذلك مبنى في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه ‏إصابة مباشرة، ومبنى في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وأصابوه ‏إصابة مباشر، ومستوطنة كفريوفال بالأسلحة الصاروخية، ومستوطنة كفرجلعادي بالأسلحة الصاروخية.‏
صورة مأخوذة من قرية الوزاني بجنوب لبنان تظهر الجزء الشمالي من قرية الغجر الحدودية التي أسستها إسرائيل مؤخرًا ، في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
إصابة مواطنة إسرائيلية جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ قادم من لبنان
3 مايو, 11:25 GMT
في السياق ذاته، استهدفت عناصر "حزب الله" التجهيزات التجسسية في موقع راميا ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، وكذلك التجهيزات التجسسية في موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، كما استهدفوا موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية".
وفي وقت سابق، أكدت الإذاعة الإسرائيلية، أمس الأحد، أن إطلاق 70 صاروخا على شمالي إسرائيل في يوم واحد هو "معركة حقيقية".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن يوآف زيتون، المعلق العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن سقوط نحو 79 صاروخا على مستوطنة كريات شمونة وشمالي إسرائيل في يوم واحد، هو بمثابة "معركة حقيقية" أو قتال حقيقي بين "حزب الله" وإسرائيل.
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